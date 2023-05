Après Chor Nikal Ke Bhaga et Lost, Yami Gautam a une année 2023 passionnante devant lui

D’être un talent qui a montré un énorme potentiel dès son tout premier film « Vicky Donor » à être maintenant l’une des stars les plus bancables et les plus fiables dont l’industrie cinématographique hindi se vante; Le voyage de Yami Gautam est vraiment ce dont sont faits les rêves de Bollywood ! L’actrice primée est souvent créditée d’avoir brisé le plafond de verre en incarnant des personnages féminins puissants et avec « Lost » et « Chor Nikal Ke Bhaga », elle a déjà connu un solide premier semestre en 2023. Ces films lui ont valu des éloges pour sa performance et ont également mis en valeur sa polyvalence en tant qu’interprète, mais ce n’est pas tout; alors que Yami a une année passionnante devant ‘Doom Dham‘ et’OMG 2′.

Il y a déjà des discussions sur ‘Dhoom Dham’

Il y a déjà des discussions enthousiastes à propos de « Dhoom Dham » où elle sera vue aux côtés du talent de Scam1992, Pratik Gandhi, et qui entrera une fois de plus dans un nouveau genre, car elle verra la comédie, la romance et l’action avec ce film apparemment léger. Ensuite, il y a ‘OMG2’ dont nous nous attendons à ce qu’il surpasse sa préquelle, puisque la partie 2 met également en vedette Yami Gautam.

Quelqu’un qui a longtemps été associé à un contenu de qualité depuis le début de sa carrière, Yami Gautam a émergé non seulement un nom bancable et une centrale de talents, mais aussi un acteur dont le public a profondément confiance dans le scénario et les choix de films. En plus de choisir des personnages polyvalents, tous significatifs quelle que soit leur taille, l’actrice a toujours été attirée par un contenu de grande qualité. C’est vraiment incontestable maintenant que si Yami Gautam est dans un film, tout le monde peut être assuré qu’il s’agit d’un projet de bonne qualité.

L’actrice qui est dans la meilleure phase de sa carrière, a un taux de réussite dont très peu peuvent se vanter. Bhaga’ et a également une liste passionnante de films à venir, dont ‘OMG 2’ et ‘Dhoom Dhaam’.