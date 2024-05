Après Bombshell Exposé, Black Twitter en a fini avec Diddy

Comme allégations encore plus choquantes contre Peignes Sean « Diddy » devenu public, il semble que nous assistions en temps réel à la chute de l’un des magnats les plus prospères de la musique. Le fondateur de Bad Boy étant actuellement impliqué dans de multiples agressions sexuelles et harcèlement sexuel les poursuites, Pierre roulante a publié un article d’enquête explosif sur ses antécédents de comportement abusif présumé, remontant à ses jours à l’Université Howard.

Elon Musk a ouvert les vannes aux racistes sur Twitter

Le média note qu’il a travaillé sur l’histoire pendant six mois et a parlé à ses « anciens amis, connaissances, employés, artistes de Bad Boy ainsi qu’à des initiés de l’industrie ». Les histoires derrière ses controverses publiques sont détaillées, tandis que les incidents d’abus présumés, d’agressions sexuelles et de harcèlement sexuel sont tous révélés. Il est dépeint comme une personnalité volatile, narcissique et imprévisible.

Un ancien camarade de classe, resté anonyme parce qu’il avait peur des représailles, a détaillé un incident présumé survenu à l’époque de l’université Diddy’s Howard lorsqu’il s’est présenté au dortoir de sa petite amie d’alors et s’est tenu dehors en criant « de manière « belliqueuse » » pour qu’elle descende. Peu de temps après, les autres femmes du dortoir frappaient aux portes et paniquaient. « Ils tiraient la sonnette d’alarme en disant que Combs, connu alors sous son surnom de ‘Puff’, attaquait la jeune femme à l’extérieur. » Le camarade de classe s’est rappelé comment les autres étudiants disaient : « Puff est ici en train d’agir comme un fou. Il la bat.

Un autre témoin, resté anonyme « en raison du caractère sensible de l’incident », a déclaré qu’il avait utilisé ce qui ressemblait à une ceinture pour la frapper « partout ». Le témoin a affirmé que Diddy «criait à pleins poumons» et qu’il «lui a fouetté les fesses – comme s’il lui avait vraiment fouetté les fesses». Elle a expliqué : « Elle essayait de se défendre un peu. Elle pleurait. Et nous lui disions : « Lâchez-la ». Nous criions pour elle.

L’article discute également de sa réaction à la mort de Christopher Wallace, alias le photographe hip-hop Notorious BIG des années 90. Monqiue Bunn a noté que Biggie envisageait de quitter Bad Boy et négociait ses droits de publication. « [Biggie] était absolument sur le point de quitter Puff », a déclaré Bunn. « Je sais pertinemment [because] il m’a dit que. »

Au lendemain de la mort de Biggie, il a fait pression sur les employés de Bad Boy pour qu’ils se concentrent sur le marketing et les ventes d’album pour le prochain album du défunt rappeur, « Life After Death », sans se plaindre. Diddy était obsédé par le fait que l’album soit « Numéro un, numéro un, numéro un, numéro un, numéro un ». Top 10, top 10, top 10. »

Bien que certains aspects de la pièce ne soient pas trop surprenants, il est toujours choquant de voir depuis combien de temps le comportement inapproprié de Diddy dure. Bien sûr, les médias sociaux ont réfléchi à l’article, Black Twitter faisant honte à Combs.

Même si nous comprenons que Rolling Stone prenne son temps pour rendre justice à l’histoire, certains utilisateurs se sont demandé pourquoi le média avait besoin de autant de temps avec la pièce, avec une seule personne. écrire sur X, « Ce qui vous a pris 6 mois, nous l’avons entendu toute notre vie et nous ne sommes que des gens aléatoires. Imaginez ce que l’industrie a vu et dont elle avait peur de parler.

Un autre utilisateur a souligné que l’un des artistes les plus célèbres de Bad Boy dénonce son ancien patron depuis des années : écrire sur X« Mase disait cela depuis des décennies. »

Une personne a commenté la façon dont l’article détaille qu’il y avait des signes de son comportement abusif présumé pendant le séjour de Combs à l’Université Howard : affectation« C’est le fait qu’il a montré des signes d’être un narcissique abusif, avide de pouvoir et scandaleux, même pendant son bref passage à Howard… Chaque année, tous ses ex se réunissaient pour des vacances comme s’il était un saint. Quelle est l’histoire derrière la grande illusion ? Des années de chantage ?

Alors que de nombreux utilisateurs se demandaient comment il avait pu échapper à ces prétendus méfaits pendant si longtemps, une personne écrit le X, « L’article de Rolling Stone sur Diddy est tellement détaillé et approfondi ! Cet homme DOIT tomber ! Il terrorise les femmes, les filles et ses pairs sans contrôle depuis des DÉCENNIES ! J’ai besoin qu’il aille en PRISON !

L’avocat de Combs, Jonathan Davis, a répondu à Rolling Stone avec une déclaration :

« M. Combs ne peut pas commenter les litiges réglés, ne commentera pas les litiges en cours et ne peut pas répondre à toutes les allégations reprises par la presse, quelle que soit leur source, aussi peu fiables soient-elles », a déclaré Davis. « Nous sommes conscients que les autorités compétentes mènent une enquête approfondie et sommes donc convaincus que toutes les questions importantes seront abordées dans le forum approprié, où les règles distinguent les faits de la fiction. »

Comme si cela ne suffisait pas pour le rappeur/producteur, selon CNNses sources affirment que le ministère de la Justice pourrait préparer un acte d’accusation contre, car « des témoins potentiels ont été informés par les enquêteurs qu’ils pourraient être amenés à témoigner devant un grand jury fédéral à New York. »

Si le DOJ est réellement en train de constituer un grand jury fédéral contre Combs, cela pourrait être le moment où l’artiste de « Last Night » doit enfin faire face aux conséquences de ses actes.