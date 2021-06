Après Cristiano Ronaldo, Kareena Kapoor approuve l’eau sur Coca-Cola avec le mème hilarant ‘Jab We Met’ | Buzz News

New Delhi: L’actrice de Bollywood Kareena Kapoor a rejoint le train de mèmes qui a commencé après que la star du football Cristiano Ronaldo a mis de côté les bouteilles de Coca Cola et a approuvé l’eau lors d’une conférence de presse Euro 2020.

L’actrice de ‘Ki & Ka’ s’est rendue sur Instagram pour partager un mème présentant une scène de sa comédie romantique emblématique ‘Jab We Met’ dans laquelle elle est vue avec une bouteille d’eau. Tout comme Ronaldo, elle approuve également l’eau plutôt que le soda et dit: « Cola-shola sab apni jagah hai, par paani ka kaam paani hi karta hai (le coca a sa propre place mais ne peut pas remplacer ce que l’eau fournit) ».

Kareena a également ajouté quelques emojis pour s’amuser et montrer à quel point son personnage emblématique Geet est toujours aussi pertinent.

Découvrez le mème hilarant:

Étonnamment, après que la vidéo de Ronaldo sur le déplacement des bouteilles soit devenue virale, les prix de la société de boissons ont chuté de 1,6% et la valeur est passée de 242 milliards de dollars à 238 milliards de dollars.

Plus tôt, aujourd’hui, Kareena Kapoor Khan avait partagé une adorable photo d’elle-même debout entre son père et l’acteur vétéran Randhir Kapoor d’un côté et son mari et acteur Saif Ali Khan de l’autre. L’actrice avait partagé la photo sur son compte Instagram pour saluer la fête des pères 2021. L’actrice de « Jab We Met » a sous-titré la photo simplement comme « super-héros ».

Côté travail, l’actrice sera prochainement vue dans ‘Laal Singh Chaddha’ d’Aamir Khan et l’opus magnum multi-stars ‘Takht’ de Karan Johar.