Après de solides débuts avec Nxled, l’entraîneur prévoit des surprises supplémentaires

Taka Minowa comprend désormais l’énormité de son rôle d’entraîneur des premiers Nxled Chameleons au sein de la Premier Volleyball League (PVL).

« Au moment où nous parlons, une fois réveillé, j’ai déjà beaucoup de stress », a-t-il déclaré dimanche. « Même cette semaine, je n’ai pas suffisamment dormi à cause du stress. Mais j’essaie de sourire parce que je dis toujours aux joueurs de ne pas oublier de sourire, mais mon corps tremble.

Une victoire 25-18, 25-14, 25-19 contre Gerflor au début de la Conférence All-Philippine n’a pas réussi à calmer ses nerfs.

« Au moment où nous parlons, nous avons gagné, 3-0. Mais notre efficacité ne sera pas bonne. En candidature [the players] « Nous allons toujours bien, mais lors de la mise au point, les performances ne seront pas bonnes, c’est notre problème avant », a déclaré Minowa après la victoire contre les Defenders au Good Araneta Coliseum.

« Ce n’est pas bon, mais ça s’améliore. Nous devons donc modifier et organiser notre prochain jeu. Peut-être que la prochaine fois, nous ferons plus de surprises pour le PVL.

Les Caméléons, qui ont encore une bonne idée du système de Minowa, ont gâché le premier match du premier entraîneur de Gerflor, Sammy Acaylar, dans le PVL, obtenant les contributions de tout le monde pour prendre un départ 18-8 qui a donné le ton de la victoire.

Parmi les vedettes de Nxled, cependant, c’est Lycha Ebon qui a attiré l’attention de Minowa lors du premier match.

« Lycha est un revers (frappeur) efficace. Elle n’a pas beaucoup joué en finale, c’est pour ça… Je [kept] répéter à [her] «Vous devriez faire confiance à vous-même», et maintenant elle va mieux.

Peut-être qu’après cette compétition, elle est déjà l’un des nombreux et bons frappeurs inversés aux Philippines », a déclaré l’entraîneur japonais à propos d’Ebon, qui a récolté 14 points sur 12 attaques décisives et deux blocs.

Extra concerné

Minowa estime que même avec la solide performance d’Ebon, un transfert du groupe sœur Akari, les Caméléons pourraient encore devenir plus forts avec des performances améliorées de la part de Jhoana Maraguinot, qui a terminé avec 11 points.

« Avant, tout le monde disait qu’elle était une bonne joueuse. Cependant [at first], parce que c’est la première fois que je l’apprécie, elle est comme paresseuse. Elle ne s’en sort pas bien », a-t-il déclaré. « Je lui ai dit ‘Vous avez beaucoup de carrière et d’expérience, mais vous [don’t] je veux présenter ton coéquipier. Il est conseillé de partager… votre expertise.

«Maintenant, elle essaie de parler à tout le monde, après quoi elle essaie de s’impliquer. Plus tôt qu’elle [doesn’t] Je veux essayer de m’inquiéter, mais au cours de ces deux semaines, elle va mieux.

Maraguinot, pour sa part, est satisfaite de la performance de sa nouvelle équipe en affirmant que l’entraîneur recrue du PVL serait très encourageant pour qu’ils s’améliorent.

« Depuis que l’entraîneur Taka est arrivé, il disait toujours qu’il ne faut pas toujours s’attendre à ce que nous soyons forts dès le début. Au quotidien… et je pense qu’avec le plan de jeu aujourd’hui, l’entraîneur est satisfait de la victoire donc nous sommes heureux », a déclaré l’ancienne frappeuse inversée d’Akari, qui assume un rôle encore plus important dans sa nouvelle équipe.

« Étant donné que je suis le plus âgé du groupe, j’ai aussi le pouvoir [of the younger ones] car ils ont toujours un état d’esprit et une perspective différents dans le jeu. Je me considère simplement comme leur information à chaque fois qu’ils sont égarés », a ajouté Maraguinot. INQ

