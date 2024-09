Après cet été long et étrange, les vibrations des 49ers sont formidables lors de la semaine 1

SANTA CLARA, Californie — Vous vous souvenez de ces gars-là ? Cela ne faisait pas longtemps que les 49ers de San Francisco ressemblaient à ça, jouaient comme ça, se produisaient comme ça à la télévision nationale et semblaient si bien préparés pour un autre Super Bowl comme celui-ci.

Mais oui, tout le monde avait besoin d’un rappel. Après cet été long et angoissant de querelles contractuelles, de quasi-transactions, de quasi-tragédies et de stars absentes, les 49ers avaient besoin de revenir sur le terrain et de se mettre à affronter les Jets de New York pour ouvrir la saison régulière.

Résultat : même après que Christian McCaffrey ait été retiré de la compétition en raison d’une blessure au mollet, les 49ers ont remporté une victoire écrasante et efficace 32-19 au Levi’s Stadium lundi soir, ce qui a été un signal pour le reste de la ligue et les critiques extérieurs et un appel clair pour eux-mêmes. Les 49ers ont vécu un été étrange. La perte temporaire de McCaffrey a été un choc. Mais ils sont toujours assez bons. Ils ont poussé les Chiefs de Kansas City en prolongation lors du Super Bowl en février et ont mené jusqu’au touchdown gagnant des Chiefs.

Les 49ers ont des tonnes de stars. Ils sont coriaces et explosifs. Ils font partie de l’élite. Ils peuvent faire des choses comme, par exemple, fracasser 180 yards au sol contre une très bonne défense des Jets, comme ils l’ont fait lundi. Les 49ers peuvent faire beaucoup de choses que presque personne d’autre ne peut faire. Vous vous souvenez ?

« Cela signifie beaucoup de retrouver les garçons et le groupe », a déclaré Jauan Jennings. « Et nous avons eu un super concert ce soir. »



Trent Williams est présenté à la foule avant le match contre les Jets de New York au Levi’s Stadium. (Darren Yamashita / Imagn Images)

Brandon Aiyuk et Trent Williams étaient de retour en action après avoir réglé leurs différends contractuels au cours de la dernière semaine. Ricky Pearsall souriait en survêtement sur le bord de la route, à peine une semaine après avoir été blessé par balle lors d’une tentative de vol. Et s’il y avait encore des doutes sur la concentration de cette équipe après tout cela, ils ont disparu une fois que les 49ers se sont réunis pour l’entraînement au début de la semaine dernière.

Ce qui aurait pu déchirer les 49ers ne les a rendus que plus heureux d’être à nouveau ensemble.

« Je suis arrivé et je me suis dit : « Mon Dieu, tout le monde est concentré comme un laser, tout le monde vole dans tous les sens », a déclaré Williams lundi soir, décrivant l’ambiance de l’équipe à son retour en début de semaine dernière. « Il n’y a pas beaucoup de plaisanteries. Nous avons beaucoup de nouveaux joueurs dans le vestiaire qui jouent déjà au niveau que nous attendons ici. J’ai regardé tous les jeunes joueurs de la draft. Je sais que nous avions évidemment un bon effectif l’année dernière. Je ne savais pas qu’ils pouvaient l’améliorer. Mais à mon avis, nous nous sommes améliorés. »

Le temps nous le dira, mais je ne pense pas que les 49ers ressentent une fausse euphorie ici. Ils ressentent un peu de réel L’euphorie après tant de choses aurait pu être perdue cet été. Bien que Kyle Shanahan ne soit pas un entraîneur très sensible, il a dû surveiller attentivement l’humeur de l’équipe, surtout au cours des dernières semaines. Et Shanahan a déclaré lors d’une réunion du groupe offensif ce week-end qu’il savait que l’équipe était prête en ressentant l’énergie et l’attitude pendant l’entraînement la semaine dernière.

« Quand Kyle a dit ça, cela a simplement réaffirmé tout ce que je ressentais », a déclaré Kyle Juszczyk.

Le plus impressionnant a bien sûr été de le faire sans McCaffrey, élu joueur offensif de l’année de la NFL l’an dernier. Mais Shanahan s’est adapté en jouant en renfort des points forts de Jordan Mason. Les passes vers McCaffrey étaient hors jeu. Les courses en descente de Mason étaient en jeu. Et elles se sont répétées sur le chemin de Mason vers 28 courses pour 147 yards et un TD.

« J’ai dit à Christian que la seule bonne chose qui ressortait de son absence, c’est que notre livre de jeu se rétrécit un peu », a déclaré George Kittle. « Je suis toujours fan de ce livre de jeu qui se rétrécit. Kyle peut faire toutes ces actions géniales ; ce qui est cool avec Christian, c’est qu’il peut faire toutes ces choses que personne d’autre au monde ne peut faire. Mais nous avons vraiment simplement couru dans la zone extérieure la plus simple de la journée. Que ce soit une course côté faible à Trent ou Colton (McKivitz), ou que nous ayons deux tight ends là-dedans et que nous courions simplement en zone extérieure. Cela a vraiment, vraiment bien fonctionné. »

Tout ne s’est pas déroulé parfaitement lundi, comme Shanahan n’a pas manqué de le souligner. Sans McCaffrey, l’attaque des 49ers a dû trouver son rythme, Mason obtenant son premier départ au poste de running back. Mais une fois qu’ils ont démarré, après que le fumble forcé de Fred Warner a préparé le premier des six field goals de Jake Moody, les 49ers ont continué à avancer encore et encore.

Tout le travail, pas de chance. pic.twitter.com/zGORAUg0Np — 49ers de San Francisco (@49ers) 10 septembre 2024

Ils l’ont fait à la manière pure de Shanahan, en réussissant leur premier long drive pour touchdown en courant 10 fois en 12 jeux pour prendre leur premier avantage, 13-7. Ils l’ont fait en défense en bloquant le jeu au sol des Jets et en limitant complètement Aaron Rodgers. Ils l’ont fait en évitant les turnovers. Ils l’ont fait avec Brock Purdy qui a réussi tous les lancers nécessaires et aucun des lancers stupides.

Et ils l’ont fait d’une manière qu’ils savent pouvoir répéter. Car c’est une répétition de 20 ou 30 autres fois où ils ont gagné des matchs de cette façon au cours des cinq dernières années. Rien ne garantit que les 49ers puissent continuer ainsi, ou qu’ils finissent par remporter un titre de Super Bowl. Ils pourraient souffrir d’autres blessures. Ils pourraient faiblir au milieu ou, encore une fois, à la fin.

Mais pour l’instant, ils sont toujours aussi costauds. Ils sont toujours aussi physiques. Ils ont toujours un quarterback qui fait les bonnes choses. Ils ont toujours des stars partout dans l’effectif. Ils s’écoutent toujours. Ils sont toujours soudés. Et dans une semaine ou deux, McCaffrey sera de retour aussi.

« Nous avons de grands leaders dans ce vestiaire », a déclaré Williams. « Et nous avons des gens qui suivent le leadership. Nous avons des leaders qui font écho à ce que prêchent les entraîneurs. C’est la raison pour laquelle notre vestiaire a pu rester concentré. »

Mais attendez : les 49ers ont-ils failli échanger Aiyuk quelques instants avant qu’il accepte finalement le contrat de quatre ans et 120 millions de dollars qui l’a ramené dans le giron de l’équipe à la fin du mois dernier ? Jay Glazer de Fox Sports a fait un reportage dimanche que les 49ers avaient décidé d’échanger Aiyuk à Pittsburgh avant qu’il ne se rende dans le bureau de Shanahan et ne dise qu’il était d’accord avec la dernière offre des 49ers. Et qu’il a fallu que Shanahan interrompe les préparatifs d’échange des 49ers pour arrêter le processus et conclure le contrat d’Aiyuk.

Est-ce vrai, Kyle ?

« Je veux dire, la plupart du temps, oui », a déclaré Shanahan lundi.

Ouf. Échanger Aiyuk après ces étranges négociations n’aurait pas été une bonne façon d’aborder la saison régulière. Je ne pense pas que même le vestiaire serré des 49ers aurait pu ignorer cela. Mais ensuite, les choses se sont arrangées. Les 49ers, d’une manière ou d’une autre, ont recollé les morceaux. Et ils ont fait de la première semaine une célébration et, ils le croient bien, un signe des choses à venir.

(Photo du haut de Brandon Aiyuk : Darren Yamashita / Imagn Images)