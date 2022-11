Après Bipasha Basu, Debina Bonnerjee tue dans son shooting grossesse ; exhibe sa magnifique bosse de bébé en pleine gloire [Watch video]

Debina Bonnerjee a annoncé sa deuxième grossesse peu de temps après l’arrivée de son premier bébé et l’actrice a été massivement trollée pour la même chose. Mais elle a riposté à tous les trolls comme une patronne. Et maintenant, sa dernière séance photo montre seulement qu’elle profite de chaque instant de sa deuxième grossesse. L’actrice a fait étalage de son baby bump dans la vidéo alors qu’elle tue les caméras. Debina Bonnerjee a annoncé sa deuxième grossesse peu de temps après l’arrivée de son premier bébé et l’actrice a été massivement trollée pour la même chose. Mais elle a riposté à tous les trolls comme une patronne. Et maintenant, sa dernière séance photo montre seulement qu’elle en profite pleinement lors de sa deuxième grossesse.

Regardez la vidéo de Debina Bonnerjee devient audacieuse dans sa deuxième séance photo de grossesse

L’actrice a fait étalage de son baby bump dans la vidéo alors qu’elle tue les caméras. Alors qu’elle fait face à de nombreuses critiques encore une fois pour avoir été audacieuse lors de sa deuxième grossesse cette fois. Un utilisateur l’a critiquée et a écrit: ” Chiiii .. Tum india ladki ho na USA ladki ho ..kon karwa ta hai phoot shoot ..tum Aapne ghar mai rakho video ..duniya ko kyu dekha ti ho “. Un autre utilisateur a écrit : “Pourquoi devez-vous montrer le ventre nu. Cette tendance est dégoûtante. La maternité est belle et devrait prier pour la sécurité de l’enfant. La séance photo va suivre ?”. Un utilisateur a posé des questions sur elle alors qu’elle jouait Sita, “Inn madame ney Sita jee ka role kiya tha, Sharm nahi aai thoda to unka khyal dimag m rakha hota”.

Debina et Gurmeet forment l’un des couples les plus aimés de l’industrie de la télévision. Gurmeet et Debina sont éperdument amoureux l’un de l’autre et sont des objectifs majeurs du couple. Gurmeet et Debina ne peuvent pas attendre l’arrivée de leur enfant bien-aimé. Exactement comment ils réussissent la parentalité avec leur première fille Lianna Chaudhary.