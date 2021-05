Après Bigg Boss 14, Rahul Vaidya à bord de Khatron Ke Khiladi 11, révèle ce qui lui fait peur – Regarder | Actualités télévisées

New Delhi: Rahul Vaidya, finaliste et chanteur de Bigg Boss 14, est sur le point d’apparaître dans la nouvelle émission audacieuse de la saison, « Khatron Ke Khiladi », selon une récente interview.

Lors d’une conversation avec les paparazzi, Rahul a révélé qu’il s’envolerait pour Cape Town, en Afrique du Sud, jeudi 6 avril pour commencer le tournage de la 11e saison de la passionnante émission de télé-réalité.

Viral Bhayani, photographe de célébrités, a partagé une vidéo sur son Instagram où Rahul Vaidya a confirmé faire partie de la nouvelle émission de télé-réalité d’aventure « Khatron Ke Khiladi 11 ».

Bien qu’il rejoindra le spectacle connu pour ses tâches aventureuses et audacieuses qui obligent les concurrents à faire face à leur peur, Rahul a révélé qu’il avait en fait extrêmement peur des serpents et des eaux profondes.

Dans la vidéo Instagram, il a dit: « Maine haan toh bol diya, par mujhe saap se dar lagta hai, mujhe paani se dar lagta hai. Donc je ne sais vraiment pas ki main waha pe kya karne wala hoon (j’ai dit oui mais J’ai peur des serpents, j’ai peur de l’eau. Donc je ne sais vraiment pas ce que je vais faire là-bas) «

Le chanteur a également informé Paps qu’il avait récemment fait un test COVID-19 avant son voyage à Cape Town.

Jetez un œil à son entretien:

Sur le plan du travail, Rahul est récemment sorti avec la chanson «Madhanya» qui a été chantée par lui et Asees Kaur. Le clip de la chanson mettait en vedette Rahul Vaidya et sa chérie Disha Parmar se marier.

Il a été publié comme une chanson de mariage et les fans de Rahul Vaidya et Disha Parmar espèrent secrètement que les cloches de mariage sonnent pour le couple bientôt, comme on le voit dans le clip vidéo.

Avant Bigg Boss 14, Rahul avait participé à plusieurs émissions de téléréalité telles que «Music Ka Maha Muqqabla», «Jo Jeeta Wohi Superstar» et la première saison de «Indian Idol».