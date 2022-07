Après avoir raté la saison dernière, Xavier Dandridge de DeKalb cherche à rattraper le temps perdu – Shaw Local

DeKALB – Xavier Dandridge a passé sa deuxième saison sur la touche, regardant son équipe de football DeKalb terminer 2-7 avec un meneur de jeu explosif hors service.

Cette année, Dandridge est en bonne santé et devrait commencer dans la machine à sous et est l’une des multiples armes rapides disponibles pour le quart-arrière Adrien McVicar et l’offensive DeKalb.

“Cela m’a donné le temps de m’améliorer et de m’améliorer mentalement, d’apprendre à gérer les choses”, a déclaré Dandridge. « Je pense que cela m’a aussi donné plus de temps pour apprendre. En deuxième année, j’ai pu apprendre par la pratique, en continuant à m’entraîner même si j’étais blessé. Cela me donne plus de motivation pour être meilleur cette saison.

Après avoir disputé la saison de six matchs du printemps 2021 en tant que recrue, Dandridge devait jouer un rôle important pour les Barbs jusqu’à ce qu’une blessure à la clavicule fasse dérailler sa saison d’automne une semaine avant son début.

L’entraîneur Derek Schneeman a déclaré qu’il pensait que Dandridge allait avoir un impact sur l’offensive des Barbs l’an dernier. Maintenant, Schneeman attend toujours de grandes choses de Dandridge lorsque la saison débutera le 26 août contre Sycamore au Huskie Stadium.

“Il était sur le point de connaître une bonne année l’an dernier jusqu’à ce qu’il se casse la clavicule”, a déclaré Schneeman. «Il a vraiment travaillé sa queue tout au long de l’intersaison. C’était déchirant pour lui l’année dernière quand il a raté la saison, et il est en pleine forme maintenant. Il s’est très bien préparé pour passer une excellente année. Je suis vraiment excité pour lui car il a fait des choses vraiment spéciales en 7 contre 7. »

Dandridge est un athlète hors pair sur piste et est l’un des nombreux sprinteurs de la liste de football avec Jamari Brown, Talon Tate, Cooper Phelps et Ethan McCarter.

À 5 pieds 4 pouces, il est également l’un des plus petits joueurs sur le terrain. À ce stade de sa carrière, Dandridge a déclaré qu’il était habitué à être le plus petit athlète dans une situation et qu’il savait comment l’utiliser à son avantage.

“En grandissant, j’ai toujours été le plus petit, que ce soit sur le terrain de football ou de basket”, a déclaré Dandridge. « J’ai dû faire face à ça pendant longtemps. J’ai dû utiliser ma vitesse de différentes manières pour avoir un avantage sur les autres compte tenu de ma taille.

Il a déclaré que des joueurs tels que l’ancien porteur de ballon des Bears de Chicago, Tarik Cohen, qui affiche une fiche de 5-6, ont établi le plan pour réussir.

“Des gars comme Tarik Cohen, ils m’ont montré que tout est possible”, a déclaré Dandridge. “Si vous avez de la vitesse, même si vous êtes peut-être un peu sous-dimensionné, vous pouvez toujours être le joueur que vous voulez être. Si vous pouvez jouer, vous pouvez jouer.

Schneeman a déclaré que c’est pourquoi Dandridge s’alignera dans la machine à sous cette année. En plus de garder en option les balayages de jets, il sera aligné contre les secondeurs et les sécurités, ayant un avantage distinct en termes de vitesse et de maniabilité.

“Lorsque vous aurez ces opportunités, il sera difficile pour un enfant de plus grande taille de le suivre”, a déclaré Schneeman. « C’est un si bon coureur de route et il sort si vite de ses pauses. Et il y aura aussi des occasions où il obtiendra le ballon lors de balayages de jets. Il va aussi être un porteur de ballon.

Schneeman a déclaré que Dandridge est sûr de lui, physique et joue beaucoup plus gros que sa taille.

Schneeman a déclaré que les entraîneurs des Barbs encourageaient l’équipe à se diversifier et à courir sur la piste pour travailler sur la vitesse, en particulier avec le coordinateur défensif Jeff Sauerbaugh également l’entraîneur de piste des garçons.

Dandridge a déclaré qu’il était enthousiasmé par ce qu’ils peuvent faire combiné aux capacités de balle profonde de McVicar – qui a également lutté contre des blessures l’année dernière.

“J’ai l’impression que c’est un avantage, et nous avons le quart-arrière pour nous donner le ballon sur ces passes en profondeur”, a déclaré Dandridge. “Je pense que cela nous donne un gros avantage.”