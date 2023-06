Après Ayushmaan Khurrana, Ananya Panday tourne avec Akshay Kumar, attend la sortie d’OTT

Ananya Panday a beaucoup à faire. L’actrice jongle non pas avec un, ni deux, mais cinq projets ensemble. Sans blague! La fille de Chunkey Panday a été vue pour la dernière fois dans le film Liger de 2022, face à Vijay Deverakonda. La romance d’action n’a pas laissé d’impact sur les masses et s’est avérée être un désastre au box-office. Mais Ananya n’a pas laissé l’échec la décourager. Elle a signé quatre films consécutifs avec des réalisateurs acclamés, prête à prendre les rênes de sa carrière entre ses mains. Aujourd’hui, jetons un coup d’œil à certains des projets à venir de la diva de Bollywood.

Film Ananya Panday et Akshay Kumar

Selon un rapport exclusif de Pinkvilla, le dernier buzz est qu’Ananya Panday a été encordée pour un film produit par Karan Johar. Apparemment, le film s’intitule L’histoire inédite de C Sankaran Nair, et il mettra en vedette Akshay Kumar dans le rôle principal. Il n’y a pas si longtemps, Akshay et Ananya ont été aperçus en train de tourner pour le film sur le campus de l’IIT Roorkee, rapporte ETimes. L’histoire inédite de C Sankaran Nair est censée être basée sur l’avocat C Sankaran Nair. Ananya Panday sera vue dans le rôle d’une jeune avocate insouciante.

Ananya Panday jouera dans le réalisateur Vikramaditya Motwane, un cyber-thriller sans titre

Ananya Panday s’est associée au cinéaste Vikramaditya Motwane pour un cyber-thriller sans titre, dont le tournage s’est terminé en février. Le réalisateur a même laissé tomber une belle photo avec Ananya sur Instagram, annonçant la conclusion. Il a écrit : « Je te connaissais à peine il y a 3 mois. Aujourd’hui, je suis fier de m’appeler un fan et toi un ami. »

Ananya Panday partagera l’espace d’écran avec Ayushmann Khurrana dans Dream Girl 2

Sans oublier, Ananya Panday fait également partie du film très attendu Dream Girl 2, titré encore une fois par Ayushmann Khurrana. Dirigé par Raaj Shaandilyaa, le public a été excité après l’annonce du film à travers une courte promo hilarante, mettant en vedette Ayushmann et Ananya. Auparavant, Dream Girl 2 devait sortir sur les grands écrans le 7 juillet, mais plus tard, les créateurs ont décidé d’améliorer les effets visuels. Le film devrait maintenant sortir en août.

Ananya Panday encordée pour Kho Gaye Hum Kahan

Ananya Panday partagera l’espace d’écran avec sa co-star Gehraiyaan Siddhant Chaturvedi dans Kho Gaye Hum Kahan d’Arjun Varain Singh. Le film met également en vedette Adarsh ​​Gourav dans un rôle titulaire. Plus tôt, l’équipe du film a accueilli Kalki Koechlin à bord. Le prochain film s’est terminé en octobre de l’année dernière.

Ananya Panday OTT série Web Appelez-moi Bae

Venue sur le petit écran, Ananya Panday est actuellement occupée à tourner sa websérie Amazon Prime Video Call Me Bae, où l’actrice sera vue dans le rôle de Bae, une fashionista milliardaire.