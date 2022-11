Après avoir salué tous nos soldats, nous devons aussi écouter – Shaw Local

Ernie Pyle est en haut de ma liste.

Maintenant, je dois ajouter un autre nom.

Un autre écrivain, comme Pyle, m’a laissé abasourdi et engourdi. Et en colère.

Comme Pyle, Donald M. Murray décrit la guerre à travers les yeux d’un soldat. Ses yeux.

Murray (1924-2006), un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, a combattu dans la Bataille des Ardennes. Il était professeur d’anglais, coach d’écriture (et auteur) et journaliste lauréat du prix Pulitzer.

Pendant 20 ans, il a écrit une chronique pour le Boston Globe et je ressens un lien après avoir lu ses mémoires, “My Twice-Lived Life”. J’ai même pris des notes, espérant partager plus de ses pensées à l’avenir.

Mais aujourd’hui, alors que nous sommes toujours dans l’ombre de la Journée des anciens combattants, je me concentre sur ses souvenirs du champ de bataille.

Lonny Caïn

11 novembre – notre journée pour saluer tous ceux qui servent ou ont servi dans l’armée. Beaucoup d’entre nous réfléchiront sur les parents et les grands-parents qui ont combattu dans les guerres mondiales.

On estime que plus de 167 000 des 16 millions d’Américains qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale sont encore en vie – maintenant dans leurs 90 ans ou plus. Ils ont encore des histoires à raconter, tout comme ceux qui ont combattu dans les guerres depuis lors. Pour beaucoup, ce n’est pas facile.

“La guerre est au mieux surréaliste, un paysage difficile à décrire pour la plupart d’entre nous”, a écrit Murray.

« Une jeep soufflée en haut d’un poteau téléphonique, le conducteur assis au volant, mort. Un ami tenant sa tête sur ses genoux, son col de pardessus entourant un trou noir. Un Allemand [peeing] si près que je peux le sentir. Je dois respirer doucement pour ne pas être trouvé.

« Une partie du corps – une jambe ? un bras? – oui, je pense un bras avec une épaule, se cambrant au-dessus de ma tête. La pluie après l’atterrissage d’un obus, après que vous vous êtes levé et que vous avez été projeté au sol – des pierres, de la terre, des racines, des os, du métal, du sang, du gravier. Le passage soudain de l’air contre ta joue. Encore un raté. »

« Comment parler de nos sentiments, dire ce que nous avons vu faire, dire ce que nous avons fait, ce que nous avons trouvé en nous qui est rarement héroïque ? demande Murray.

« Lorsque des camarades soldats étaient blessés ou tués, nous prenions leurs armes et leurs munitions et avancions. Nos sentiments se sont éteints. C’était notre façon de survivre.

« Comment pouvons-nous nous asseoir autour de la table du souper, décrivant à nos enfants un tel paysage d’images qui se sont déroulées à des jours, des semaines, des mois d’intervalle ? On voit le corps sortir de la mine explosée mais on ne se souvient pas l’avoir vu tomber.

“Une grande partie de ma guerre est cachée dans une mémoire sépia que je ne peux pas sonder, malgré mes efforts.”

Il a toutefois conclu qu’il est important d’enregistrer l’histoire personnelle.

Ce sont ces détails graphiques qui m’étourdissent. Laissez-moi engourdi. Et me mettre en colère contre le drame humain qui aboutit à la guerre.

Le décompte des corps, les stratégies et les principes directeurs des textes d’histoire ne racontent pas toute l’histoire. Ceux qui se battent connaissent le reste de l’histoire.

« Si nous qui étions là-bas, ne parlons pas de la guerre », a déclaré Murray, « les histoires seront laissées aux historiens, aux romanciers, aux créateurs de mythes, aux cinéastes, aux politiciens – ces vieillards qui envoient des garçons pour tuer des garçons comme eux-mêmes.”

En effet, les soldats ont des histoires à raconter. Le plus important est d’écouter – ce qu’ils disent. Et ne dites pas.

