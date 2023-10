Une double victoire surprise des travaillistes aux élections partielles qui bat tous les records, voit deux des sièges conservateurs les plus sûrs du pays devenir rouges et réduire de moitié le vote conservateur. Quoi qu’en disent les ministres conservateurs, cela compte.

La défaite aux élections partielles de Tamworth Il s’agit du deuxième plus grand basculement entre conservateurs et travaillistes depuis 1945, et il a établi un record en renversant la majorité conservatrice de 66 % lors des dernières élections. En d’autres termes, aucun parti au pouvoir n’a perdu un siège aussi sûr que Tamworth.

Milieu du Bedfordshiredont certains conservateurs espéraient qu’ils resteraient entre leurs mains en début de soirée, est devenu rouge à cause – plutôt qu’en dépit – des libéraux-démocrates.

Suivez en direct : Terrible nuit pour les conservateurs alors que Starmer dit que les travaillistes « redessinent la carte politique »

Ce qui aurait pu être un point bas pour un vote tactique s’est terminé lorsque les libéraux-démocrates ont revendiqué une partie du mérite de la prise de contrôle du siège de Nadine Dorries par les travaillistes, au grand dam des travaillistes.

S’il est vrai que les élections partielles ne sont pas automatiquement un substitut aux élections générales, entendre un défilé de députés conservateurs se cachant derrière cette épithète ne cache pas le fait que ces résultats indiquent une défaite totale de leur parti.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:43

« À la recherche de swings exceptionnels »



Si les changements de 20 points de pourcentage en faveur des travaillistes observés lors de quatre élections partielles récentes se répétaient dans un sondage national l’année prochaine – un indicateur certes imparfait mais néanmoins utile – cela signifierait une majorité travailliste confortable pour Monsieur Keir Starmer.

Les députés conservateurs disposant de 10 000 et 15 000 majorités – ce qui serait généralement considéré comme sûr – vont désormais se demander s’ils disposent d’une marge de manœuvre suffisante pour résister à un raz-de-marée travailliste. La nervosité divise les partis à un moment où ils ont besoin d’être unis.

Pourtant, le message du gouvernement est que la réponse à cette élection partielle est de poursuivre le plan existant.

Maria Caufield, une députée conservatrice, a suggéré que Rishi Sunak Il faut reconnaître qu’il a déjà montré un appétit pour le changement – même si cela a été révélé lors d’une conférence chaotique des conservateurs et semble n’avoir pas réussi à faire bouger les choses auprès des électeurs lors de cette élection partielle.

Elle a également minimisé les grands changements entre les conservateurs et les travaillistes en les qualifiant de « statistiques ». Il est vrai que le nombre de voix travaillistes reçues dans Mid Beds était en baisse par rapport aux élections générales de 2019 – un point auquel se sont accrochés une succession de députés conservateurs – mais cet argument ignore que le vote conservateur représentait un quart de ce qu’il était.

Il n’existe pas de moyen facile pour les conservateurs de s’en sortir au-delà des fanfaronnades d’ouverture.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





6h11

Double défaite des conservateurs aux élections partielles



De son côté, Andrew Bowie, un ministre écossais, a déclaré que même s’il est important d’écouter, « ce qui est clair, c’est qu’ils sont d’accord avec nos priorités » et « soutiennent ce que nous faisons », mais « ils ne sont pas prêts à voter pour nous pour le moment ». .

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les conservateurs faisaient tout correctement, il a répondu : « De toute évidence, il y a toujours place à l’amélioration, mais nous sommes absolument déterminés à être sur la bonne voie. »

Cela suggère un gouvernement qui parle le langage de l’écoute sans aucune intention d’agir.

Il est peut-être trop difficile pour les conservateurs de renverser le plan à ce stade.

M. Sunak a déjà procédé à une réinitialisation cet automne – en changeant les politiques, les membres du Cabinet et l’équipe du numéro 10 et jusqu’à présent, il y a peu de signes que cela porte ses fruits.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:50

Sam Coates interroge le ministre conservateur Andrew Bowie



Il y a déjà assez de choses à l’ordre du jour auxquelles il faut faire face : le plan se concrétise pour le discours du roi du mois prochain avec une législation qui dispose de peu de temps parlementaire pour être adoptée, suivie d’une déclaration d’automne qui pourrait dévoiler un méga trou noir budgétaire.

Le dernier lancer de dés est un possible remaniement plus tard dans l’année si M. Sunak pense qu’il est plus fort qu’il ne l’était début septembre.

C’est assez de changement sur les cartes ; À l’intérieur du numéro 10, ils ne pensent probablement pas qu’une nouvelle révolution soit vraiment nécessaire.

La question est de savoir comment le mouvement conservateur au sens large réagit désormais à cette terrible réponse.

En savoir plus:

Ce que les succès des travaillistes aux élections partielles pourraient signifier pour les prochaines élections générales

Biscuits, fesses et résultats choc : pourquoi les élections partielles sont rarement ennuyeuses

La conférence du parti en septembre a suggéré que les membres cherchaient déjà des alternatives et que certains députés voulaient montrer qu’ils les écoutaient.

Cela signifiera-t-il des députés conservateurs agités, faisant pression pour des politiques encore plus audacieuses et plus distinctives – souvent des idées qui apaisent les factions de droite du parti ?

Ou cela signifiera-t-il une sortie précipitée au cours de la nouvelle année – davantage de députés conservateurs reniflant le vent et décidant de ne pas se représenter ?

M. Sunak tentera d’ignorer le mécontentement général, mais la question est de savoir s’il est assez fort pour y parvenir.

Le message fâcheux envoyé par les résultats sera entendu partout dans le mouvement conservateur, ce qui signifie qu’il est difficile de prédire ce qui se passera ensuite.