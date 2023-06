Après avoir terminé le « treble », Man City est-elle la meilleure équipe de tous les temps ?

Doug McIntyre Journaliste de football

Manchester City a enfin le titre européen qu’il poursuit depuis plus d’une décennie.

Lors de la finale de l’UEFA Champions League samedi à Istanbul, le milieu de terrain de City Rodri a marqué le seul but dont son équipe avait besoin pour vaincre l’Inter Milan, 1-0. La percée est intervenue à la 68e minute après une première heure de match plus prudente au cours de laquelle l’Inter, l’outsider écrasant, a plus que tenu tête aux titans de la Premier League anglaise.

Cette victoire fait de l’équipe de Pep Guardiola la deuxième à compléter le « triplé » en Angleterre en remportant la Ligue des champions, la Premier League et la FA Cup au cours de la même saison. Cela correspondait à l’exploit que le rival de City, Manchester United, avait accompli en 1999. Le triomphe des Sky Blues donne également à Guardiola son troisième trophée de la Ligue des champions ; le manager espagnol a déjà remporté deux fois la meilleure compétition de clubs du monde avec Barcelone.

Voici trois plats à emporter du concours de samedi.

Manchester City remporte enfin le gros lot…

Même depuis que le club historique mais pas particulièrement prospère a été racheté par son super–riche groupe de propriétaires émiratis en 2008, remporter la Ligue des champions était la fin du match. L’argent n’ayant pas d’objection, City a commencé à stocker les meilleurs joueurs de la planète. Ils ont embauché Guardiola, peut-être le meilleur entraîneur du monde.

Mais malgré sept titres Prem depuis 2012 – dont cinq des six derniers – les Sky Blues se sont rapprochés de l’argenterie la plus prestigieuse du sport après la Coupe du monde il y a deux ans, lorsqu’ils ont été stupéfaits par leur rival anglais Chelsea lors de la finale.

Cette année a toujours été différente. City a acquis ce que beaucoup considéraient comme la pièce manquante de l’attaquant Erling Haaland l’été dernier. Et ils sont devenus plus forts au fil de la saison, remportant 12 victoires en championnat pour dépasser Arsenal au niveau national, et mettant en déroute pas moins que le Bayern Munich puis le Real Madrid sur deux manches en quarts et en demi-finale de la Ligue des champions, respectivement, pour revenir à le concours décisif. Ces Cityzens semblaient également posés et matures sous pression, ce que leurs prédécesseurs n’avaient parfois pas dans les plus grands moments.

Cette expérience était en plein écran samedi. La ville n’a pas dominé comme elle le fait si souvent. L’Inter a eu beaucoup d’occasions mais a été contrecarré à chaque tournant. Les favoris ont plié mais ne se sont pas cassés. Une fois le but de Rodri entré, on avait le sentiment que ce serait suffisant. Et bien sûr, c’était le cas, même si le gardien de la ville, Ederson, a dû sauver son équipe deux fois dans les dernières minutes – y compris un tir au but qu’il a passé au-dessus de la barre transversale quelques secondes avant le coup de sifflet final.

Après tant d’années de chagrin, cette équipe de City ne serait tout simplement pas refusée.

… Mais l’Inter Milan les a fait travailler pour ça

L’Inter mérite une tonne de crédit. Une équipe qui a été sous-estimée toute la saison, les observateurs neutres ont attendu que les roues tombent. Ainsi, lorsque les Italiens ont envoyé leurs rivaux de Serie A Napoli et l’AC Milan pour atteindre étonnamment la finale, ce n’était que la même chose. Il ne faisait aucun doute de la plupart des milieux que les Nerazzurri n’avaient aucune chance contre le puissant Man City. Bien sûr, l’Inter perdrait. Ce n’était qu’une question de combien.

L’Inter n’a pas été bouleversé par les bouleversements, mais ils n’auraient pas pu se rapprocher. Avant le vainqueur éventuel de Rodri, on pourrait même dire que l’équipe de Simone Inzaghi avait été la plus pointue des deux. L’Inter a eu plus de tirs et de tirs au but jusqu’à ce point. (En fin de compte, l’Inter a eu deux fois plus de tentatives au total.) Plus le match se prolongeait sans but, plus ils semblaient gagner en confiance.

Et l’Inter n’a pas arrêté de se battre même après avoir pris du retard. Loin de là. Leurs meilleures chances du match sont venues alors qu’ils tentaient désespérément d’égaliser.

Un autre soir, contre n’importe quel autre adversaire, le seul but dont ils avaient besoin pourrait bien être venu.

Cette équipe de City est-elle la meilleure de tous les temps ?

Personne – et certainement pas leurs supporters – ne se souviendra de la façon dont les Sky Blues ont remporté ce match. La version 2022-23 de Manchester City ne restera que championne, triplée, l’une des meilleures équipes de mémoire récente.

La question est de savoir comment bon? Mieux que cette équipe emblématique de Man United en 1999 ? (Probablement.) Qu’en est-il de l’équipe du Barça de Guardiola en 2009 ou 2011 ou du Real Madrid dirigé par Cristiano Ronaldo, qui a remporté trois Ligue des champions d’affilée à la fin des années 2010 ? (Peut être.)

Dans les jours et les semaines à venir, beaucoup sera écrit et dit sur le classement de l’équipe de Guardiola dans l’histoire. Il en va de même pour Pep, qui a peut-être maintenant cimenté son héritage en tant que plus grand entraîneur de tous les temps.

C’est le genre de conversations dans lesquelles Man City se trouve maintenant, après avoir enfin atteint l’objectif qu’il s’était fixé il y a toutes ces années.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

Tendance LIGUE DES CHAMPIONS