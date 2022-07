Après avoir refusé 440 millions de dollars, Juan Soto veut juste jouer

“Il est dans une position où il est un énorme atout pour une franchise de ligue majeure et cette franchise va être vendue”, a déclaré Boras. « Je ne pense pas que quiconque veuille travailler pour quelqu’un qu’il ne connaît pas. C’est donc une sorte de contrat fantôme. On ne sait pas qui va payer. Par conséquent, lorsque vous êtes un joueur comme Juan, vous êtes un joueur gagnant et vous voulez vous assurer qu’il y a beaucoup plus de choses que des dollars et des cents en jeu et pour qui vous allez travailler et où vous allez être pour la majorité. »

Soto a déclaré qu’il n’avait pas pensé à jouer pour une autre équipe et qu’il voulait remporter un autre titre avec les Nationals. Il a qualifié le manque de victoire de l’équipe de “très frustrant”. Il a admis que les négociations et l’attention accrue ont pesé sur son esprit. Il a également déclaré qu’il voudrait probablement interrompre les discussions en cours de saison car “c’est très difficile avec toutes ces discussions et essayer de faire une équipe gagnante”.

Soto, qui a signé avec les Nationals hors de sa République dominicaine natale à l’âge de 16 ans, a insisté sur le fait que sa relation avec l’équipe n’avait pas changé. Le temps, cependant, nous le dira.

“Je suis un National depuis le premier jour”, a-t-il déclaré. « Pourquoi devrais-je vouloir changer ? J’ai été ici toute ma vie et ma carrière. Je me sens bien là où je suis.