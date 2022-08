Après des années à être Jennifer pour les autres, j’embrasse mon nom coréen pour moi

Cette chronique à la première personne est écrite par Yeon Soo Ha, un spécialiste de l’accessibilité vivant à Edmonton. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

Je me suis inscrit pour faire de la tyrolienne lors de mes dernières vacances à la montagne. Je suis une souris de ville autoproclamée, pas quelqu’un qui pourrait être décrit comme « de plein air ». Je me sentais nerveux mais j’étais déterminé à passer un bon moment.

Un à la fois, le guide nous a accrochés à la tyrolienne, nous a demandé notre nom et nous a souhaité un moment de plaisir alors que nous sautions sur le parcours. Je lui ai dit mon nom et il s’est arrêté une seconde. “Oh, OK,” répondit-il avant de me pousser au-dessus de la cime des arbres, m’envoyant crier de l’autre côté.

Mon guide ne le savait pas ou ne l’avait pas voulu, mais son commentaire rapide était l’une des nombreuses interactions piquantes que j’ai endurées à cause de mon nom.

Il y a un an, les choses se seraient passées différemment. Je lui aurais dit que je m’appelais Jennifer et il aurait dit : « Ravi de vous rencontrer, Jennifer ! — comme il l’avait fait pour tous les autres participants.

Ha, six ans, deuxième à partir de la droite, est assise avec sa mère Joo Hye Lee, à gauche, sa grand-mère maternelle Jung Ja Choi et son père Hee Gyu Ha dans un restaurant de l’aéroport international de Séoul-Incheon le 1er septembre 2001, avant à embarquer sur leur vol pour Vancouver. (Soumis par Yeon Soo Ha)

J’avais six ans en 2001 lorsque ma famille a immigré de Séoul à Surrey, en Colombie-Britannique. Dans le cadre de notre installation dans un nouveau pays, nous avons adopté la pratique courante chez de nombreux immigrants coréens de choisir des « noms anglais ». Je suis devenu Jenifer. C’était l’année où Jennifer Lopez vendait à la fois des concerts et des salles de cinéma et le nom était resté dans la tête de mes parents. C’était populaire et facile à retenir pour mes parents. C’était pratique.

Tout au long de ma vie, je me suis présenté à d’innombrables personnes sous le nom de Jennifer, dont beaucoup avaient des mères, des sœurs, des meilleurs amis ou des cousins ​​qui partageaient le nom. Personne n’a mal prononcé Jennifer. Et personne ne l’a mal orthographié, même dans les cafés.

Mais en vieillissant, la commodité d’être Jennifer a été éclipsée par mes doutes. Je ne pouvais m’empêcher de me demander : à qui était destinée cette commodité ?

Un jour d’été en 2021, je fouillais dans mes affaires en mission de désencombrer. Dans un album photo se trouvait un livret donné à mes parents par l’hôpital quand je suis né. Il indique que je suis né dans l’après-midi, pesant 3,7 kilogrammes. Il énumère l’adresse de l’hôpital et les noms de mes parents et du médecin.

L’espace intitulé “nom du bébé” est vide.

Ha parcourait un vieil album de photos lorsqu’elle a trouvé ce livret contenant des détails sur sa naissance. Le champ pour son nom a été laissé vide parce que ses parents l’ont emmenée chez elle pour rencontrer d’autres parents avant de la nommer. (Soumis par Yeon Soo Ha)

Mes parents m’ont ramené de l’hôpital sans nom, choisissant de prendre du temps avec chaque groupe de grands-parents avant de prendre cette importante décision. Le nom que ma famille a finalement choisi a une signification derrière chaque caractère – comme le font la plupart des noms coréens : Yeon (연) signifiant lotus, et Soo (수) signifiant exceptionnel ou exceptionnel.

J’ai été nommé d’après une fleur qui fleurit même dans la boue.

Avec cet artefact montrant le soin et la considération que toute ma famille accordait à Yeon Soo, j’ai réalisé que c’était – et non Jennifer – mon seul vrai nom.

Cet automne-là, j’ai commencé un nouvel emploi dans le domaine de l’accessibilité et de l’inclusion. L’ardoise vierge d’une nouvelle carrière ressemblait à un signe pour reprendre mon nom de naissance. J’ai lentement commencé à partager l’idée avec mes amis et ma famille, qui m’ont tous incroyablement soutenu. Beaucoup ont demandé – parfois plus d’une fois – comment le prononcer correctement et ont ensuite fait un effort pour l’utiliser. Ces gestes signifiaient beaucoup pour moi.

Naturellement, parfois les gens faisaient des erreurs et je devais les corriger. Ces moments semblaient gênants, mais porter un nom qui ne me semblait pas vrai était pire.

Le processus d’adoption d’un nom nouveau pour les autres mais pas pour moi m’a obligé à être patient, vulnérable et mal à l’aise. Depuis que j’ai fait le changement, j’ai dû constamment réfléchir à mes valeurs et donner la priorité à mon sens de moi-même par rapport à la commodité des autres.

Dans mon travail, j’accompagne les individus et les organisations dans la création d’espaces plus accessibles. J’examine différents obstacles et formule des recommandations sur la façon de les éliminer. L’une des choses les plus simples que je suggère est des introductions significatives, où les participants partagent leur nom et leurs pronoms.

En tant qu’étudiante de premier cycle au campus Augustana de l’Université de l’Alberta, Ha, qui s’appelait alors Jennifer, a lancé un projet qui a duré plusieurs années, au cours duquel les participants ont partagé leur nom et sa signification. (Soumis par Yeon Soo Ha)

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une personne peut choisir de porter un nouveau nom à tout moment de sa vie. Tous méritent considération et respect.

Être Yeon Soo signifie que je peux vivre les valeurs que j’encourage professionnellement d’une manière personnellement significative.

Être Yeon Soo, c’est aussi expliquer mon nom dans ma signature e-mail (“Veuillez noter que mon prénom est “Yeon Soo” – les deux mots). Cela signifie que mon nom est mal orthographié et mal prononcé par des professionnels de la santé, des collègues, des connaissances et même des amis. Cela signifie devoir être courtois et patient lorsque les gens hésitent à dire mon nom lorsqu’ils me rencontrent lors d’un mixage de travail virtuel ou d’une fête d’anniversaire. Cela signifie que je ne reçois pas d’envoi de mon instructeur de tyrolienne. Cela signifie se sentir gênant, bizarre ou trop difficile pour les autres sur une base modeste mais constante.

En fin de compte, cependant, être Yeon Soo signifie récupérer mon sens de moi-même. Cela signifie décider chaque jour de ne pas vivre pour le confort des autres.

Mais de temps en temps, je profite encore de la commodité d’être Jennifer.

Comme quand je passe ma commande dans un café.

