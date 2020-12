Les dirigeants britanniques qui ont ridiculisé l’opinion d’experts sur le Brexit se tournent maintenant vers les professionnels pour vendre leur message sur la vaccination Covid – avant tout un scientifique passionné de football d’origine vietnamienne qui a une folie pour les métaphores.

Jonathan Van-Tam, médecin-chef adjoint pour l’Angleterre, s’est rendu sur les ondes jeudi pour rassurer le public sur le fait que la première introduction mondiale par la Grande-Bretagne du vaccin contre le coronavirus Pfizer / BioNTech est parfaitement sûre.

La décision du gouvernement de renvoyer le professeur avonculaire de 56 ans a témoigné de son émergence en tant que visage de confiance pendant la pandémie, alors que l’Angleterre a traversé une année de verrouillages complets suivis de restrictions région par région sur la vie sociale.

Il est l’équivalent britannique du scientifique américain Anthony Fauci. Ils n’ont pas peur de dire la vérité au pouvoir et préfèrent le langage artisanal au jargon.

Et comme Fauci, Van-Tam n’a pas toujours été en faveur officielle cette année.

Seul parmi les conseillers scientifiques du gouvernement apparaissant lors de conférences de presse télévisées quotidiennes à l’époque, il a clairement exprimé son mécontentement fin mai après que le principal assistant du Premier ministre Boris Johnson, Dominic Cummings, ait violé de manière flagrante le verrouillage.

Le refus de Johnson de licencier les Cummings impénitents a fait beaucoup pour saper la confiance du public dans le message politique entourant le verrouillage, et Van-Tam était clair que les règles de maintien à la maison «s’appliquent à tous». Il a disparu des ondes après cela.

Avant la brouille, alors que le gouvernement se préparait à lever un verrouillage de trois mois en juin, le professeur avait exhorté le public à « suivre les instructions mais ne pas en arracher le pantalon ».

– Battre le gardien –

Van-Tam est réapparu ces dernières semaines aux côtés de Johnson, qui n’est pas étranger aux métaphores colorées lui-même, contrant la désinformation anti-vaxxer après que Pfizer et BioNTech ont rapporté que leur vaccin était jusqu’à 95% efficace contre le virus Covid-19.

La nouvelle de cette percée, a-t-il déclaré le mois dernier, était comme marquer le premier penalty dans une fusillade après un match de coupe de football: « Vous n’avez pas encore gagné la coupe, mais cela vous dit que le gardien de but peut être battu. «

À d’autres moments, les métaphores de santé publique de Van-Tam ont adopté les transports en commun, des avions aux trains, mais son amour du football est particulièrement profond.

Il a grandi dans la ville de Boston, dans l’est de l’Angleterre, et est un détenteur d’abonnement «dévot» de son club natal, qui joue dans les régions inférieures peu fréquentées et de mauvaise qualité de la pyramide de la ligue de football anglaise.

Son père, un professeur de mathématiques, est né au Vietnam français et son grand-père a été Premier ministre sous le régime colonial dans les années 1950, gagnant le surnom de Tigre de Cai Lay pour sa répression sanglante des rebelles communistes anti-français.

Depuis l’obtention de son diplôme en médecine en 1987, Van-Tam a passé la majeure partie de sa carrière dans le milieu universitaire et la santé publique, à l’exception d’un passage dans le secteur pharmaceutique privé au début des années 2000.

En 2004, il est devenu chef du bureau du gouvernement britannique contre la grippe pandémique et, au cours des années qui ont suivi, a joué un rôle de premier plan dans la préparation du type d’épidémie qui a secoué la Grande-Bretagne et le monde depuis l’apparition du coronavirus en Chine il y a un an.

– À l’écoute d’experts –

Le fait que le gouvernement s’appuie désormais sur des sociétés comme Van-Tam est bien loin de l’époque où Johnson et ses alliés rassemblaient leur soutien pour sortir la Grande-Bretagne de l’Union européenne à l’approche du référendum sur le Brexit de juin 2016.

Plus notoirement, le collègue du Brexiteer de Johnson, Michael Gove, a déclaré que « les gens de ce pays en avaient assez d’experts », en écartant les économistes qui mettaient en garde contre la douleur financière que le Brexit causerait.

En rejouant la carte du Brexit, certains ministres britanniques se sont égarés dans le jingoïsme anti-UE après que Londres ait battu Bruxelles pour approuver le jab Pfizer / BioNTech. Van-Tam, cependant, s’est efforcé de souligner le caractère international de la collaboration scientifique.

Et il s’est publiquement affronté avec Johnson en soulignant que la pandémie devrait encourager des changements de comportement à long terme, comme le port de masques, même après le déploiement des vaccins.

Il n’y a pas eu de ressentiment à l’intérieur de Whitehall à propos de l’échange éprouvant, a rapporté le site d’information Politico.

« JVT est sans aucun doute l’un des meilleurs communicateurs du marché – il va répondre directement aux questions du public pour répondre aux préoccupations pratiques des gens », a déclaré une source du ministère de la Santé.

«Nous voulons toucher des publics clés qui ne sont pas nécessairement à l’écoute de l’actualité quotidienne.»

