Après COVID, l’école en ligne est-elle terminée ? Ces états gardent l’option virtuelle

Pendant les affres de la pandémie, de nombreux parents, las de surveiller les cours en ligne de leurs enfants, aspiraient à la réouverture des écoles.

Ensuite, les vaccins se sont étendus, les écoles ont rouvert dans de nombreuses villes et les enseignants sont revenus – mais un grand nombre d’élèves ne l’ont pas fait. Les semaines passèrent ; les protocoles de sécurité sont devenus routiniers. L’administration du président Joe Biden a exhorté à la présence en personne. Et encore des millions d’étudiants sont restés éloignés, leurs parents préoccupés par le virus, sans parler de l’intimidation, du racisme, de la mauvaise conduite ou de la garde d’enfants.

À l’approche de l’automne, de nombreuses écoles mettent fin aux programmes virtuels et tentent de ramener les enfants en classe cinq jours par semaine. La ville de New York, le plus grand district scolaire du pays, a éliminé les options à distance pour l’année prochaine. Le gouverneur du New Jersey a annoncé que les écoles devaient ouvrir complètement à l’automne sans apprentissage à distance. Les écoles publiques de l’Illinois doivent faire de même pour presque tous les élèves, a voté le conseil scolaire de l’État le mois dernier.

La Caroline du Sud a adopté une loi exigeant que les écoles publiques offrent un enseignement à temps plein cet automne. Cinq jours plus tard, le Sénat a modifié sa version du projet de loi budgétaire pour réduire l’argent de l’État dans les districts avec plus de 5% de leurs étudiants dans des programmes virtuels cet automne.

De nombreux experts en éducation affirment que l’enseignement en personne est le meilleur moyen d’accélérer la reprise scolaire pour ceux qui ont pris du retard et de résoudre les problèmes émotionnels et sociaux après deux années scolaires perturbées. Mais les ordonnances peuvent refuser à de nombreuses familles, en particulier aux parents de couleur, le choix de poursuivre un style d’éducation qui, selon eux, fonctionnait pour eux.

Le problème, c’est la réussite. Alors que certains élèves ont prospéré grâce à la flexibilité de l’apprentissage à domicile, de nombreux autres n’ont pas réussi à se connecter ou ont connu une augmentation des notes d’échec l’automne dernier après que la plupart des districts du pays ont commencé l’année à distance.

Signes alarmants :Les élèves prennent du retard dans l’école en ligne. Voici pourquoi.

Les divisions raciales entre où et comment les enfants apprenaient ce printemps étaient flagrantes : un peu plus de la moitié des élèves noirs et latinos de huitième année du pays étaient inscrits à des programmes entièrement à distance en mars, contre 24 % des élèves blancs de huitième année, selon les données gouvernementales les plus récentes.

« Il n’y a pas de remplacement pour l’apprentissage en personne », a déclaré ce mois-ci Ian Rosenblum, sous-secrétaire adjoint par intérim au ministère de l’Éducation. Il parlait de la façon dont les écoles devraient dépenser un montant record de 122 milliards de dollars en argent fédéral de récupération COVID-19 supplémentaire. Les plans des États sur la façon dont leurs écoles dépenseront cet argent sont dus au département lundi.

Les États sont autorisés à dépenser leur argent pour l’enseignement virtuel, si les écoles pensent que c’est le meilleur moyen d’aider certains enfants à se rétablir – et certains, comme les écoles de Miami et de Des Moines, Iowa, le font.

Des flux de trésorerie:Les écoles reçoivent beaucoup d’argent dans le cadre de la relance COVID-19. Cela aidera-t-il les enfants qui en ont le plus besoin?

Mais l’objectif principal est de ramener les élèves dans les salles de classe. Etcertains parents noirs et ceux qui les défendent ont l’impression que leurs désirs sont noyés dans la discussion.

« Je m’inquiète de repousser les enfants à l’école lorsque leurs parents ne veulent pas qu’ils y aillent, sans un véritable plan sur la façon dont nous allons mieux faire des affaires pour eux en personne », a déclaré Lakisha Young, co-fondatrice et PDG de The Oakland REACH, une organisation à but non lucratif qui travaille avec les familles noires sur les questions d’éducation à Oakland, en Californie.

« Nous finissons par faire plus de dégâts par inadvertance autour des familles noires et brunes en disant: » Peu importe qu’ils choisissent de garder leurs enfants à la maison. Les données indiquent qu’ils échouent. » Mais dans quelles circonstances ? »

Mesurons-nous les bonnes choses ?

Cette question est au cœur d’une nouvelle enquête menée auprès d’enseignants et de directeurs américains par la RAND Corporation, une institution de recherche à but non lucratif.

Les étudiants virtuels ont lu moins de matériel et ont reçu moins d’instructions en anglais, en mathématiques et en sciences cette année par rapport aux étudiants des écoles qui fonctionnaient principalement en personne, selon les résultats de l’enquête.

Et 1 directeur sur 3 des écoles pour la plupart éloignées a signalé avoir modifié les politiques de notation, de sorte que les notes F d’un plus grand nombre d’élèves seraient plutôt enregistrées comme « incomplètes ».

Mais cela ne dit pas toute l’histoire, a déclaré Julia Kaufman, qui a dirigé l’étude RAND.

« Les étudiants qui fréquentaient des écoles fonctionnant principalement à distance étaient des enfants qui étaient plus susceptibles d’être en retard sur le plan scolaire pour entrer dans l’apprentissage virtuel », a déclaré Kaufman.

De nombreux districts urbains, qui comptent une importante population d’étudiants de couleur à faible revenu, ont été plus lents à rouvrir que les écoles plus petites et plus riches, qui accueillent davantage d’étudiants blancs à revenu moyen.

« En moyenne, les élèves des écoles qui étaient pour la plupart éloignées étaient plus susceptibles d’avoir été défavorisés dans le passé », a déclaré Kaufman. « Il est difficile d’interpréter les mauvais résultats de l’apprentissage à distance, ou de dire que l’apprentissage à distance, en soi, est mauvais. »

Qu’elles soient en personne ou virtuelles, la plupart des écoles ne sont pas conçues pour soutenir les étudiants de couleur, a déclaré Kimberly Smith, directrice exécutive de la League of Innovative Schools, un effort d’innovation en éducation dans le cadre de la promesse numérique à but non lucratif.

Et, a-t-elle ajouté, les élèves de couleur ont peut-être excellé en ligne d’une manière qui n’est pas prise en compte par les mesures de réussite traditionnelles, telles que le renforcement de la confiance en soi en apprenant à domicile, en se sentant plus libéré des préjugés, du racisme ou de l’intimidation en classe et en développant des intérêts pour des projets personnels.

De retour à Oakland REACH, Lakisha Young a déclaré qu’elle aimerait que les districts parlent aux familles de ce qu’ils ont aimé de l’apprentissage à distance ou des éléments qui ont bien fonctionné pour eux cette année, afin que les dirigeants de district puissent améliorer l’expérience.

Guide des parents à l’école virtuelle:9 questions pour vous aider à évaluer vos choix de rentrée

Dans le Massachusetts, une enquête récente sur la façon dont l’argent fédéral de récupération devrait être dépensé a montré que 70 % des parents voulaient que leur enfant apprenne en personne cet automne. Mais parmi les parents noirs, seulement 54 % préféraient un apprentissage complet en personne ; 29 % préfèrent l’apprentissage hybride et 12 % préfèrent rester à distance.

« Les parents de couleur ont toujours été moins enthousiastes à propos de l’école en personne », a déclaré Steve Koczela, président du MassINC Polling Group, la société de recherche d’opinion publique non partisane qui a mené l’enquête.

Comment certaines écoles améliorent l’apprentissage virtuel

Certains districts se sont engagés à conserver une option virtuelle l’année prochaine – avec des modifications pour aider plus d’étudiants à réussir.

Les écoles publiques du comté de Miami-Dade ont été l’un des premiers grands districts à rouvrir des salles de classe l’automne dernier, précisément parce que les dirigeants détectaient une régression académique majeure lors de l’apprentissage virtuel, a déclaré Alberto Carvalho, surintendant de district.

Les enseignants, les directeurs et même Carvalho lui-même ont contribué à convaincre les parents de près de 10 000 élèves de retourner en classe parce que leurs progrès en pâtissaient. Mais l’année s’est quand même terminée avec environ la moitié des 350 000 étudiants et plus de Miami-Dade apprenant à distance.

La plupart des familles à faible revenu et beaucoup s’inquiètent des coûts de la sécurité et des soins de santé si un membre de leur famille tombe malade, a déclaré Carvalho.

Anticipant que de nombreux parents voudraient continuer l’apprentissage virtuel cet automne, les dirigeants de Miami-Dade ont décidé de conserver le programme virtuel de cette année et d’en créer un nouveau avec plus de garde-fous et de supervision. Miami-Dade Online et Miami-Dade Virtual Academy seront des écoles indépendantes avec leur propre personnel. Mais les étudiants en ligne auront moins d’enseignement en direct et plus d’indépendance, tandis que les étudiants de la Virtual Academy seront en ligne avec un enseignant en direct pendant une plus grande partie de la journée scolaire.

« La diapositive d’apprentissage a été importante ici et dans tout le pays », a déclaré Carvalho. « Mais après un an et demi de parents ayant un siège au premier rang pour voir ce que leur enfant faisait à l’école, en ligne, nous ne pouvons pas nécessairement leur priver de choix maintenant. »

Dans l’Iowa, les écoles publiques Des Moines, avec environ 32 000 élèves, étendent l’enseignement en ligne cet automne en l’offrant aux collégiens. Avant la pandémie, ce n’était qu’une option pour les lycéens. Le district utilisera son argent de secours fédéral COVID-19 pour payer l’expansion.

Dans le comté de Rowan, en Caroline du Nord, le système scolaire de Rowan-Salisbury, avec environ 18 000 élèves, a lancé l’été dernier une académie virtuelle pour les élèves du primaire et du secondaire. C’était quelque chose que le district envisageait depuis des années, mais COVID-19 a « catapulté » le projet, a déclaré Tina Mashburn, surintendante adjointe pour l’apprentissage professionnel et virtuel.

En août dernier, les inscriptions à la nouvelle Académie virtuelle Summit K-8 du district ont atteint 3 000 étudiants. Le district poursuivra l’école virtuelle cet automne, qui compte plus de 700 élèves inscrits. La plupart des étudiants ont dérivé vers leurs écoles de brique et de mortier.

À partir de l’automne 2022, les étudiants qui souhaitent rester dans l’option virtuelle devront démontrer un nombre minimum de notes de passage et une présence constante, a déclaré Mashburn.

La plupart des districts tentent d’abandonner bon nombre des modèles hybrides utilisés cette année, où les élèves apprenaient à l’école certains jours de la semaine et à la maison d’autres.

Également jetés au bord du trottoir, de Rowan-Salisbury à Miami-Dade et au-delà : des enseignants instruisant les élèves en ligne et en classe en même temps. Dans la plupart des districts, les programmes virtuels auront des enseignants virtuels dédiés. Les enseignants de retour dans leurs classes régulières n’auront que des étudiants en personne.

« Je travaille comme professeur adjoint, et même moi, je ne pouvais pas très bien faire ce genre d’enseignement simultané », a déclaré Mashburn.