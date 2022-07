Après BTS V, Jimin se retrouve mêlé à des rumeurs de rencontres avec une célèbre actrice coréenne ; les internautes prennent les preuves avec une pincée de sel

Les membres du BTS ont acquis une grande popularité parmi les masses. Leurs rumeurs de rencontres excitent les ARMYs. Eh bien, il semble que Jimin soit sous le radar en ce moment. Le 18 juillet, un internaute anonyme a partagé un post-Pann Nate maintenant supprimé qui contenait 12 photos de preuves et a affirmé que Jimin sortait avec l’actrice Song Da Eun. L’actrice a cinq ans de plus que Jimin.

Le message était intitulé “Preuve que Bangtan Jimin sortait avec Song Da Eun”. Sur les photos, certaines coïncidences montraient des accessoires similaires portés par les deux. Jimin et Song Da Eun ont même partagé des histoires Instagram en même temps. De plus, ils ont même assisté à plusieurs événements en même temps et ont fait croire aux fans que le couple se voyait.

Jimin et Da Eun ont assisté au même match de football qui a eu lieu le 14 juin. Da Eun a regardé le film Allied que Jimin avait recommandé aux fans de le regarder. Jimin avait mentionné qu’il voulait donner le nom de Gangyangee à son futur animal de compagnie.

Voici comment les fans ont réagi –

moi après avoir acheté les mêmes bijoux que jimin pour que les gens commencent à sortir avec des rumeurs à notre sujet https://t.co/5OF75RAP7T pic.twitter.com/g4ujTA5uPj Alex dans la boîte ? (@borahaeificate) 18 juillet 2022

si elle “sort avec” Jimin… pourquoi est-elle… dans une émission de rencontres… https://t.co/OFCqsnbXHh ? (@chuuters) 18 juillet 2022

“OMG, les amis de Da Eun suivent Jimin. C’est un signe!” Vous réalisez tous que Jimin est le it boy coréen, n’est-ce pas ? TOUT LE MONDE le suit. Cela ne veut rien dire. TF… JiminieBM (@parkjmsmyfilter) 18 juillet 2022

Mon “signe” préféré est que les amis de Da Eun suivent Jimin… Donc ça veut dire qu’ils sortent ensemble. Ce n’est pas comme si Jimin était le it boy coréen et que tout le monde et leur maman le suivaient sur le ‘gram ou quoi que ce soit. Non, ça doit être un signe qu’ils sortent ensemble. https://t.co/ky5YCrRZEI JiminieBM (@parkjmsmyfilter) 18 juillet 2022