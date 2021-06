Après avoir tué en bikini et en pantalon chaud, la dernière photo de la star de ‘Taarak Mehta…’ Nidhi Bhanushali devient VIRALE

Nidhi Bhanushali alias Sonu, l’actrice de « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah », qui a quitté la série en 2019, a fait la une des journaux après que plusieurs de ses publications sur les réseaux sociaux soient devenues virales récemment.

Actuellement, lors d’un voyage dans le Gujarat, Nidhi Bhanushali, qui est devenue un nom connu avec sa performance dans la sitcom à succès ‘TMKOC’, vit sa vie de rêve en explorant la vie sauvage et inconnue à la ferme, un jour à la fois.

Le 158e jour de ses vacances, elle a révélé dans une publication récente sur Instagram qu’elle « avait atterri au hasard dans une ferme d’un magnifique petit village » du Gujarat alors qu’elle poursuivait le coucher du soleil.

Tout en partageant une série de photos et de courts extraits de sa ferme et de la vie du village, Nidhi a écrit à côté : « Nous avons atterri au hasard dans une ferme de ce magnifique petit village du Gujarat tout en poursuivant le coucher du soleil. Les villageois ont insisté pour que nous restions jusqu’au matin et nous a offert des khatiyas pour dormir et leur spécialité – le lait. Jugni a eu le temps de sa vie à courir dans les champs et Dieu sait qu’elle ne pouvait pas se lasser des vaches. Nous avons dormi le sommeil le plus paisible sous le ciel éclairé d’un million d’étoiles sachant que nous étions en sécurité parmi ces personnes extrêmement chaleureuses et gentilles et que nous avons assisté à un lever de soleil impeccable le matin. Nous avons préparé et emballé nos repas pour la journée et nous sommes partis… le voyage continue. «

Parmi les photos et les clips vidéo que Nidhi a partagés, une photo qui a attiré notre attention était celle de la diva dans une cuisine alors qu’elle préparait le repas avant de poursuivre son voyage. Vêtue d’un débardeur noir et d’un short, les expressions de Nidhi alors qu’elle coupait des pommes de terre sont incontournables.

Jetez un oeil ici :

Plus tôt, la vidéo de Nidhi où il a été vu porter des pantalons chauds était devenue virale. Le court clip vidéo mettait en vedette son chien Jugni qui l’accompagne lors de son voyage de camping. Nidhi a été vue en train de s’amuser avec son chien en courant avec son animal de compagnie dans un haut vert et un pantalon chaud bleu exhibant ses jambes toniques.

Dans un message, elle avait révélé qu’elle avait quitté la maison « pour chercher ce qui nous cherche » et « loin de la civilisation », ajoutant que « la vie est meilleure dans la nature ». Elle a en outre déclaré dans la légende de sa photo que le tout premier jour, elle avait trouvé le bonheur car « l’air est pur, les arbres sont grands et une légère bruine a marqué le début de la mousson ». A côté d’une photo sans filtre et sans maquillage avec ses cheveux attachés en deux et un anneau dans le nez qu’elle arbore souvent, Nidhi a écrit : « Camping n°1 Nous avons quitté la maison pour chercher ce qui nous cherche. Loin de la civilisation, sur notre premier jour lui-même, nous avons trouvé le bonheur. L’air ici est pur, les arbres sont grands et une légère bruine a marqué le début de la mousson. La vie est meilleure dans la nature. Bonne journée mondiale de l’environnement. Je souhaite à tous un de vous tous, paix et bonne santé. »

En dehors de cela, la série a également présenté de courts extraits du bel endroit où elle est actuellement en vacances.

Regarde:

Avant cela, Nidhi Bhanushali a partagé une photo torride dans un bikini associé à un haut blanc cassé qui a brisé Internet.

Pour les non avertis, Nidhi a commencé sa carrière en tant qu’enfant artiste, mais en 1029, elle a cessé d’agir pour se concentrer sur ses études et sa vie personnelle.