Après avoir remporté la Premier League, Man City vise le triplé tant convoité

La candidature de Manchester City pour un triplé de trophées majeurs est en cours.

Le premier a été obtenu samedi sans même que City joue alors que l’équipe a décroché un troisième titre consécutif en Premier League anglaise – et une neuvième couronne de haut vol en 143 ans d’histoire – grâce à une autre erreur d’Arsenal, deuxième.

La défaite d’Arsenal à Nottingham Forest 1-0 a couronné un effondrement de fin de saison pour le leader de longue date et a laissé City avec une avance inattaquable de quatre points.

Les joueurs de City mettront la main sur le trophée de la ligue après leur match contre Chelsea dimanche, mais ne vous attendez pas à ce que les célébrations durent trop longtemps.

L’équipe de Pep Guardiola vise à devenir la deuxième équipe à remporter le triplé Premier League-FA Cup-Ligue des champions, et a encore deux finales à jouer.

La finale de la FA Cup contre Manchester United aura lieu le 3 juin au stade de Wembley, suivie d’une rencontre avec l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions le 10 juin.

City connaît une période de domination nationale rarement vue dans le football anglais.

Cela représente cinq titres de champion en sept ans sous le règne de Guardiola et sept en 12 saisons qui ont commencé avec l’objectif de temps d’arrêt de Sergio Aguero pour remporter la ligue en 2012.

« La Premier League est sans aucun doute la ligue la plus exigeante et la plus compétitive au monde », a déclaré le capitaine de City, Ilkay Gundogan, « ce qui vous dit tout sur ce qu’est un exploit.

« Cette qualité et cette cohérence aident à résumer ce que représente Manchester City et garantissent que le club continuera à lutter pour le succès à l’avenir. »

C’est la première fois que City remporte trois championnats d’affilée et survient alors que le club appartenant à Abu Dhabi fait face à une série d’accusations sans précédent de la Premier League pour avoir prétendument enfreint les règles financières de 2009 à 2018 et un échec ultérieur à coopérer avec une enquête.

Ces accusations – 115 au total – jettent une ombre sur les réalisations de City sous sa propriété d’Abu Dhabi, bien qu’il puisse s’écouler des années avant qu’un verdict ne soit rendu par une commission disciplinaire indépendante.

Ce qui n’est pas à débattre, c’est la qualité que City a produite dans sa série de victoires de fin de saison désormais familière qui a mis la pression sur Arsenal, qui a la distinction non désirée cette saison de mener la ligue pendant un nombre record de jours. (248) sans finalement l’emporter.

Alors que City a terminé comme un train en remportant 11 matchs consécutifs, Arsenal – possédant la plus jeune équipe de la ligue sous l’entraîneur inexpérimenté Mikel Arteta – s’est bouclé avec un premier titre de haut vol depuis 2004 en vue et a remporté à peine ses huit derniers matchs. .

« Une équipe en six saisons a battu Manchester City pour le titre », a déclaré le gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale. « Mais c’était notre faute, des erreurs individuelles dans des matchs que nous aurions dû gagner. Nous étions en mesure de gagner ces matchs. »

Forest est à l’abri de la relégation après sa victoire.

Reportage de l’Associated Press.