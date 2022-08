Après avoir rompu avec Disha Patani, Tiger Shroff sort avec CETTE bombasse ? Voici ce que nous savons

L’acteur de Bollywood Tiger Shroff a soulevé des sourcils avec ses rumeurs de rupture avec Disha Patani. Leurs fans ont été déçus par la nouvelle de leur séparation. Eh bien, il y a un fort buzz que le fils de Jackie et Ayesha Shroff, Tiger, sort avec sa fille Casanova Akanksha Sharma. Oui, tu l’as bien lu! L’acteur de Bade Miyan Chote Miyan Tiger semble s’être attiré vers Akanksha qui a dansé avec lui dans le clip – Casanova sorti l’année dernière. De plus, les deux ont également réalisé un clip vidéo I am a Disco Dancer 2.0. Tiger et Akanksha ont tous deux été vus en train d’interagir sur Instagram alors qu’elle souhaitait un joyeux anniversaire à sa co-star. Leur conversation Insta a laissé les fans se demander si les deux étaient ensemble. Selon ETimes, Tiger a nié sortir avec Akanksha car il a déclaré que la nouvelle n’était pas vraie.

Parlant de la carrière d’Akanksha, elle est mannequin et a fait plusieurs publicités avec des stars populaires telles que Mahesh Babu, Karthi et Varun Dhawan. Akanksha a fait ses débuts avec le film sudiste Trivikrama en 2020.

Tiger et Disha se sont séparés après avoir été en couple pendant 6 ans. Il y avait des rapports selon lesquels les deux se sont séparés alors que Disha voulait se marier, mais Tiger voulait attendre au moins pour le moment. Le père de Tiger, Jackie, a déclaré que Tiger n’avait pas l’intention de se marier bientôt. C’est à ce moment-là qu’il a été rapporté que Tiger et Disha prévoyaient de se marier bientôt. Les nouvelles de la rupture de Tiger et Disha ont créé une tempête dans les tendances Nouvelles du divertissement section.

Sur le plan du travail, Tiger a Screw Dheela qui est réalisé par Shashank Khaitan, Ganapath de Vikas Bahl : Première partie, Bade Miyan Chote Miyan, Rambo et des films plus intéressants dans son pipeline. Tandis que Disha a plusieurs films dans sa cagnotte, dont Yodha, KTina et Project K.