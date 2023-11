Après avoir suspendu ses voitures autonomes, Cruise prend des mesures pour regagner la confiance

Cruise a arrêté ses opérations sans conducteur dans tout le pays la semaine dernière. Mais le New York Times rapports sur les mouvements de l’entreprise depuis alors…

– Cruise a embauché le cabinet d’avocats Quinn Emanuel pour enquêter sur sa réponse à un incident à San Francisco impliquant un piéton, “y compris ses interactions avec les régulateurs, les forces de l’ordre et les médias”.

– Un examen distinct de l’incident est en cours par Exponent, un cabinet de conseil qui évalue les systèmes logiciels complexes.

– Les concurrents de l’entreprise “craignent que les problèmes de Cruise ne conduisent à des règles plus strictes sur les voitures sans conducteur pour tous”.

– “Les employés de Cruise craignent qu’il n’y ait pas de moyen simple de résoudre les problèmes de l’entreprise, ont déclaré cinq anciens et actuels employés et partenaires commerciaux.”

Les dirigeants de l’entreprise attribuent la responsabilité de ce qui n’a pas fonctionné à la culture de l’industrie technologique, dirigée par un homme de 38 ans. [Chief Executive Kyle] Vogt — qui a donné la priorité à la rapidité du programme plutôt qu’à la sécurité. Dans la compétition entre Cruise et son principal rival en matière de voitures sans conducteur, Waymo, M. Vogt voulait dominer de la même manière qu’Uber dominait son plus petit concurrent, Lyft. “Kyle est un gars prêt à prendre des risques et à agir rapidement. Il est très Silicon Valley”, a déclaré Matthew Wansley, professeur à la Cardozo School of Law de New York, spécialisé dans les technologies automobiles émergentes. “Cela explique à la fois le succès de Cruise et ses erreurs.”

Lorsque M. Vogt a parlé lundi à l’entreprise de la suspension de ses activités, il a déclaré qu’il ne savait pas quand elles pourraient reprendre et que des licenciements pourraient avoir lieu, selon deux employés présents à la réunion de l’entreprise. Il a reconnu que Cruise avait perdu la confiance du public, ont déclaré les employés, et a présenté un plan pour la reconquérir en étant plus transparent et en mettant davantage l’accent sur la sécurité. Il a nommé Louise Zhang, vice-présidente de la sécurité, au poste de directrice de la sécurité par intérim de l’entreprise et a déclaré qu’elle lui rendrait directement compte…

Avec le gel de ses activités, certains craignent que Cruise ne devienne un fardeau financier trop lourd pour GM et ne nuise à la réputation du géant de l’automobile… La fermeture complique l’ambition de Cruise d’atteindre son objectif d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires en 2025. GM a dépensé une moyenne de 588 millions de dollars par trimestre sur les croisières au cours de l’année écoulée, soit une augmentation de 42 % par rapport à l’année dernière. Chaque Chevrolet Bolt exploitée par Cruise coûte entre 150 000 et 200 000 dollars, selon une personne familière avec ses opérations.