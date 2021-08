Après Deepika Padukone, le rappeur Raftaar investit dans l’application FrontRow | Nouvelles des gens

New Delhi : le rappeur Raftaar a investi dans l’application FrontRow, six mois après que Deepika Padukone ait investi dans la même plateforme.

Après avoir investi dans la plate-forme d’apprentissage et de communauté, Raftaar a déclaré à l’IANS : « Je suis très enthousiaste à l’idée de m’associer à l’équipe stellaire de FrontRow et de voir comment je peux apporter une valeur ajoutée à la promotion de la culture de l’éducation non universitaire à travers l’Inde. Dans mon adolescence années, j’ai toujours été motivé par les arts créatifs et je me sentais inadapté au système éducatif conventionnel. J’ai toujours cru qu’il y avait plus dans la vie que les diplômes traditionnels et que le développement des connaissances et des compétences dans les manuels mérite plus que jamais l’attention. «

Élaborant en quoi l’application serait bénéfique pour les jeunes des zones rurales en raison de possibilités illimitées, il a ajouté : « En interagissant avec de jeunes esprits lors de mes tournées dans différentes villes, j’ai réalisé que l’Inde rurale avait des passions alternatives, dont la plupart ne peuvent pas être poursuivies. Les étudiants venaient me voir et me parlaient de leurs rêves d’acteur, de chanteur et de réalisateur. Ils ne voulaient pas faire d’ingénierie, d’informatique ou de médecine. Mais leurs possibilités étaient limitées parce qu’ils n’étaient ni à Mumbai ni à New Delhi.

Soulignant la nécessité de l’application à l’époque d’aujourd’hui, il a déclaré : « Je veux rendre l’apprentissage non universitaire accessible et abordable pour les Indiens des petites villes et j’espère le faire alors que je me lance dans ce nouveau voyage. Un grand bravo à mon partenaire , Ankit Khanna (AK Projekts) pour avoir rendu cela possible. »

FrontRow a obtenu un montant non divulgué de Raftaar et AK Projekts. La collecte de fonds est intervenue six mois après que Frontrow a obtenu un financement de démarrage de 3,2 millions de dollars de Deepika Padukone, Lightspeed Venture Partners et Elevation Capital (anciennement SAIF Partners).

Réfléchissant au développement, Mikhil Raj, co-fondateur de FrontRow, a déclaré à IANS : « Nous sommes ravis de nous associer à Raftaar dans le cadre de la mission de démocratiser l’accès à l’apprentissage avec des partenariats avec certains des meilleurs pairs et experts de l’industrie à un prix abordable du confort de votre maison. Nous continuons d’aspirer à rendre l’apprentissage accessible, plus facile et agréable chez FrontRow avec des partenariats comme ceux-ci. »

La plate-forme de développement des compétences non académique a été fondée par les entrepreneurs en série Mikhil Raj, Shubhadit Sharma et Ishaan Preet Singh en 2020.

L’application a forgé des alliances créatives avec des célébrités comme Neha Kakkar, DIVINE, Suresh Raina, Amit Trivedi, Biswa Kalyan Rath, Yuzvendra Chahal, Bhuvneshwar Kumar, Raju Srivastava, Sunburn, MortaL et 8bit Thug dans le passé.

Ajoutant Ankit Khanna, fondateur, AK Projekts a déclaré: « Nous sommes extrêmement optimistes quant à l’opportunité présentée dans le segment des plateformes de formation professionnelle dirigées par des célébrités en Inde. Nous pensons qu’il y a un mérite et une portée énormes dans cette entreprise qui permet à un large éventail de personnes d’avoir accès à des leaders de leurs domaines respectifs et d’apprendre directement d’eux. Nous sommes ravis de soutenir un nouvel archétype d’apprentissage, un assortiment d’éducation, de divertissement et de communauté. «