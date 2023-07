Après avoir remporté 137 insignes de mérite, Eagle Scout prêt pour sa cour d’honneur – Shaw Local

David Etling a un esprit de compétition que peu de jeunes pourraient égaler.

Cela se produit lorsque vous êtes le plus jeune de quatre frères qui grandissent dans une famille de sept enfants. Considérez également que ses trois frères aînés sont tous des Eagle Scouts, le rang le plus élevé pouvant être atteint dans le Scouts d’Amérique. Ainsi, Etling, 20 ans, de Crystal Lake était également destiné à devenir Eagle Scout.

Mais la compétition ne s’arrête pas là.

Ses frères ont obtenu un total combiné de 133 badges de mérite des Boy Scouts dans leur quête d’Eagle. Giovanni Etling, un ancien Marine et maintenant sergent du bureau du shérif du comté de McHenry, a obtenu 67 insignes de mérite, et Connor Etling, propriétaire d’une entreprise de services électriques, et Alexander Etling, chef à Northwestern Medicine, avaient chacun 33 insignes de mérite.

Qu’a fait leur petit frère ? Il a récolté 137 insignes de mérite, quatre de plus que ses frères réunis. C’était le plus grand nombre de badges qu’un scout pouvait obtenir lorsque David Etling est devenu un aigle en 2020. Les Boy Scouts ont maintenant un total de 138 badges de mérite.

« Appelez ça une rivalité fraternelle », a déclaré Etling. « Je voulais plus de badges que tous réunis. »

La cérémonie du grade d’Eagle de la Cour d’honneur d’Etling aura lieu le 29 juillet à la First United Methodist Church de Crystal Lake. Il recevra également l’un des deux prix d’héroïsme qu’il a reçus pour avoir sauvé une vie. Deux fois, il a sauvé la vie de son père, David Sr., en pratiquant la RCR. Son père est depuis décédé d’une crise cardiaque, à 69 ans, en 2021. Son père a été chef de projet pour le département du Trésor américain pendant 47 ans.

Moins de 1% de tous ceux qui s’inscrivent en tant que scouts atteignent le rang Eagle. Son premier badge était Fingerprinting. Son dernier était Bugling, qui l’obligeait à apprendre l’instrument, ce qui a pris quatre mois.

Les scouts doivent accumuler au moins 21 badges de mérite avant de gagner le rang Eagle. Sur ces 21 badges, 14 doivent provenir d’une liste de badges de mérite requis par Eagle.

Eagle Scout David Etling a déclaré que son insigne de mérite de plongée sous-marine était le plus difficile et le plus coûteux de ses 137 insignes Boy Scouts of America qu’il avait reçus, car il nécessitait un équipement spécial et le paiement de formateurs de plongée. (Photo fournie par David Etling)

La ceinture d’Etling qui contient ses badges est environ quatre fois plus grande que la normale et a dû être spécialement fabriquée. Lorsqu’il le porte, il doit se tenir d’une certaine manière, généralement avec sa main droite sur sa hanche, afin d’être à l’aise.

Etling a déclaré que la plongée sous-marine était la plus difficile et la plus coûteuse des badges car elle nécessitait un équipement spécial et le paiement de formateurs, tandis que le rafting en eau vive était le plus difficile et nécessitait de renverser le bateau et de sauver un volontaire avec une bouée de sauvetage.

Son insigne préféré est Citizenship in the Nation, l’un d’une série de trois insignes de citoyenneté. « Il s’agit d’être patriotique et un membre impliqué de la société », a-t-il déclaré. Cela l’a également amené à s’impliquer dans la politique locale en tant que membre du comité de circonscription du canton de Nunda.

Tous les badges doivent être examinés et supervisés par un conseiller certifié BSA. Et trouver des conseillers scouts pour les 137 insignes était un défi.

« Tous les badges ont une histoire », a déclaré Etling. « Et j’ai fait des choses que je n’aurais jamais pensé faire. Et j’ai rencontré beaucoup de gens intéressants en cours de route.

Eagle Scout David Etling et son père David Etling Sr., sur ces photos d’environ 2016. Etling a sauvé la vie de son père à deux reprises en utilisant la RCR. Etling recevra un Heroism Award le 29 juillet 2023. David Sr. est décédé en 2021 après une carrière de 47 ans en tant que chef de projet pour le département du Trésor américain. (Photo fournie par David Etling)

Etling a rejoint les Boy Scouts en 2016 et a atteint Eagle en 4 ans et demi.

« C’était génial de voir quelqu’un accomplir autant », a déclaré Jim McGregor, chef scout de la troupe 158. « C’est un jeune adulte spécial. »

Le projet Eagle Scout d’Etling, l’acte final pour faire preuve de leadership tout en accomplissant des travaux qui profitent à la communauté, consistait à construire un refuge pour chats au centre de contrôle et d’adoption des animaux du comté de McHenry. Son équipe comprenait six bénévoles, ce qui est un petit nombre pour un projet Eagle, mais il était limité à cause de la pandémie.

Les origines du scoutisme sont en Angleterre, le pays d’origine de sa mère Cindy. Elle était une guide grandissant en Angleterre. Elle est venue en Amérique en 1979 pour être nounou et n’est jamais partie. Elle a fait participer ses enfants au scoutisme parce que « je voulais qu’ils aient quelque chose de mon héritage. Je voulais qu’ils vivent quelque chose que mes frères et moi avions quand nous étions jeunes.

Aujourd’hui, Etling veut redonner au scoutisme et devenir un conseiller enregistré pour tous les badges qu’il a reçus.

« Je les ai tous faits, alors maintenant je devrais être capable de tous les enseigner », a-t-il déclaré.

Il étudie la finance à l’Université du Wisconsin-Whitewater.

« La finance est quelque chose dans laquelle je peux exceller et quelque chose dont la société a besoin, et il y a beaucoup d’opportunités de croissance », a déclaré Etling.

Tourné vers l’avenir, Etling se demande s’il transmettra son esprit de compétition.

« Si j’ai des enfants, j’aimerais qu’ils s’impliquent dans le scoutisme, mais peut-être que je ne leur ferai pas obtenir 137 badges. »

