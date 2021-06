Après de multiples retards et dépassements de coûts, la seule centrale nucléaire des États-Unis en construction est confrontée à… PLUS de retards et de dépassements de coûts — RT USA News

L’expansion de Plant Vogtle en Géorgie, la seule construction majeure de nouveaux réacteurs nucléaires actuellement en cours aux États-Unis, ne sera probablement pas achevée à temps et au coût approuvé, ont déclaré des experts indépendants de la surveillance.

Deux nouveaux réacteurs de la centrale électrique de Vogtle ne devraient pas être opérationnels dans les délais, a indiqué la Georgia Public Service Commission. Le coût approuvé du projet de 17,1 milliards de dollars devrait augmenter d’environ 2 milliards de dollars supplémentaires, ont déclaré les moniteurs à la commission dans des témoignages la semaine dernière, qui ont été rendus publics lundi.

L’ajout des unités 3 et 4 à l’installation située dans le comté de Burke est censé faire de Vogtle la plus grande centrale nucléaire des États-Unis. Depuis le début de la construction en 2009, l’expansion a été entravée par des retards et des dépassements de coûts et a presque été annulée en 2017. À l’heure actuelle, c’est le seul grand projet nucléaire commercial du pays.

Les nouvelles unités de réacteurs sont construites par Southern Nuclear (SNC), une filiale de la société holding de distribution de gaz et d’électricité Southern Company. L’entrepreneur a insisté pour rédiger des parties du rapport à la commission afin de protéger ses secrets commerciaux, mais les sections mises à la disposition du public sont toujours assez accablantes, décrivant une multitude de problèmes qui sont apparus entre janvier et mai.

Le crucial Hot Functional Testing (HFT), qui est actuellement en cours, « a été nettement plus problématique » que les experts d’intérêt public ne l’avaient prévu, sur la base de leur expérience avec des projets similaires dans d’autres pays dans d’autres pays, a déclaré l’un d’eux. La phase d’essai a commencé en avril, avec trois mois de retard, et devrait durer jusqu’au début juillet, ont indiqué les observateurs.





« Beaucoup des problèmes rencontrés par SNC auraient dû [been] résolu bien avant le début du HFT. Les sous-systèmes doivent avoir été testés de manière adéquate avant le HFT pour s’assurer qu’ils fonctionneraient comme requis. Globalement, en [the monitors’] d’avis que les résultats ont été étonnamment médiocres à ce jour », dit le rapport.

Jusqu’à récemment, SNC a déclaré que son premier nouveau réacteur fournirait de l’électricité aux clients en Géorgie au plus tard en novembre et que le deuxième réacteur serait opérationnel au plus tard en novembre 2022. Le mois dernier, le régulateur a été informé de s’attendre à ce que l’unité 3 devienne opérationnel fin décembre, avec un deuxième examen une semaine plus tard repoussant la date de lancement au premier trimestre 2022.

Les moniteurs s’attendent à ce que l’unité 3 soit mise en service à l’été 2022. L’unité 4, qui a été mise sous tension plus tôt ce mois-ci, pourrait commencer à fonctionner commercialement entre juin et août 2023, car elle « a été traité comme une priorité inférieure à » Unité 3, a-t-on dit à la commission.

Des problèmes similaires avec des coûts gonflés et des calendriers de lancement décalés ont condamné l’autre grand projet nucléaire lancé aux États-Unis au cours de ce siècle. L’agrandissement de deux unités de la centrale nucléaire Virgil C. Summer en Caroline du Sud a été abandonné en 2017, quatre ans après le début de la construction. Les réacteurs devaient initialement être mis en service en 2017 et 2018, respectivement. Leur coût initial de 11,5 milliards de dollars était passé à environ 25,7 milliards de dollars au moment de la clôture du projet.

