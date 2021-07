Après avoir relancé les discussions sur l’incursion politique, Rajini émet des éclaircissements en disant « Aucune intention d’entrer en politique » Nouvelles régionales

Chennaï : L’acteur Rajinikanth a fait volte-face moins d’une heure après s’être adressé aux médias en disant qu’il discuterait avec les fans de son avenir politique et du rôle de son véhicule de lancement politique – Rajini Makkal Mandram (Rajini People’s Forum).

S’adressant aux médias devant sa résidence lundi, l’acteur a rappelé qu’il ne pouvait pas rencontrer de fans et de fonctionnaires après avoir déclaré (fin décembre) qu’il ne ferait pas de politique pour des raisons médicales et la menace de COVID-19. Concernant les développements au cours des derniers mois, a-t-il informé, le tournage de son prochain film ‘Annaathe’ a été retardé en raison des élections à l’Assemblée au Tamil Nadu et de la deuxième vague de COVID-19. Après quoi la superstar s’est rendue aux États-Unis pour son examen médical de routine.

Il a dit que tout le monde avait des questions sur le rôle de son Rajini Makkal Mandram, s’ils devaient continuer, quel rôle joueraient-ils et si Rajini allait faire une incursion dans la politique à l’avenir, entre autres. Il a déclaré aux journalistes qu’il parlerait à ses fonctionnaires et reviendrait avec une annonce.

À peine une heure après avoir fait parler de lui sur une éventuelle incursion politique, Rajini a publié une déclaration disant qu’il n’avait pas l’intention d’entrer en politique.

« En raison des circonstances, nous n’avons pas pu accomplir ce à quoi nous aspirions (incursion politique). Je n’ai pas l’intention d’entrer en politique à l’avenir. Par conséquent, Rajini Makkal Mandram et ses organisations alliées seront dissoutes. Pour l’instant, tous les fonctionnaires au niveau de l’État et du district nommés dans le cadre du RMM peuvent reprendre des activités de service social dans le cadre de l’ancienne Rajinikanth Fans Welfare Association », lit-on dans sa déclaration.

Il est important de noter que l’acteur avait transformé son Rajinikanth Fans Welfare Association en Rajini Makkal Mandram (Rajini People’s Forum), avec l’intention de l’utiliser comme véhicule de lancement politique.