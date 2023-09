Après de vaillants efforts, Alex Eala vise un objectif plus large

HANGZHOU, Chine — Alex Eala a donné tout ce qu’elle avait sur le terrain jeudi avant de voir se terminer une expérience marquante aux 19e Jeux asiatiques.

La merveille de 18 ans ne pleure pas à cause du lait renversé après une défaite épuisante de 6-1, 6-7, 6-3 contre le numéro 23 mondial et tête de série Zheng Qinwen de Chine et, à la place, a immédiatement éduqué elle envisage un passage de rêve aux Jeux olympiques de Paris l’année prochaine.

« Les Jeux olympiques sont sans aucun doute l’un des nombreux objectifs », a déclaré Eala après le match marathon avec Qinwen, vainqueur du Tunisien Ons Jabeur lors de la finale de l’US Open. « Ma note actuelle n’est pas suffisante, je vais donc simplement essayer de faire de mon mieux. »

Classée 192ème au monde, Eala participera à de nombreux tournois en Europe d’ici pour améliorer ce chiffre dans le but de faire partie du tirage au sort principal des Jeux de Paris qui se dérouleront sur la terre battue sacrée de Roland Garros.

Eala, champion junior en titre de l’US Open, s’est vaillamment battu contre le pari local, sauvant plusieurs balles de match à 2-5 dans le deuxième set et prenant même une avance de 3-1 dans le troisième avant de s’essouffler à Hangzhou. Le court de tennis du Centre sportif olympique se trouve ici.

« Je savais depuis le début que ce serait très difficile (de gagner ici) », a déclaré Eala, qui a décroché la cinquième médaille de bronze pour le contingent philippin mais qui cherche toujours sa première médaille d’or après neuf jours d’action ici.

« C’est une compétition de niveau élevé et je ne m’attendais pas à grand-chose », a déclaré Eala, qui a forcé le chinois à ne faire que son premier set abandonné dans le tournoi.

Seules les fautes directes, en comptant les doubles fautes, ont condamné Eala après avoir pris cette avance de 3-1.

Le tournoi olympique de tennis féminin réunira 64 joueuses, tandis que 54 autres accéderont directement grâce à leur classement au sein de l’Association des professionnels du tennis (ATP) ou de l’Association de tennis féminine d’ici le 10 juin 2024.

La France, en tant qu’hôte, a droit à une place garantie, tandis que les six derniers lieux de qualification décrits comme sites de la Fédération mondiale de tennis proviendront des championnats continentaux, qui incluent la suite de l’Asie.

Seul le champion du simple de tennis des Jeux asiatiques remportera cette place.