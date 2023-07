Après des agressions brutales contre 2 femmes et des violences généralisées, le Premier ministre indien parle enfin

Plus de 130 tués, d’autres ont fui les affrontements hindous-chrétiens au Manipur.

2 femmes ont défilé nues, agressées sexuellement lors de l’incident de mai capturé sur vidéo.

Le Premier ministre a été critiqué pour ne pas avoir condamné cette attaque tant que la vidéo n’a pas été diffusée sur les réseaux sociaux.

CBC News choisit de ne pas diffuser la vidéo.

Le Premier ministre Narendra Modi a rompu plus de deux mois de silence public sur des affrontements ethniques meurtriers dans le nord-est de l’Inde, déclarant jeudi que les agressions de deux femmes alors qu’elles défilaient nues par une foule dans l’État de Manipur étaient impardonnables.

Une vidéo montrant les agressions a déclenché une indignation massive et est devenue virale mercredi soir malgré le blocage d’Internet et le verrouillage des journalistes dans cet État éloigné. Il montre deux femmes nues entourées de dizaines de jeunes hommes qui se tripotent les parties génitales et les traînent dans un champ.

« Les coupables ne seront pas épargnés. Ce qui est arrivé aux filles de Manipur ne pourra jamais être pardonné », a déclaré Modi aux journalistes avant une session parlementaire dans ses premiers commentaires publics liés au conflit de Manipur.

Il a exhorté les chefs de gouvernement des États à assurer la sécurité des femmes et a déclaré que l’incident était « honteux pour toute nation civilisée ».

« Mon cœur est rempli de douleur et de colère », a-t-il déclaré.

Un membre de l’opposition critique les semaines de silence de Modi :

Le Manipur brûle. Des femmes sont violées, nues, défilées et d’horribles violences ont lieu. Mais le Premier ministre est resté silencieux pendant si longtemps. Aujourd’hui, après tant d’indignation, il a fait une déclaration devant le Parlement. Nous voulons une discussion détaillée sur Manipur et le Premier ministre Modi devrait… pic.twitter.com/oeuCxG72Az —@kharge

Le président du Parti du Congrès, principal parti d’opposition indien, Mallikarjun Kharge, a cependant accusé le parti nationaliste hindou au pouvoir de Modi, Bharatiya Janata, de « transformer la démocratie et l’état de droit en mobocratie ».

Kharge a déclaré que Modi devrait parler de Manipur au parlement, une demande qui a été faite par d’autres partis d’opposition et des militants des droits.

« L’Inde ne pardonnera jamais votre silence », a-t-il écrit sur Twitter.

Affrontements ethniques meurtriers autour d’une proposition foncière qui divise

La violence décrite dans la vidéo était emblématique de la quasi-guerre civile à Manipur qui a fait plus de 130 morts depuis mai, alors que des foules se déchaînent dans les villages, tuant des gens et incendiant des maisons. La violence ethnique a été déclenchée par une controverse sur l’action positive qui a vu Christian Kukis protester contre une demande des Meiteis, pour la plupart hindous, d’un statut spécial qui leur permettrait d’acheter des terres dans les collines peuplées de Kukis et d’autres groupes tribaux et d’obtenir une part des emplois gouvernementaux.

Les affrontements ont persisté malgré la présence de l’armée à Manipur, un État de 3,7 millions d’habitants niché dans les montagnes à la frontière de l’Inde avec le Myanmar qui est désormais divisé en deux zones ethniques. Les deux factions belligérantes ont également formé des milices armées, et des villages isolés sont toujours ratissés par des coups de feu. Plus de 60 000 personnes ont fui vers des camps de secours bondés.

Des hommes remorquent une voiture endommagée d’un officier supérieur de la police le 17 juillet après qu’elle a été incendiée par des manifestants, dans un lieu tenu secret à Manipur. (Reuters)

La police a déclaré que l’agression contre les deux femmes avait eu lieu le 4 mai, un jour après le début de la violence dans l’État. Selon une plainte à la police déposée le 18 mai, les deux femmes faisaient partie d’une famille attaquée par une foule qui a tué ses deux membres masculins. La plainte allègue des viols et des meurtres par des « mécréants inconnus ».

La police d’État a procédé à la première arrestation dans cette affaire, a déclaré le ministre en chef du Manipur, Biren Singh, sur Twitter, sans préciser le nombre de personnes appréhendées.

« Une enquête approfondie est actuellement en cours et nous veillerons à ce que des mesures strictes soient prises contre tous les auteurs, y compris en envisageant la possibilité de la peine capitale. Sachez-le, il n’y a absolument pas de place pour de tels actes odieux dans notre société », a déclaré Singh.

Des femmes transférées dans un camp de réfugiés

La Cour suprême de l’Inde, quant à elle, a exprimé sa préoccupation face à l’agression et a demandé au gouvernement d’informer le tribunal des mesures qu’il avait prises pour appréhender l’accusé.

« Dans une démocratie constitutionnelle, c’est inacceptable. Si le gouvernement n’agit pas, nous le ferons », a déclaré le juge en chef indien DY Chandrachud.

Le personnel de l’armée indienne patrouille lors d’une opération de ratissage dans le village de Kanto Sabal près d’Imphal le 20 juin à Manipur, au milieu de la violence ethnique en cours dans cet État. (AFP/Getty Images)

Les deux femmes sont désormais en sécurité dans un camp de réfugiés.

Ils sont issus de la communauté Kuki-Zo, a indiqué le Forum des chefs tribaux autochtones, une organisation tribale du Manipur, dans un communiqué.

La ministre indienne du développement de la femme et de l’enfant, Smriti Irani, a qualifié l’incident de « condamnable et carrément inhumain ». Elle a déclaré jeudi que des enquêtes étaient en cours et qu' »aucun effort ne sera épargné pour traduire les auteurs en justice ».

La semaine dernière, le Parlement européen a adopté une résolution appelant les autorités indiennes à prendre des mesures pour mettre fin à la violence à Manipur et protéger les minorités religieuses, en particulier les chrétiens. Le ministère indien des Affaires étrangères a condamné la résolution en la qualifiant d' »ingérence » dans ses affaires intérieures.