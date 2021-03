Le président américain Joe Biden a invité ses homologues russe et chinois Vladimir Poutine et Xi Jinping à un sommet sur le climat prévu en avril, dans l’espoir d’accélérer les efforts mondiaux de réduction des émissions de carbone, a déclaré la Maison Blanche.

Poutine et Xi figuraient parmi les 40 dirigeants invités à l’événement, ont déclaré vendredi des responsables anonymes de l’administration aux journalistes. D’autres sur la liste comprennent certains des «Les principaux victimes du changement climatique, les bienfaiteurs et les rétrogrades», AP a rapporté.

WASHINGTON (AP) – Fonctionnaires: le président Biden invite Vladimir Poutine et Xi Jinping aux premiers grands pourparlers mondiaux sur le climat de son administration.#NOUS #Russie #Chine – Matt Lee (@APDiploWriter) 26 mars 2021

« C’est une liste des principaux acteurs et il s’agit d’avoir certaines des conversations difficiles et des conversations importantes, » dit le fonctionnaire, s’exprimant en arrière-plan. «Compte tenu de l’importance… de cette question pour le monde entier, nous devons être prêts à en parler et nous devons être prêts à en parler au plus haut niveau.»

Le sommet, vraisemblablement virtuel, devrait commencer le 22 avril, également connu sous le nom de Jour de la Terre. Selon la rumeur, il y a deux mois, quelques jours après l’entrée en fonction de Biden et l’annonce que les États-Unis rejoindraient l’accord de Paris que son prédécesseur Donald Trump avait répudié.

Biden n’a pas personnellement parlé à Poutine et Xi du sommet mais « Ils savent qu’ils sont invités, » un membre du corps de presse de la Maison Blanche a tweeté vendredi.

Biden dit qu’il n’en a pas personnellement parlé à Poutine et Xi, mais «ils savent qu’ils sont invités» au sommet sur le climat. https://t.co/uhB2VhdOxL – Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 26 mars 2021

Le démocrate a fait du changement climatique l’une de ses priorités dans la politique intérieure et étrangère, bloquant les projets de pipeline et fracking avec des décrets lors de sa première semaine à la Maison Blanche. Il a également nommé John Kerry, ancien secrétaire d’État et l’un des architectes de l’accord de Paris, comme son envoyé spécial pour le changement climatique, avec un siège au Conseil national de sécurité.

La première interaction majeure de Biden avec les dirigeants russes et chinois lors d’un sommet sur le climat est cependant quelque peu gênante, compte tenu de ses récents commentaires sur les deux. Lors de sa première conférence de presse jeudi, Biden a appelé Xi un « gars intelligent » qui «N’a pas d’os démocratique dans son corps», avant de se lancer dans une tangente sur le futur comme une lutte entre autocraties et démocraties.

La Chine a déjà accusé les États-Unis d’être «Le plus grand pollueur du monde de l’histoire et le plus grand pollueur actuel», selon les mots du porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian à partir de janvier.

Pékin a également déclaré que la Chine s’attend à ce que les États-Unis « Compenser l’écart de quatre ans » et «Soumettre dès que possible une contribution forte déterminée au niveau national et une stratégie de développement à long terme à faibles émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l’Accord de Paris.»

Pendant ce temps, la Russie a rappelé son ambassadeur à Washington pour des consultations la semaine dernière, après que Biden ait qualifié Poutine de tueur sans âme dans une interview télévisée. Le président russe a répondu en souhaitant à son homologue américain une bonne santé et en l’invitant à une conversation en direct à l’antenne, ce que la Maison Blanche a refusé, affirmant que Biden était « trop ​​occupé. »

La nouvelle administration américaine dit qu’elle veut parvenir à un réseau énergétique à zéro émission d’ici 2035 – sans énergie nucléaire – et à une neutralité carbone nette d’ici 2050, mais Biden a insisté sur le fait que ce plan n’est pas le « Green New Deal » proposé par certains des marques progressistes à l’élection de 2020.

