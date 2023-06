Après avoir reçu une facture de 15 millions de dollars, un entrepreneur de Victoria apprend un lien involontaire avec le scandale des investissements

Au début, Devin Hutchinson n’arrivait pas à comprendre le courriel de PricewaterhouseCoopers, envoyé au nom de la Cour suprême de la Colombie-Britannique exigeant que son entreprise générale rembourse plus de 15 millions de dollars en prêts et intérêts dus à une entreprise avec laquelle il n’a jamais fait affaire.

« Je pensais que c’était une sorte d’arnaque », a-t-il déclaré.

Il s’avère que Hutchinson avait partiellement raison. Seule la partie escroquerie s’est produite il y a des mois, lorsque Greg Martel, le courtier en hypothèques de Victoria et prétendu intrigant à la Ponzi, semble avoir utilisé le nom de Hutchinson Contracting sur des documents, prétendument pour donner un air de légitimité aux faux investissements dans de l’immobilier inexistant. projets immobiliers qu’il colportait.

Hutchinson n’a jamais fait affaire avec Martel ou son entreprise et a déclaré qu’il n’avait certainement jamais reçu de prêt.

« Cela a été un choc … Mais nous n’avons absolument rien à cacher », a déclaré Hutchinson, copropriétaire de l’entreprise avec son père.

« Nous restons positifs et nous ferons n’importe quoi et montrerons n’importe quoi [to help the investigation.] J’espère juste qu’ils sont capables de comprendre tout cela. »

Martel et sa société, Shop Your Own Mortgage (SYOM), doivent près d’un quart de milliard de dollars en fonds d’investisseurs manquants. Martel lui-même est également porté disparu, hors du pays dans un lieu inconnu, ne coopérant pas avec les ordonnances du tribunal pour produire des documents financiers et une liste assermentée des actifs.

PwC, le séquestre nommé par le tribunal, a été chargé d’essayer de démêler le réseau des investissements et des intérêts commerciaux américains et canadiens de Martel afin de récupérer les actifs afin que des centaines de créanciers puissent récupérer une partie de ce qu’ils ont perdu.

Devin Hutchinson, à gauche, et Scott Hutchinson, copropriétaires de Hutchinson Contracting de Victoria, ont été choqués de recevoir une demande de remboursement de prêt de 15 millions de dollars. (soumis par Hutchinson Contracting)

Martel et SYOM avaient pour activité de fournir des prêts-relais privés aux promoteurs immobiliers ayant besoin de financement à court terme, attirant les liquidités des investisseurs en promettant des taux de rendement annualisés qui dépassaient souvent 100 %.

Hutchinson a déclaré que selon PwC, Hutchinson Contracting était répertorié comme ayant reçu trois de ces prêts de Martel pour trois projets inventés.

« Apparemment, des investissements ont été faits pour que nous achevions deux maisons personnalisées pour 5 millions de dollars chacune et une autre pour autre chose », a-t-il déclaré.

CBC a contacté l’avocat de Martel, Ritchie Clark, qui n’a fait aucun commentaire.

Dans un courriel à CBC le mois dernier, Martel a nié qu’il dirigeait une chaîne de Ponzi . (Un système de Ponzi est une forme de fraude financière où les investisseurs sont attirés dans une entreprise inexistante qui paie les premiers investisseurs avec les fonds mis en place par les investisseurs qui se joignent plus tard.)

Selon des clients, Greg Martel, seul administrateur de My Mortgage Auction Corp., s’est rendu en ligne à plusieurs reprises pour tenter de calmer les investisseurs à qui l’on devait de l’argent. (VIMEO)

Martel a lancé SYOM vers 2016. Plus tôt cette année, les investisseurs ont commencé à se plaindre des retards de plus en plus longs dans le remboursement de leurs investissements. Martel n’a pas tardé à garantir que tout le monde serait payé, attribuant les problèmes aux systèmes d’entreprise débordés par trop de nouvelles personnes souhaitant participer à l’action.

Peu de temps après, les paiements ont complètement cessé et plus d’une douzaine d’investisseurs ont intenté des poursuites civiles contre Martel.

Martel et le SYOM ont été mis sous séquestre début mai à la demande d’un investisseur qui devait 17,6 millions de dollars.

PwC a rapporté que le compte bancaire de la société SYOM avait enregistré des entrées et sorties de 58 millions de dollars au cours des six derniers mois, mais au moment où le compte a été saisi, il restait moins de 300 dollars.

Les enquêteurs ont également déclaré qu’ils n’avaient pu trouver que des documents superficiels sur les prêts relais du SYOM, et rien qui identifiait à qui les prêts avaient été consentis.

Une image plus claire des actions de Martel – et s’il y a des raisons pour que les investisseurs se sentent optimistes – devrait émerger vendredi matin lorsque l’affaire reviendra devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver.