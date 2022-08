Après des années de languissement dans les prisons égyptiennes, une libération soudaine

LE CAIRE – Il faisait chaud, chaud en Égypte, lorsque des amis et des parents se sont réunis un matin récent devant les murs de béton de la tristement célèbre prison de Tora au Caire pour accueillir les nouveaux libérés. Les fleurs qu’une famille avait apportées commençaient à se faner. Les bébés pleuraient. La foule était entassée à l’ombre, les salutations et les rires alternant avec le silence, leur excitation coupée par la tension.

“Mon cœur va comme”, a déclaré M. Dawoud, battant sa main sur sa poitrine. UN journaliste et homme politique d’opposition , il avait passé plus de 18 mois à Tora en tant que prisonnier politique avant d’être libéré l’année dernière. “J’ai vécu ce qu’ils ont vécu”, a-t-il ajouté. “Jure devant Dieu, aujourd’hui est le pic du pic.”

Au cours de la dernière décennie, alors que le président Abdel Fattah el-Sisi resserrait son emprise sur le pouvoir en étouffant les moindres signes de dissidence, l’Égypte a arrêté des dizaines de milliers de prisonniers politiques. Ils sont détenus sans inculpation ni procès pendant des semaines, des mois voire des années – au moins 4 500 d’entre eux au cours des six mois entre septembre 2020 et février 2021, a constaté le New York Times, et souvent dans des conditions allant de la violence à la mort.

Dernièrement, il y a eu un changement soudain.

Les autorités ont libéré au moins 400 détenus depuis avril, lorsque M. el-Sisi a dévoilé un nouveau comité de grâce et a appelé à un “dialogue national” avec les factions de l’opposition pour discuter d’une plus grande ouverture politique.

Les analystes politiques voient cela dans le cadre d’un effort visant à assainir le bilan de l’Égypte en matière de droits humains avant qu’il n’accueille une conférence des Nations Unies sur le climat en novembre et, peut-être, à signaler des concessions à une population durement éprouvée par la hausse des prix.