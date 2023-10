Après des années dans l’opposition, le parti travailliste britannique se sent sur le point de reprendre le pouvoir

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour recevoir les dernières informations

Les membres du Parti travailliste d’opposition britannique se réunissent dimanche à Liverpool pour leur conférence annuelle avec un sentiment inconnu : l’optimisme.

Le parti est absent du pouvoir depuis 13 ans et lors des dernières élections nationales de 2019, les électeurs ont infligé au parti travailliste sa pire raclée depuis 1935. Mais avec des élections prévues l’année prochaine, les sondages placent le parti travailliste jusqu’à 20 points d’avance sur le parti conservateur au pouvoir. Le Parti travailliste et le Parti travailliste ont remporté une victoire électorale spéciale qui a remonté le moral en Écosse la semaine dernière.

Le pouvoir est à la portée du parti – à condition qu’il ne gâche pas les choses.

« C’était un grand pas dans la bonne direction, un pas important », a déclaré vendredi le leader travailliste Keir Starmer après le résultat des élections spéciales. « Mais nous l’acceptons humblement. C’est une étape sur le chemin.

La victoire écrasante du parti travailliste aux élections de 1997 sous Tony Blair – le sommet de sa popularité – remonte à un quart de siècle, et le parti a essuyé quatre défaites électorales consécutives.

Les conservateurs sont au pouvoir à l’échelle nationale depuis 2010, des années marquées par l’austérité suite à la crise bancaire mondiale, la décision controversée de la Grande-Bretagne de quitter l’Union européenne, une pandémie mondiale et une guerre européenne qui a déclenché la pire crise du coût de la vie depuis des décennies.

Ces bouleversements ont laissé les deux principaux partis britanniques dans la tourmente – et tous deux ont répondu en choisissant des dirigeants populistes. Les membres travaillistes ont élu le législateur vétéran de gauche Jeremy Corbyn en 2015. Les conservateurs, après des années de division et de querelles sur la sortie du pays de l’UE, ont choisi Boris Johnson, un promoteur impétueux du Brexit, et ont remporté une victoire électorale écrasante contre Corbyn en 2019.

Corbyn a démissionné après cette défaite, et au milieu des critiques selon lesquelles il aurait laissé l’antisémitisme s’envenimer au sein d’un parti qui se considère fièrement antiraciste.

Starmer a remporté une course à la direction du parti en 2020, s’engageant à rétablir les relations entre le parti et la communauté juive. Il a également ramené le parti social-démocrate vers un juste milieu politique après le mandat controversé de Corbyn, un socialiste convaincu qui prônait la nationalisation des industries et des infrastructures clés.

Les actions de Starmer ont provoqué la colère de certains membres travaillistes de base qui souhaitent un programme plus audacieux, mais elles ont relancé les sondages du parti. Signe que les entreprises britanniques se préparent à un changement de gouvernement, les travaillistes affirment que les entreprises ont fait la queue pour acheter des stands dans le hall d’exposition de la conférence et pour assister à un forum d’affaires avec Starmer et d’autres hauts dirigeants du parti.

Dans un discours d’ouverture du rassemblement, la chef adjointe Angela Rayner a accusé les conservateurs d’être à l’origine du « déclin national » et d’être trop absorbés par le chaos politique interne pour régler les problèmes du pays.

« Rishi Sunak et son parti ont frappé à coups de massue les fondations sur lesquelles une vie bonne peut être construite », a-t-elle déclaré. « Et maintenant, les choses simples de la vie s’effondrent : un travail décent, un logement sûr et abordable et une communauté forte. »

Le parti doit franchir une ligne délicate pour convaincre les électeurs qu’il peut atténuer la crise chronique du logement au Royaume-Uni et réparer ses services publics effilochés, en particulier le National Health Service, grinçant et surchargé, financé par l’État – mais sans imposer d’augmentations d’impôts au public.

Les conservateurs, qui ont tenu leur propre conférence plutôt silencieuse à Manchester la semaine dernière, n’ont pas perdu espoir. Les responsables conservateurs affirment que les électeurs ne sont pas convaincus par Starmer, un avocat et ancien procureur en chef au style de gestion prudent. Le Premier ministre Rishi Sunak s’est présenté comme une force de changement, avec Starmer comme le visage du statu quo.

Mais le parti de Sunak a un grand écart à combler. Les conservateurs perdent du soutien dans tout le pays, depuis les électeurs aisés du Sud rebutés par le Brexit jusqu’aux électeurs de la classe ouvrière du Nord qui ont quitté le Parti travailliste en 2019.

Les travaillistes gagnent également du terrain en Écosse, où leur ancienne domination a été anéantie ces dernières années par le parti indépendantiste Scottish National Party. Les travaillistes ont remporté jeudi une victoire catégorique sur le SNP lors d’élections spéciales pour le siège parlementaire de Rutherglen et Hamilton West, près de Glasgow. Starmer l’a salué comme un « résultat sismique ».

« Ils ont dit que nous ne pouvions pas changer le Parti travailliste et nous l’avons fait », a déclaré Starmer aux employés locaux du parti. « Ils ont dit que nous ne pouvions pas gagner dans le sud et le nord de l’Angleterre, et nous l’avons fait. Ils ont dit : « Vous ne battrez jamais le SNP en Écosse » – et Rutherglen, vous l’avez fait.

Rob Ford, professeur de politique à l’Université de Manchester, a déclaré que les chiffres des sondages sont « sombres » pour les conservateurs. Mais il a averti que les électeurs restent « déprimés et très sceptiques » à l’égard de tous les partis politiques.

« Ils sont beaucoup plus enthousiastes à l’idée d’éliminer les conservateurs que d’y intégrer les travaillistes », a déclaré Ford. « Les propres sondages de Starmer restent assez médiocres. Les gens pensent qu’il est un peu faible, ils pensent que ce qu’il représente n’est pas clair, ils ne sont pas vraiment sûrs de sa vision du gouvernement.

« Ce que les travaillistes doivent vraiment faire avec cette conférence, c’est convaincre les gens – pour reprendre une phrase de la campagne de Tony Blair de 1997 – que les choses ne peuvent que s’améliorer. »