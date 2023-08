Après beaucoup de battage médiatique, l’ouverture du coffre au trésor de West Point ne produit aucune bombe, juste du limon

WEST POINT, NY (AP) — L’excitation et l’anticipation se sont dissoutes en déception à West Point lorsqu’une boîte de plomb qui aurait été placée par des cadets à la base d’un monument il y a près de deux siècles a été ouverte lundi lors d’un événement diffusé en direct et s’est révélée contenir peu de choses. plus que de la poussière grise.

Le public de l’Académie militaire américaine espérait voir des reliques militaires ou des documents historiques retirés de la boîte. Au lieu de cela, ils ont poussé un gémissement après que des experts ont ouvert le dessus et pointé une caméra à l’intérieur pour montrer juste une couche de sédiments sur le fond.

L’archéologue de West Point, Paul Hudson, et le conservateur du musée de West Point, Michael Diaz, ont délicatement soulevé quelques touffes grises et les ont époussetées avec un pinceau, pour ensuite les réduire en poudre.

« Un peu déçu. Nous avons pas mal construit jusqu’à présent », a déclaré Hudson après l’événement. « Et je vais vous dire la vérité, c’était le dernier résultat auquel je m’attendais avec tous les efforts qu’ils ont déployés pour créer cette boîte et la mettre dans le monument. »

La boîte, qui mesure environ un pied cube, a été découverte en mai lors de la restauration d’un monument honorant le héros de la guerre d’indépendance Thaddeus Kosciuszko. Cela a conduit à spéculer qu’il pourrait y avoir des objets à l’intérieur honorant Kosciuszko ou provenant de la vie des cadets à la fin des années 1820, lorsque le monument a été érigé. Y aurait-il des balles de mousquet, des messages d’étudiants ou des indices sur des mystères historiques ?

Les résultats décevants de l’ouverture en direct ont amené des comparaisons avec la descellement télévisé par Geraldo Rivera en 1986 d’un coffre-fort d’hôtel de Chicago appartenant prétendument au gangster Al Capone, qui n’a révélé que de la saleté. En fait, les responsables de l’académie ont plaisanté sur cette possibilité avant la descellement officiel.

« On m’a dit hier que si nous avions le sens de l’humour, nous aurions demandé à M. Rivera d’être ici avec nous », a déclaré le brigadier. Le général Shane Reeves, doyen académique de l’académie, l’a déclaré à la foule de cadets, d’officiers et de civils.

Bien qu’ils ne puissent pas le dire avec certitude, les responsables de l’Académie pensent que la boîte a été laissée par les cadets en 1828 ou 1829, lorsque le monument original a été achevé. Un comité de cinq cadets, dont Robert E. Lee, diplômé de 1829, futur général confédéré, a participé à la dédicace du monument.

Kosciuszko avait conçu des fortifications de guerre pour l’armée continentale à West Point. Il mourut en 1817. Une statue de Kosciuszko fut ajoutée au monument en 1913.

Hudson a déclaré qu’il semblait que de l’humidité s’était infiltrée à partir d’une couture endommagée sur la boîte et qu’il était probable que des sédiments soient entrés à l’intérieur. Les conditions auraient également pu désintégrer toute matière organique à l’intérieur, comme le papier ou le bois.

« Nous allons retirer tous ces sédiments et les filtrer à travers un tamis à mailles fines pour voir si quelque chose en sort », a déclaré Hudson.

Bien que les historiens ne sachent pas exactement quand la boîte a été placée dans le monument, ni qui l’a placée là, ils affirment qu’un timbre trouvé lundi sous le couvercle indiquant « EW Bank NY » pourrait fournir un indice.

Michael Hill, Associated Press