Après avoir vu le reste, le Japon doit maintenant battre les meilleurs dans la quête de la médaille d’or olympique

Après avoir affronté quatre équipes dans la compétition de football masculin des Jeux Olympiques jusqu’à présent, le Japon a montré ce qu’il fallait pour éliminer les prétendants à leur charge pour les demi-finales.

S’ils veulent rester en vie dans leur quête de la médaille d’or, ils devront maintenant prouver qu’ils sont capables de battre d’autres vrais prétendants alors qu’ils entrent dans la fin des affaires de Tokyo 2020.

Les premiers pour eux sont l’Espagne. Gagnez cela et ce sera soit le Brésil, soit le Mexique qui attendra la finale.

Les quatre équipes méritent leur place en demi-finale en tant que quatuor qui a le plus impressionné jusqu’à présent aux Jeux, donc c’est le jeu de n’importe qui pour le moment.

Depuis que la compétition de football masculin est devenue une compétition des moins de 23 ans en 1992 (des moins de 24 ans cette fois-ci en raison de son report de l’été dernier), les Samurai Blue n’ont jamais remporté de médaille. La seule fois où ils l’ont fait, c’est lorsque l’équipe senior a remporté le bronze en 1968.

Quoi qu’il en soit, un exploit historique attend les Japonais, mais ont-ils ce qu’il faut pour, avant tout, affronter une équipe espagnole talentueuse ?

La capitaine japonaise Maya Yoshida faisait partie de l’équipe qui a raté une médaille à Londres 2012 après sa défaite contre la Corée du Sud lors du match pour la médaille de bronze. Julian Finney/Getty Images

Gardant à l’esprit que l’Espagne est entrée aux Jeux olympiques de Tokyo comme l’un des favoris, d’autant plus qu’elle compte six joueurs qui ont récemment atteint les demi-finales de l’Euro 2020 avec l’équipe senior, ce ne sera pas une tâche facile.

L’Espagne a montré beaucoup de détermination, mais aussi à quel point elle peut être dommageable en peu de temps, lorsqu’elle est revenue de l’arrière pour battre la Côte d’Ivoire 5-2 en quart de finale.

Après avoir forcé les prolongations avec un égaliseur à la 93e minute, deux minutes seulement après que les Ivoiriens aient pris la tête pour la deuxième fois de la compétition, les Espagnols ont inscrit trois autres buts dans les 30 minutes supplémentaires pour remporter ce qui a finalement été une victoire catégorique. .

Mais ce match a également montré que l’Espagne a ses vulnérabilités. Le premier but qu’ils ont encaissé est dû à un jeu de marque sur coup franc, alors qu’il y a eu plusieurs autres cas où la Côte d’Ivoire a trouvé beaucoup d’espace dans le tiers défensif de l’opposition.

Bien qu’elle ait finalement remporté une victoire 5-2 en prolongation, l’Espagne a montré quelques faiblesses lors de son affrontement en quart de finale des Jeux olympiques de Tokyo avec la Côte d’Ivoire. Koki Nagahama/Getty Images

Avec les imposants défenseurs Maya Yoshida, Takehiro Tomiyasu et Hiroki Sakai, ainsi que les attaquants rapides Takefusa Kubo et Ritsu Doan, le Japon est bien équipé pour capitaliser si l’Espagne présente à nouveau ces faiblesses.

Et aussi étrange que cela puisse paraître, les Samurai Blue pourraient en réalité avoir plus de joie contre les Espagnols qu’en quarts de finale contre la Nouvelle-Zélande, qui se sont plus que contentés de jouer sur le pied arrière pendant 120 minutes et de frustrer leurs adversaires avant. perdant finalement aux tirs au but.

L’Espagne cherchera à amener le match au Japon mardi. Alors que les charges de Hajime Moriyasu aiment contrôler elles-mêmes la possession, Kubo et Doan réussissent également à blesser les équipes lors de la transition.

Ayant échoué dans le match pour la médaille de bronze en 2012 avant une sortie de la phase de groupes quatre ans plus tard, il semblerait qu’une médaille de n’importe quelle couleur serait un exploit pour les Japonais.

Pourtant, s’ils peuvent remporter une victoire sur l’Espagne, il n’y a aucune raison pour que le Samurai Blue ne puisse pas prendre courage de battre l’un des meilleurs et commencer à croire qu’il peut revendiquer l’or – que ce soit le Brésil ou le Mexique qu’ils rencontrent potentiellement. Dans la finale.