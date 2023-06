Après de longues attentes, de nouveaux pèlerins se préparent pour le retour du Hajj, le premier majeur depuis le COVID-19

Le Hajj de cette année est un point de repère : le premier pèlerinage complet après trois ans lorsque la pandémie de COVID-19 a fortement réduit l’ampleur de l’un des rites les plus sacrés de l’islam.

Des millions de musulmans du monde entier commenceront à converger la semaine prochaine vers La Mecque en Arabie saoudite pour commencer plusieurs jours de rituels. Pour les pèlerins, c’est le moment spirituel ultime de leur vie, une chance de demander le pardon de Dieu pour leurs péchés et de marcher sur les traces de prophètes vénérés comme Mahomet.

C’est une expérience de masse, communautaire, avec des musulmans de toutes les races et de toutes les classes qui l’exécutent ensemble comme un seul. C’est aussi profondément personnel; chaque pèlerin apporte ses propres aspirations et expériences.

L’Associated Press s’est entretenue avec plusieurs pèlerins du monde entier alors qu’ils se préparaient pour leur voyage.

GAZA

Cela a été dur d’élever seule 10 enfants dans la bande de Gaza, bloquée de tous côtés et déchirée par de multiples guerres. Mais Huda Zaqqout dit que sa vie ressemble à un miracle car elle est entourée de sa famille, dont 30 petits-enfants.

Et maintenant, à 64 ans, elle va enfin faire le Hajj. Il se trouve que maintenant, après un assouplissement de la politique saoudienne, davantage de femmes pèlerins peuvent participer sans « mahram », ou un parent masculin pour les escorter. C’est un moment fortuit pour Zaqqout, qui a attendu des années pour cette opportunité, et ses fils ne peuvent pas se permettre le long et ardu voyage de Gaza à La Mecque.

« Gaza est comme une prison. Nous sommes enfermés de toutes les directions et frontières », a-t-elle déclaré.

Zaqqout s’est inscrit au Hajj en 2010 mais n’avait jamais été sélectionné. Alors cette année, elle a fait une Omra, le soi-disant «petit pèlerinage» à La Mecque qui peut avoir lieu à tout moment.

Après être rentrée chez elle, Zaqqout a écouté l’émission de radio qui annonçait qui seraient les pèlerins du Hajj de cette année. Elle a pleuré de joie lorsque son nom a été annoncé.

Pour les Gazaouis, le voyage est particulièrement difficile. Le minuscule territoire côtier méditerranéen est bloqué par Israël et l’Égypte depuis 2007, lorsque le groupe militant Hamas a pris le pouvoir. Bien que les pèlerins soient autorisés à voyager, c’est un cauchemar bureaucratique. Ensuite, le trajet en bus jusqu’à l’aéroport du Caire prend au moins 15 heures et parfois le double en raison des longues attentes à la frontière et des points de contrôle égyptiens dans le Sinaï.

Cela n’a pas refroidi la joie de Zaqqout. Ses voisins la félicitent. Elle regarde des vidéos YouTube pour apprendre les rituels du Hajj et va en physiothérapie pour ses pieds, qui lui font souvent mal, sachant qu’elle va beaucoup se tenir debout et marcher.

Chez elle à Gaza, ses petits-enfants se pressent autour d’elle. À un moment donné, alors qu’elle racontait son histoire, Zaqqout s’est mise à pleurer ; les enfants la serraient dans leurs bras et pleuraient avec elle. Lorsqu’elle est allée acheter des cadeaux, des tapis de prière et des vêtements, un petit-fils a insisté pour l’accompagner et lui tenir la main.

Zaqqout pense que le Hajj est la dernière chose sur la liste de choses à faire de sa vie. Elle n’a pas de dettes, ses enfants sont mariés et ont des familles. « Après ça, je n’ai plus besoin de rien de la vie. »

INDONÉSIE:

À une intersection rurale à l’extérieur de Jakarta, Husin bin Nisan, 85 ans, monte la garde, ses mains signalant prestement aux véhicules de s’arrêter ou de continuer. C’est une courbe aveugle; le trafic qui approche ne peut pas voir ce qui arrive.

Husin est un « Pak Ogah », un type de gardien de la circulation bénévole que l’on trouve dans toute l’Indonésie. Presque tous les jours depuis plus de 30 ans, il a dirigé la circulation dans un village pauvre appelé Peusar, vivant des pourboires des chauffeurs équivalant à quelques dollars par jour.

Pendant tout ce temps, il a économisé des pièces pour son rêve. Après 15 ans d’attente, Husin part enfin pour le Hajj.

Husin a raconté en larmes la prière qu’il répétait souvent : « Je t’en supplie, Dieu… ouvre-moi la voie pour aller à La Mecque et à Médine. S’il vous plaît, donnez votre bénédiction.

L’Indonésie, le pays musulman le plus peuplé du monde, compte une liste incroyablement longue de citoyens désireux de faire le Hajj ; les délais d’attente peuvent durer des décennies. Il a encore plus reculé lorsque l’Arabie saoudite a interdit les pèlerins étrangers en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de COVID-19. En 2022, lorsque le Hajj a rouvert mais avec des restrictions d’âge, moins de la moitié du quota indonésien pouvait y assister.

Pour rattraper son retard, l’Indonésie a reçu de l’Arabie saoudite 8 000 places supplémentaires cette année, atteignant un record absolu de 229 000. Les autorités accordent une préférence particulière aux personnes âgées. Près de 67 000 des pèlerins de cette année ont plus de 65 ans ; l’aînée est une femme de 118 ans.

Père de quatre enfants et grand-père de six enfants, Husin travaille encore tous les jours. Mince, avec des cheveux et une barbe blancs épais, il marche jusqu’à son intersection et se tient parfois debout pour diriger la circulation pendant 12 heures par jour.

Début juin, Husin a fait sa valise, y compris la robe blanche que les pèlerins masculins sont tenus de porter. Puis il a mis ses plus beaux vêtements et a dit au revoir à sa famille et à ses amis.

« Maintenant, je peux mourir en paix à tout moment parce que Dieu a répondu à ma prière », a-t-il déclaré.

ÉTATS-UNIS

Une vague d’émotions a submergé Saadiha Khaliq alors qu’elle réfléchissait à la signification spirituelle de son prochain pèlerinage à La Mecque, à plus de 11 000 kilomètres (7 000 miles) de chez elle dans l’État américain du Tennessee.

« C’est vraiment cette invitation et cet honneur », a déclaré l’ingénieur pakistano-américain de 41 ans, qui vit près de Nashville. « Vous espérez juste que vous êtes digne de cet honneur. »

Entreprendre le pèlerinage est dans l’esprit de Khaliq depuis plusieurs années ; elle lisait et regardait des vidéos sur les rituels du Hajj et demandait aux autres qui avaient vécu leurs expériences.

Sa quête religieuse est devenue urgente pendant la pandémie de coronavirus.

« La pandémie a vraiment mis les choses en perspective », a-t-elle déclaré. « La vie est courte et vous avez peu d’occasions de faire des choses que vous voulez vraiment faire. »

Cette année, elle a postulé pour des places au Hajj pour elle-même et ses parents. Bien qu’ils soient déjà allés à La Mecque, ce sera le premier Hajj pour les trois.

« C’est en quelque sorte un grand rêve et une réalisation pour eux », a-t-elle déclaré. « Je suis juste reconnaissant de pouvoir faire partie de toute l’expérience. »

Khaliq est né au Royaume-Uni. Dans les années 1990, sa famille a déménagé aux États-Unis et finalement au Tennessee, où son père est professeur de mathématiques.

Dans le cadre de ses préparatifs, elle essaie de faire table rase, du règlement des obligations financières au travail pour faire amende honorable et demander pardon aux membres de la famille ou aux amis avec qui elle aurait pu avoir des problèmes.

« Il est très difficile de rester là (à La Mecque), s’il y a de la négativité dans votre cœur… si vous faites de la place pour des choses qui sont du ressentiment ou de la colère », a-t-elle déclaré. « Et je travaille toujours à nettoyer cette partie de mon cœur. »

