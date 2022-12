Après Castillo, Boluarte demande du temps et de l’espace pour soigner le Pérou

Commentez cette histoire Commentaire

LIMA, Pérou – Lors de sa cérémonie de prestation de serment abrupte en tant que septième présidente du Pérou en autant d’années, Dina Boluarte a appelé à la fin des guerres politiques incessantes qui ont sapé la gouvernabilité de cette nation pendant une grande partie de la dernière décennie. Les affrontements répétés entre les gouvernements successifs et les cohortes de législateurs ont permis à une série de graves problèmes sociaux – la faim généralisée, l’épidémie de covid-19 la plus meurtrière au monde par habitant, la corruption systémique à tous les niveaux de gouvernement – ​​de devenir incontrôlables.

Les luttes intestines au sein d’une classe politique largement considérée comme criminellement vénale ont aliéné les Péruviens ordinaires au point que la moitié ne «soutient» plus la démocratie – le troisième niveau le plus bas d’Amérique latine, derrière le Honduras ultra-violent et Haïti perpétuellement assiégé.

Boluarte succède à son ancien allié de gauche, Pedro Castillo, qui a été destitué et arrêté mercredi après avoir tenté de fermer le Congrès et de gouverner par décret pour éviter d’être évincé pour corruption.

La première femme présidente du Pérou en 200 ans d’indépendance a déclaré qu’elle nommerait un «gouvernement d’unité nationale» à large assise. Elle a cherché à prendre ses distances avec ce qu’elle a appelé les “actes de larcin honteux” de Castillo et a appelé à une “trêve politique”.

“Ce que je demande, c’est une période de temps, un temps précieux, pour sauver le pays de la corruption et de la mauvaise gouvernance”, a-t-elle plaidé devant un congrès qui venait de renvoyer Castillo par 101 voix contre 6.

Pourtant, la question de savoir si Boluarte, également du parti marxiste-léniniste du Pérou libre de Castillo, bénéficie d’un répit grâce à un congrès agité et profondément conservateur reste loin d’être claire.

Cela dépendra en grande partie de la dextérité avec laquelle elle relèvera l’énorme défi de remettre le Pérou sur les rails, mais aussi de la mesure dans laquelle les législateurs entendent mener à bien leur propre mandat de cinq ans, qui court jusqu’en juillet 2026. Si Boluarte était expulsé, la constitution exigerait de nouvelles élections.

Surtout, elle a été expulsée du Pérou libre en janvier après une brouille avec son leader polarisant, Vladimir Cerrón, et devra rapidement construire une alliance législative pour survivre. Cela signifiera probablement virer au centre.

Le plus jeune d’une famille de 14 enfants d’une communauté éloignée de la région montagneuse du sud d’Apurímac, Boluarte, 60 ans, a étudié le droit à Lima, puis y a dirigé un bureau de Reniec, le registre public des naissances, des décès et des mariages du Pérou. L’épisode le plus notable de sa carrière a sans doute été un incident au cours duquel elle aurait agressé verbalement une femme trans qui tentait de changer son sexe officiel.

En tant que vice-présidente, elle a réussi à éviter en grande partie d’être aspirée dans le vortex sans fin du scandale de la greffe de Castillo; elle s’est de plus en plus éloignée de lui ces derniers mois. Pourtant, c’était sa première fonction élue, et on ne sait pas si elle fera un meilleur travail pour s’acquitter de ses énormes nouvelles responsabilités que Castillo, une autre néophyte qui est maintenant en détention provisoire, accusée de « sédition » et de « rébellion ».

“Elle devrait avoir le bénéfice du doute”, a prédit Carlos Anderson, un législateur centriste qui était en tête de la charge pour destituer Castillo. “La plupart des membres du Congrès veulent conserver leur emploi pendant les quatre prochaines années.”

Mais il a également averti que le nouveau président devrait enfiler l’aiguille de la nomination d’un cabinet favorable au monde des affaires péruvien, qui a été aliéné par la posture d’extrême gauche de Castillo, y compris les menaces de nationaliser de larges pans de l’économie, tout en répondant aux besoins de les pauvres Péruviens qui, Castillo avait prétendu qu’il représenterait mais largement ignorés une fois au pouvoir.

Ne pas le faire pourrait ouvrir la voie à des populistes bien plus radicaux que Castillo. Si une élection avait lieu maintenant, selon les sondages, Antauro Humala, le frère extrémiste de l’ancien président de centre gauche Ollanta Humala, obtiendrait 12 % des voix. Compte tenu du paysage politique éclaté du Pérou, avec plus d’une douzaine de partis, cela pourrait le propulser dans un second tour présidentiel – Castillo avait besoin de moins de 19 % pour remporter le premier tour des élections de l’année dernière ; Keiko Fujimori a atteint le deuxième tour avec moins de 14 %.

Un ancien major de l’armée, Antauro Humala, 59 ans, a récemment été libéré de prison après avoir dirigé un soulèvement militaire en 2005 contre le gouvernement élu d’Alejandro Toledo au cours duquel deux policiers ont été assassinés.

Il épouse une idéologie connue sous le nom d’« etnocacerismo », qui postule la supériorité raciale des Andins. Ses partisans se disent de gauche, mais beaucoup les considèrent comme fascistes. Humala appelle à l’exécution sommaire des fonctionnaires corrompus ; il a inscrit à plusieurs reprises son frère, qui a été président de 2011 à 2016, sur cette liste.

L’administration de Boluarte « ne peut pas être simplement un gouvernement néolibéral », a déclaré Anderson. « De nombreux Péruviens de l’intérieur se demandent à juste titre pourquoi 30 ans de croissance ne leur ont pas profité. Ce sont eux qui ont voté pour Castillo et qui se sentent désormais désorientés. Nous devons éviter qu’ils ne se tournent vers Antauro.

José Alejandro Godoy, politologue à l’Université catholique pontificale du Pérou, est moins optimiste. Boluarte, dit-il, n’a pas encore démontré les compétences nécessaires pour s’accrocher à la présidence, sans parler de transformer sa promotion spectaculaire en une réussite.

Elle fait face à des pressions pour obtenir des résultats rapides dans le nettoyage des agences de l’État qui se sont effondrées pendant les 17 mois de pouvoir de Castillo alors qu’il nommait une armée de candidats non qualifiés et éthiquement contestés à la bureaucratie publique.

“Le monde entier mange bien et nous non”

Des défis notables, notamment la relance de l’agence nationale des passeports et l’aide aux petits agriculteurs désespérés du Pérou.

Obtenir un passeport péruvien était autrefois un processus simple qui ne prenait que quelques heures. Au cours de l’année écoulée, c’est devenu une odyssée qui peut prendre des mois – à moins que le demandeur ne verse des pots-de-vin.

Le gouvernement a échoué à plusieurs reprises à remplacer le demi-million de tonnes d’engrais normalement importées chaque année d’Ukraine et de Russie, provoquant une baisse attendue des récoltes et une aggravation de l’insécurité alimentaire.