Les partisans du Geneva Science and Diplomacy Anticipator veulent relier l’image de la ville suisse en tant que plaque tournante de la résolution des conflits avec des ambitions scientifiques visionnaires sur des questions globales, y compris l’avenir de l’humanité.

Créé pour la première fois fin 2019, le GESDA a présenté mardi son premier rapport d’activité et annoncé des plans pour un sommet en octobre rassemblant des centaines de fonctionnaires des Nations Unies, de lauréats du prix Nobel, d’universitaires, de diplomates, de représentants de groupes de défense et de membres du public.

Les bailleurs de fonds de l’initiative comprennent les responsables des meilleures universités suisses et du plus grand briseur d’atomes du monde, situé au sein de l’organisation européenne de recherche nucléaire, le CERN. Ils disent que la pandémie de coronavirus a donné à la science une plate-forme inédite depuis plusieurs décennies et veulent attirer l’attention sur une crise de santé publique qui a coûté la vie à près de 3 millions de personnes et écrasé les économies pour encourager la réflexion sur l’interaction entre la science, la politique et la société.

Peter Brabeck, ancien président-directeur général de Nestlé qui a été sollicité par le gouvernement suisse pour diriger le GESDA, a utilisé le COVID-19 comme exemple de la manière dont la planification préalable pourrait aider à prévenir les futures crises sanitaires, notant que la technologie du vaccin à ARNm est maintenant utilisée pour lutter contre la pandémie depuis une dizaine d’années.

«Nous aurions peut-être pu être mieux préparés à la pandémie qu’aujourd’hui», a déclaré Brabeck depuis le siège de GESDA au Campus Biotech de Genève. «Seule une percée scientifique ne suffit pas. Il doit s’inscrire dans un cadre diplomatique pour pouvoir être mis en œuvre »par les gouvernements et les entreprises.

«La technologie progresse à une vitesse incroyable. Mais le cadre qui l’entoure – la diplomatie – est plus lent que jamais, nous devons donc trouver un moyen d’accélérer la diplomatie également », a-t-il déclaré.

La pandémie a présenté un nationalisme vaccinal, des querelles politiques et des récriminations mutuelles entre la Chine – où le coronavirus est apparu pour la première fois – et les États-Unis, qui connaissent l’épidémie la plus meurtrière au monde. La réputation de l’Organisation mondiale de la santé en a également souffert.

« Je ne prétendrais pas que GESDA pourrait éviter une telle confrontation comme cela s’est produit à l’Organisation mondiale de la santé », a déclaré Brabeck. «Ce que le GESDA peut faire, c’est essentiellement attirer l’attention avant que cette situation ne dégénère … (et) si la diplomatie intervient avant les faits, un grand nombre de ces conflits pourraient être résolus.»

Brabeck a déclaré que l’initiative vise à être un «catalyseur» et non un opérateur de l’un des projets qu’elle cherche à développer. Alors que le capital de départ provenait du gouvernement suisse, le GESDA compte parmi les membres du conseil des universitaires de pays comme l’Afrique du Sud et un haut responsable du ministère de la Santé à Singapour.Il recherche des financements extérieurs et s’est entretenu avec des fondations caritatives.

L’objectif du sommet prévu pour octobre est d’aider à cartographier la relation entre les avancées scientifiques et leurs impacts sur la société et le monde. Le GESDA souhaite évaluer la faisabilité de structures telles qu’une organisation internationale pour garantir un accès sécurisé à l’infrastructure quantique et jeter les bases d’un accord sur l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Il a déclaré qu’un tribunal mondial pourrait aider à résoudre les différends scientifiques et qu’un effort de recherche et de développement de type Manhattan Project pourrait aider l’industrie à «accélérer la décarbonisation des processus industriels dans les prochaines décennies» – une allusion au projet secret de bombe atomique à Los Alamos, New Mexique, pendant la Seconde Guerre mondiale.