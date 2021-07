Après avoir vaincu le cancer, l’escrimeuse polonaise Magdalena Piekarska-Twardochel espère l’or olympique

Il y a trois ans, la championne polonaise d’escrime Magdalena Piekarska-Twardochel a remporté son plus grand combat contre le cancer. Aujourd’hui, elle est de retour et rêve d’une médaille d’or olympique à Tokyo.

Lorsqu’elle a été diagnostiquée pour la première fois avec un lymphome hodgkinien en 2018, l’escrimeuse a annulé les vacances et les compétitions prévues et a même renoncé à certains travaux de rénovation qu’elle avait prévus dans sa maison.

« Je commençais à dire au revoir au monde », a déclaré à l’AFP le joueur de 34 ans lors d’un entraînement à Varsovie.

Elle a rapidement surmonté le choc initial et a commencé à riposter avec l’aide de sa famille et de ses amis.

« J’ai découvert que le lymphome hodgkinien était un type de cancer qui pouvait être vaincu, car j’ai été diagnostiqué à un stade précoce », a-t-elle déclaré.

Elle a suivi cinq mois et demi de chimiothérapie, suivant le traitement avec diligence de la même manière qu’elle le ferait pour ses devoirs ou un programme de formation.

Son amie Aleksandra Furmaga se souvient de l’incertitude pendant le traitement.

« Pour nous tous, pour Magdalena, ce fut une confrontation douloureuse avec la réalité. Nous ne savions pas si elle devait rester au lit ou non, si elle pouvait se promener normalement », a-t-elle déclaré.

« Il s’est avéré que Magdalena était une vraie combattante. Trois ou quatre jours après chaque chimio, elle se levait et fonctionnait normalement. »

Mais les moments bien plus difficiles n’ont pas manqué, y compris le moment où Magdalena a demandé à son amie de lui couper tous les cheveux car ils avaient commencé à tomber à cause de la chimiothérapie.

« Magda était plus forte ! J’étais debout derrière elle avec le rasoir qui lui coupait les cheveux et elle a dit qu’en fait ce n’était pas si mal. Et c’est vrai, elle avait l’air fantastique ! », a déclaré Furmaga.

« Profitez au maximum de chaque jour »

L’idée de reprendre l’entraînement a permis à Piekarska-Twardochel de continuer pendant son traitement contre le cancer.

« Je comptais les jours jusqu’à la fin du traitement et le moment où je pourrais revenir. Je savais que ces Jeux Olympiques étaient en quelque sorte réalistes pour moi. »

S’appuyant sur ce qu’elle appelle sa nature « têtue et ambitieuse », Piekarska-Twardochel, mesurant 1,92 mètre (6 pieds 4 pouces), a déclaré qu’elle considérait la maladie comme « un adversaire, une blessure que je devais soigner ».

Elle a commencé à s’entraîner 15 jours après sa dernière séance de chimiothérapie et s’est finalement qualifiée grâce à sa détermination et son travail acharné. Elle se rendra à Tokyo en tant que réserve pour l’équipe féminine.

« Je ne suis pas surpris qu’elle aille aux Jeux Olympiques », a déclaré Mariusz Kosman, son entraîneur et l’entraîneur de l’équipe polonaise d’épée féminine, l’une des meilleures au monde.

« Je savais qu’elle irait mieux, elle s’en sortirait », a-t-il déclaré.

Kosman a déclaré qu’après la maladie, elle était « plus concentrée sur ce qu’elle fait, peut-être mieux organisée et profitant au maximum de chaque instant pendant l’entraînement ».

Piekarska-Twardochel a dit simplement : « Mon rêve est de gagner une médaille ».

Mais elle espère aussi que son histoire de survie aidera les autres.

« J’aimerais que les gens soient vérifiés parce que c’est ce qui a fonctionné pour moi », a-t-elle déclaré.

Et elle veut que les personnes en bonne santé sachent que « vous pouvez vous battre pour vos rêves et votre bonheur ».

« Ce qui est important, c’est de profiter au maximum de chaque jour », a-t-elle déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici