Après de multiples coupures de courant, Cuba rétablit le courant

L’opérateur du réseau électrique cubain a annoncé lundi avoir rétabli l’électricité dans certaines parties de la capitale La Havane, après une quatrième panne majeure du réseau en 48 heures, alors que la tempête tropicale Oscar frappait l’extrémité est de l’île.

Des vents violents et de fortes pluies ont déraciné des arbres et dispersé des lignes électriques tombées par endroits, compliquant les efforts de rétablissement.

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Vicente de la O Levy, a déclaré que les techniciens travaillaient avec soin pour éviter une nouvelle panne électrique compte tenu des circonstances « complexes ».

« La dernière chose que nous souhaitons, c’est qu’à la suite de la chute d’une ligne électrique, nous soyons confrontés à un nouvel effondrement du système », a déclaré de la O Levy.

Les responsables cubains de l’énergie ont déclaré qu’ils fournissaient au réseau environ 700 mégawatts, soit un quart de la demande d’une journée typique, en milieu de matinée. Les autorités ont déclaré qu’elles avaient rétabli le courant dans 56 pour cent de La Havane à midi.

Les autorités ont déclaré qu’elles avaient également rétabli l’électricité dans certaines parties de certaines provinces périphériques de la plus grande île des Caraïbes.

Le gouvernement communiste cubain a fermé les écoles et les industries non essentielles jusqu’à mercredi alors que les travaux se poursuivaient.

Le réseau électrique national de Cuba s’est effondré pour la première fois vendredi, avant l’arrivée d’Oscar, après la fermeture de la plus grande centrale électrique de l’île, laissant 10 millions de personnes sans électricité.

Depuis, le réseau est tombé en panne, totalement ou partiellement, à trois reprises, soulignant l’état précaire des infrastructures du pays et mettant de nombreux Cubains dans l’embarras, car ils souffrent déjà de graves pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments.

La Havane a été globalement calme pendant la nuit, toute la ville étant plongée dans le noir. Mais un témoin de Reuters a vu plusieurs manifestations dispersées dans des quartiers pauvres et périphériques, ainsi que des habitants frappant des casseroles en signe de frustration face aux coupures de courant et aux pénuries de nourriture et d’eau.

Dimanche soir, le président Miguel Díaz-Canel s’est adressé à la nation à la télévision nationale, demandant aux Cubains d’exprimer leurs doléances avec discipline et courtoisie.

« Nous n’accepterons ni ne permettratrons à quiconque d’agir de manière vandaliste et encore moins d’altérer la tranquillité de notre peuple », a déclaré Diaz-Canel.

Les Cubains subissent depuis des mois des coupures de courant prolongées de 10 à 20 heures par jour dans une grande partie du pays, détruisant de précieux stocks de nourriture et compliquant l’accès au carburant et à l’eau.

Le gouvernement et des experts indépendants affirment que le réseau, longtemps proche de l’effondrement, a atteint un point critique alors que les infrastructures obsolètes se détériorent et que le carburant vient à manquer.

Cuba impute l’embargo commercial américain, ainsi que les sanctions instituées par l’ancien président américain Donald Trump, aux difficultés rencontrées pour acquérir du carburant et des pièces de rechange pour faire fonctionner et entretenir ses centrales au mazout.

Les États-Unis ont nié tout rôle dans les pannes du réseau.

Les alliés cubains, la Russie, le Mexique et le Venezuela, ont tous réduit leurs exportations vers l’île ces derniers mois.