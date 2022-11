Après avoir rencontré Xi Jinping, Biden dit qu’il n’y a pas de “guerre froide” avec la Chine, mais les tensions pourraient éclater

Commentez cette histoire Commentaire

La rencontre avec le président Biden et le président chinois Xi Jinping s'est déroulée en grande partie comme prévu. Sur l'île indonésienne de Bali, les dirigeants des deux puissances mondiales ont eu leur première rencontre en personne et en face à face depuis l'entrée en fonction de Biden. La session, en marge du sommet du G20, s'est déroulée dans un contexte de gel des relations entre les deux pays. L'objectif modeste était de stabiliser une dynamique tendue et de jeter les bases d'un éventuel dégel futur. Après que Xi et Biden se sont entretenus, les responsables ont suggéré que des progrès avaient été réalisés.

“Je crois absolument qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait une nouvelle guerre froide », a déclaré Biden aux journalistes après la réunion à huis clos de trois heures. Il a ajouté que Xi et lui “étaient francs et clairs l’un envers l’autre à tous les niveaux” et ont souligné la nécessité pour leurs deux pays “de pouvoir travailler ensemble” sur des défis mondiaux tels que le changement climatique et l’insécurité alimentaire.

Xi a répondu d’une manière quelque peu similaire. Il a déclaré que “les relations sino-américaines sont actuellement confrontées à une situation qui n’est pas dans l’intérêt des deux pays” et a espéré que lui et son homologue américain pourraient “orienter les relations bilatérales dans la bonne direction”.

Il y avait des lueurs de percées. Il est apparu lundi que le secrétaire d’État Antony Blinken se rendrait à Pékin au début de l’année prochaine dans le cadre d’un dialogue élargi entre les deux pays. Et il est également apparu qu’un certain nombre de groupes de travail intergouvernementaux conjoints – y compris d’importantes discussions bilatérales sur le changement climatique – devaient reprendre leurs activités après que la Chine a rompu les contacts à la suite de la visite controversée à Taïwan de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Calif. ) en août.

Aujourd’hui, j’ai rencontré le président Xi Jinping de la République populaire de Chine. Nous avons discuté de notre responsabilité d’empêcher que la concurrence entre nos pays ne dégénère en conflit et de trouver des moyens de travailler ensemble sur des défis communs qui affectent la communauté internationale. pic.twitter.com/ufneHdcyCF – Président Biden (@POTUS) 14 novembre 2022

Biden et Xi sont venus à la réunion renforcés par les développements nationaux. Lors d’un grand congrès du Parti communiste le mois dernier, Xi a obtenu sa position de chef suprême de l’État chinois à parti unique et a élevé des loyalistes pour renforcer davantage son emprise indéfinie sur le pouvoir. Pour les observateurs extérieurs, le long horizon du règne de Xi a cristallisé la vision d’une Chine de plus en plus agressive sur la scène mondiale, déterminée à renverser le système international en sa faveur tout en restreignant davantage l’espace de la société civile et de la dissidence chez lui.

Biden, à la plus grande surprise, est sorti des élections de mi-mandat de la semaine dernière avec un mandat plus fort que prévu, car la vague rouge ne s’est pas matérialisée et ses démocrates ont maintenu le contrôle du Sénat. Il a fait valoir que les résultats des élections justifiaient l’approche de son administration en matière de politique étrangère après les perturbations nationalistes imposées par l’ancien président Donald Trump.

“Je pense que les élections tenues aux États-Unis … ont envoyé un message très fort dans le monde entier que les États-Unis sont prêts à jouer”, a déclaré Biden lors de sa conférence de presse de lundi. “Les républicains qui ont survécu, ainsi que les démocrates, sont d’avis que nous allons rester pleinement engagés dans le monde et que nous savons, en fait, ce que nous faisons.”

L’ironie est que Biden a, dans certaines arènes, maintenu le statu quo de l’ère Trump, refusant de baisser les tarifs sur la Chine. Il poursuit également un plan ambitieux visant à dissocier un rouage clé de la chaîne d’approvisionnement technologique de la Chine en stimulant la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis et en plaçant un régime complexe de contrôle des exportations sur cet équipement clé vers la Chine – ce que certains analystes ont présenté comme une déclaration bureaucratique de guerre économique.

La réunion de Xi et Biden ne s’est pas terminée par une déclaration commune, une subtilité diplomatique qui indique généralement un niveau de confiance et une cause commune. Ce n’est clairement pas le cas, les deux pays étant toujours en désaccord sur une foule de questions, de la politique technologique à Taïwan. L’analyse des comptes rendus séparés de la réunion Biden-Xi publiés par les États-Unis et la Chine a montré une divergence révélatrice.

Les États-Unis ont vanté l’accord de Xi avec Biden selon lequel le président russe Vladimir Poutine ne devrait pas menacer d’utiliser des armes nucléaires dans sa guerre en Ukraine. Ce point de vue n’était pas présent dans le résumé des débats de la Chine, qui a relayé que Xi avait simplement déclaré que la crise en Ukraine n’avait pas de “solution simple” et que “la confrontation entre les grandes puissances doit être évitée”.

L’affrontement à propos de Taïwan est une question plus urgente. Biden, selon la lecture américaine, a pressé Xi lors de discussions privées sur les actions “de plus en plus agressives” de la Chine envers l’île autonome, qui assiste à une augmentation des manœuvres militaires chinoises près de ses côtes et des entrées dans son espace aérien. Xi a rétorqué, selon le ministère chinois des Affaires étrangères, que l’avenir de Taïwan est au « cœur même des intérêts fondamentaux de la Chine » et constitue une « ligne rouge » que les États-Unis ne doivent pas franchir.

C’est plus facile à dire qu’à faire. La sympathie bipartite s’est accrue au Congrès pour le sort taïwanais, certains législateurs poussant maintenant une législation qui autoriserait le gouvernement américain à pouvoir armer et entraîner Taïwan avant une invasion militaire chinoise de la même manière qu’il a aidé l’Ukraine après le roulis des chars russes. à travers ses frontières. Les planificateurs militaires américains pensent que la perspective d’une action militaire de la Chine contre Taïwan est élevée dans les années à venir.

Le président Xi Jinping et le président Joe Biden ont eu un échange de vues franc et approfondi sur les questions d’importance stratégique dans les relations sino-américaines et sur les grands enjeux mondiaux et régionaux. Consultez la lecture complète et quelques faits saillants des remarques du président Xi : https://t.co/ho8j348P3t pic.twitter.com/imKyRuywCl — Qin Gang 秦刚 (@AmbQinGang) 14 novembre 2022

Les discussions entre Xi et Biden pourraient refroidir les températures pour l’instant. Mais alors que Washington et Pékin peuvent essayer de mettre des garde-fous sur leur relation, les sensibilités sur Taiwan sont élevées et le risque de malentendu aigu. Que Biden ou ses successeurs ne bougent pas sur leur solidarité avec Taiwan pourrait s’avérer un problème pour Xi, qui a en partie misé sa légitimité sur la promesse d’une éventuelle unification de Taiwan avec le continent.

« Les États-Unis pensent que tant qu’il n’y a pas de conflit ou de crise dans les relations, ça va. Mais la Chine veut voir des preuves de progrès, en particulier en ce qui concerne Taïwan », a déclaré Wu Xinbo, doyen des études internationales à l’Université Fudan de Shanghai, à mes collègues.

Certains analystes insistent sur le fait que le conflit n’a pas besoin d’être dans les cartes. “Une guerre contre Taïwan n’est plus impensable, mais elle n’est en aucun cas inévitable, surtout si les États-Unis agissent pour renforcer la crédibilité des menaces conditionnelles et des assurances conditionnelles qui ont préservé la paix pendant des décennies”, a écrit Jessica Chen Weiss dans Foreign Affaires. “Le fatalisme croissant de certains commentateurs néglige l’intérêt que partagent les États-Unis, la Chine, Taïwan et le monde à éviter une guerre meurtrière.”