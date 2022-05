Après Davos, aller ‘long’ sur l’optimisme dans un monde anxieux

DAVOS, SUISSE – Une investisseuse de fonds spéculatifs m’a dit qu’elle assiste chaque année au Forum économique mondial « pour que je sache quoi court ». Dans un monde inondé de pessimisme géopolitique et économique, l’ambiance dominante à Davos cette année, son argument est qu’il serait peut-être temps d’aller “long” sur l’optimisme.

On peut ergoter avec sa prémisse selon laquelle Davos est davantage un lieu de sagesse conventionnelle que de solutions d’investissement. En tant que principal rassembleur mondial des élites mondiales et commerciales pendant la majeure partie du dernier demi-siècle, le WEF a souvent été en avance dans l’identification des tendances, y compris la Quatrième révolution industrielleet en générant des changements positifs, tels que l’accent accru des PDG sur la responsabilité sociale.

Cela dit, il ne fait aucun doute que le thème dominant de cette année était une morosité collective sans solutions toutes faites. L’un des conflits les plus meurtriers d’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale se poursuit sans solution ; l’économie mondiale se dirige vers la récession avec un ralentissement de la croissance et une augmentation de l’inflation ; et COVID avec toutes ses variantes persiste dans sa troisième année, avec un martèlement particulier de la Chine et chaînes d’approvisionnement connexes.

Pourtant, il y avait aussi un autre récit exposé à Davos.

Le président russe Vladimir Poutine a secoué l’Occident collectif de son sommeil. L’Europe a répondu avec un objectif plus collectif, et ses contribuables financent des armes pour une Ukraine lutter pour des libertés partagées. Même les nouvelles élites de Davos, la foule des crypto-monnaies, explorent les moyens de déployer l’aide plus efficacement et plus rapidement en Ukraine, alors même qu’elles pansent leurs blessures des milliards de pertes du scandale de la crypto Terra.

Le fait que Davos ait pour la première fois retiré les Russes de sa liste d’invités a souligné qu’il y a certains crimes auxquels la communauté mondiale doit s’opposer.

“A Davos, notre solidarité est avant tout avec le peuple qui souffre des atrocités de cette guerre”, a dit Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum. Le FEM appeler pour un “plan Marshall” pour la reconstruction de l’Ukraine, et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dit à la foule de Davos par vidéo qu’il devrait utiliser les actifs russes saisis pour aider à accomplir cette tâche.

Le président chinois Xi Jinping n’était pas présent, qui a utilisé la scène de Davos pour se faire passer pour un champion d’un monde meilleur, le plus récemment le 17 janvier. lorsqu’il a pris la parole lors d’une session virtuelle du WEF.

“Nous devons abandonner la mentalité de la guerre froide et rechercher une coexistence pacifique et des résultats gagnant-gagnant”, a-t-il a ditjuste quelques jours avant qu’il ne signe une déclaration conjointe avec Poutine acceptant une relation “sans limites.” Cela, à son tour, était un peu plus d’un mois avant que Poutine ne lance sa guerre.

On se demande si Xi a jamais essayé de convaincre Poutine de ce qu’il a déclaré à son auditoire de Davos en janvier: “L’histoire a prouvé à maintes reprises que la confrontation ne résout pas les problèmes, elle n’entraîne que des conséquences catastrophiques.”

L’histoire la plus répétée de la semaine a été celle de la façon dont le chef d’entreprise et philanthrope ukrainien Victor Pinchuk a transformé l’éternelle “Maison de la Russie” en “Maison des crimes de guerre russes”.

Situé bien en vue sur la rue principale de la station de ski, les chefs d’entreprise et gouvernementaux russes y ont tenu des réunions et y ont bu des verres de vodka au cours des années précédentes. Cette année, ses murs arboraient des photographies et un grand écran montrant les atrocités de Poutine.

“La Russie est venue pendant des années ici à Davos pour se présenter de la manière dont elle pensait qu’elle devait se montrer au monde”, a déclaré le commissaire de l’exposition Bjorn Geldhof à Silvia Amaro de CNBC. “Nous représentons des crimes de guerre que la Russie commet en Ukraine, mais des crimes de guerre qui ont également été commis en Tchétchénie, qui ont été commis en Syrie – donc ce que nous montrons est la réalité de la Russie dont la plupart des gens ne parlent pas.”

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, je vais “court” sur le pessimisme et long sur “l’optimisme” alors que je retourne à Washington, DC, ce week-end. J’agis moins par conviction d’un résultat positif que par les coûts pour nous tous si nous ne profitons pas de ce moment pour une cause commune.

Je parie que l’espoir et l’héroïsme dont ont fait preuve les Ukrainiens dépasseront la complaisance qui a affaibli les démocraties mondiales pendant une grande partie des trois dernières décennies. Je parie que la volonté d’aider les Ukrainiens à gagner s’étendra et survivra aux signes de fatigue alors que la Russie progresse dans l’est de l’Ukraine.

En tant que sénateur du Delaware Christopher Coons a déclaré Ishaan Tharoor du Washington Post à Davos: “Je pense qu’il est assez évident que le plan russe est de le broyer… et de compter sur l’Occident pour se séparer d’une manière ou d’une autre et franchement pour se désintéresser et être distrait par les coûts élevés de l’énergie et nos propres élections.”

Je souhaite également, contre l’expérience précédente, qu’à la suite de cette semaine tir à l’école à Uvalde, au Texas, faisant 21 morts, les États-Unis peuvent s’attaquer à leurs maux intérieurs alors même qu’ils rallient le monde pour aider l’Ukraine à vaincre Poutine. On tire l’espoir de la nouveau programme d’aide de 40 milliards de dollars pour l’Ukraine que la partisanerie toxique de Washington n’est pas irréparable.

On ne peut voir que de l’espoir dans la Suède et la Finlande demandes d’adhésion à l’OTAN, mettant fin à 200 ans d’histoire de neutralité suédoise, non pas pour menacer Poutine mais plutôt pour mieux unifier la communauté transatlantique contre une menace générationnelle. Je fais le pari que l’OTAN peut venir à bout du président turc Recep Tayyip Erdogan objections.

du président Joe Biden voyage cette semaine en Asie était également encourageant, en ce qu’il a introduit un nouveau plan économique pour faire avancer les relations avec ses partenaires et abandonné le concept dépassé d'”ambiguïté stratégique” vis-à-vis de Taïwannon pas pour faire la guerre mais pour l’empêcher.

C’était le secrétaire d’État Antony Blinken parole à l’Université George Washington jeudi qui a capturé le lien entre la guerre de Poutine et le défi de la Chine.

“La défense par Pékin de la guerre du président Poutine pour effacer la souveraineté de l’Ukraine et sécuriser sa sphère d’influence en Europe devrait sonner l’alarme pour nous tous qui habitons la région indo-pacifique”, a-t-il déclaré, ajoutant plus tard : “Nous ne pouvons pas compter sur Pékin pour changer sa trajectoire. Nous façonnerons donc l’environnement stratégique autour de Pékin pour faire avancer notre vision d’un système international ouvert et inclusif.

C’est un résultat dans lequel il vaut la peine d’investir.

— Frédérick Kempe est le président et chef de la direction du Conseil de l’Atlantique.