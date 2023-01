Après Besharam Rang, la danse torride de Shweta Tiwari sur Jhoome Jo Pathaan de Pathaan devient virale, REGARDER la vidéo

Shweta Tiwari est sans aucun doute l’une des actrices de télévision les plus populaires du pays et l’actrice est bien connue pour ses déclarations de mode audacieuses et son talent.

Shweta Tiwari reste également très active sur les réseaux sociaux et compte plus de 4 millions de followers sur Instagram. Shweta continue de partager ses photos ou ses bobines à intervalles réguliers pour ses fans.

Récemment, une bobine de Shweta Tiwari est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la bobine Instagram, la star de la télévision a donné une nouvelle tournure à la chanson Besharam Rang du prochain film Pathaan de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone. Maintenant, Shweta Tiwari a posté une autre vidéo, dans laquelle on peut la voir danser sur une autre chanson à succès de Pathaan, Jhoome Jo Pathaan.

Shweta a partagé la vidéo sur Instagram avec la légende : « C’était un #1takechallenge par @payalsoniiiiii et je suppose que nous l’avons réussi, que dire @shweta.tiwari. #whenwedance#jhoomejopathaan #reels #bffs” . La vidéo est rapidement devenue virale, les internautes publiant leurs commentaires et leurs réactions. Un utilisateur a écrit: “S’il vous plaît, ne copiez pas, vous êtes Shweta Tiwari, soyez vous-même”. Un autre a complimenté Shweta, “Je n’arrive pas à croire qu’elle a 42 ans”. L’un des utilisateurs a déclaré: “Rehne do aap log aap agissant hi karob” “kitne rupay mile promotion k”, a ajouté un autre.

Regardez la vidéo ici :





Pendant ce temps, Pathaan devrait sortir le 25 janvier. Le film est réalisé par Siddharth Anand et il met également en vedette John Abraham dans un rôle important.

Sur le plan du travail, Shweta est actuellement vue dans le rôle principal de la série Main Hoon Aparajita de Zee TV.