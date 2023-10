Après avoir remporté des médailles, les stars indiennes Vidya Patel et Kalpana Gurjar sont déterminées à combler l’écart

Le bridge n’est peut-être pas populaire sur la liste des épreuves sportives que les jeunes indiens souhaitent pratiquer, mais des joueurs comme Vidya Patel et Kalpana Gurjar cherchent à mettre fin à cette tendance car leur expérience aux Jeux asiatiques a alimenté leurs ambitions.

Vidya, 22 ans, et Kalpana, 24 ans, sont originaires du village de Raibidpura dans le Madhya Pradesh et font partie des plus jeunes membres du contingent de 18 membres représentant l’Inde aux Jeux asiatiques qui se déroulent à Hangzhou, en Chine.

Exemple : la différence d’âge dans l’équipe. Le membre le plus âgé de l’équipe est Bharati Dey, 77 ans, tandis que 12 ont plus de 60 ans.

Cependant, Vidya et Kalpana ne se laissent pas décourager par tout cela et veulent faire prendre conscience aux gens que ce sport n’a rien à voir avec le jeu.

« C’est un sport et tout le monde peut jouer au Bridge. Ce n’est pas que seuls les vieux ou les jeunes pratiquent ce sport. Vous utilisez votre esprit et votre intelligence, donc c’est la même chose pour les vieux ou les jeunes », a déclaré Vidya à PTI.

« Je veux laisser une marque dans mon sport et je suis sérieuse à ce sujet », a-t-elle ajouté.

Né d’un père agriculteur dans le district de Khargone, MP, le baptême de Vidya au Bridge était naturel puisque plus de 200 personnes, jeunes et vieux, y pratiquent ce sport.

Le père de Kalpana est professeur d’école primaire à Raibidpura et il est un passionné Bridge joueur.

En fait, Raibidpura est connu comme le « village pont » du pays avec près de 300 personnes pratiquant activement ce sport.

Dans un village de quelque 5 000 habitants, cela représente 4 à 5 % de la population totale.

Il existe peut-être un club de bridge à Raibidpura, un établissement rare dans un village.

Le Kisan Bridge Club, créé en 2012, accueille au moins 50 personnes chaque jour.

« Mon père est agriculteur et nous avons un petit lopin de terre et c’est notre source de revenus. Notre village compte environ 300 joueurs de bridge et quand j’étais enfant, j’y jouais avec le frère aîné de mon père, c’est ainsi que j’ai commencé ce sport.

«J’ai commencé à jouer sérieusement au bridge quand j’étais en classe VIII dans notre école sociale. C’était en 2013. Kalpana joue aussi avec moi », a-t-elle déclaré.

Cependant, elle a rencontré quelques obstacles en se lançant dans ce sport.

« Quand j’ai commencé, certaines personnes de notre village disaient : pourquoi une fille devrait-elle jouer au Bridge ? Ils pensaient que c’était lié à la tricherie. Mais mes parents et ma famille m’ont soutenu et m’ont encouragé », a déclaré Vidya.

Mais le club de bridge de son village lui a également offert un sanctuaire parfait pour poursuivre ses intérêts.

« J’avais l’habitude de jouer au club, sinon nous pratiquons également ce sport en ligne sur mobile car il existe une application Bridge. Au moins 40 à 50 personnes jouent au Bridge chaque jour au club.

« Pour les Jeux Asiatiques, nous nous entraînions au moins cinq heures par jour. Pendant le COVID-19, notre coach (Vinay Desai) nous a offert un coaching en ligne. Elle a participé aux championnats nationaux en 2015 et a commencé à participer à des événements internationaux en 2017.

Vidya et Kalpana ont participé aux Championnats du monde jeunesse 2019 en Croatie.

Aux Championnats du monde jeunesse 2022 à Salsomaggiore, en Italie, elles ont remporté une médaille d’argent en duo féminin des moins de 26 ans.

Vidya a obtenu un baccalauréat en mathématiques de l’Université du Gujarat à Ahmedabad.

Même si la popularité du bridge a augmenté dans le pays après les deux médailles de bronze aux Jeux asiatiques de 2018 et à d’autres événements internationaux, les joueurs issus de milieux modestes ont toujours besoin d’un soutien financier pour l’adopter comme option de carrière.

De nombreux membres de l’équipe indienne des Jeux asiatiques de Hangzhou ont leur propre entreprise et certains sont des professionnels après avoir quitté l’IIT.

« Oui, j’ai besoin d’un soutien financier extérieur. Je devrai faire un travail pour pouvoir jouer au Bridge. Nous recevons le soutien de notre fédération et de notre gouvernement pour les Jeux asiatiques », a déclaré Vidya.

Vidya et Kalpana avaient accepté un emploi contractuel en tant qu’enseignantes dans une école primaire au Tamil Nadu avant d’être sélectionnées pour les Jeux asiatiques.

«C’était un travail contractuel de trois ou quatre mois. Nous avons quitté ce travail maintenant », a-t-elle déclaré.

Aux Jeux de Hangzhou, les équipes indiennes masculines et mixtes sont en lice pour une place en demi-finale, ce qui leur assurerait au moins une médaille de bronze chacune.

Mais il est peu probable que l’équipe mixte, dans laquelle Vidya et Kalpana concourent, soit à la hauteur car elle se situe bien en dessous des quatre premiers du tournoi à la ronde qui se termine lundi. PTI PDS UNG

