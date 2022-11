Après Cristiano Ronaldo, Manchester United envisage un nouveau départ en janvier ?

Erik ten hag serait intéressé par la signature d’un nouvel arrière droit qui pourrait concurrencer Diogo Dalot pour la place. Cela signifie que Manchester United pourrait chercher à décharger Aaron Wan-Bissaka.

L’ancien défenseur de Crystal Palace a fait le grand déménagement de Selhurst Park à Manchester United en 2019 pour une somme de 45 millions de livres sterling plus des suppléments allant jusqu’à 5 millions de livres sterling. Il était la cinquième signature la plus chère pour Man Utd à l’époque.

Après avoir eu quelques saisons décentes au club, Bissaka a eu du mal avec le temps de jeu régulier et la cohérence depuis la saison dernière, et n’a pratiquement pas joué pour les Red Devils cette saison. L’arrière droit de 24 ans pourrait bien être en train de quitter Old Trafford si l’on en croit les informations.

Cela semble être une autre étape radicale après que Cristiano Ronaldo a quitté l’équipe d’Old Trafford par consentement mutuel mardi. Le club basé à Manchester s’est rendu sur Instagram pour partager cette nouvelle avec ses fans avec la légende

La star portugaise a accordé une interview enflammée à Piers Morgan, ne retenant pas ses émotions actuelles concernant le club ainsi que son manque de temps de jeu à Old Trafford cette campagne. Alors que Ronaldo était en grande forme la saison dernière avec 24 buts et trois passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues, l’ancien joueur du Real Madrid n’a guère joué cette saison et n’a obtenu que 520 minutes de temps de jeu en Premier League lors de la campagne 2022-23.

Wan-Bissaka a également été confronté à des problèmes similaires en obtenant seulement quatre minutes sur le terrain sous un maillot de Manchester United cette saison. C’était une seule apparition lors de leur victoire 2-1 contre Liverpool en Premier League. Les choses ne vont pas bien pour lui et les chiffres suggèrent que l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam ne le considère pas comme une partie importante de son plan.

L’arrière droit anglais était autrefois considéré comme la prochaine grande vedette du football, mais les choses ne se sont pas déroulées aussi bien que la plupart l’auraient prévu. Cela étant dit, à 24 ans, Aaron Wan-Bissaka a encore beaucoup de temps dans sa carrière de footballeur professionnel.

Le départ de Cristiano Ronaldo suivi du possible déchargement de Wan-Bissaka donne l’impression que Man Utd tente à nouveau de reconstruire son équipe. Il serait intéressant de voir quel genre d’équipe Erik ten Hag atteindra d’ici la fin de la saison.

