Après avoir perdu leur maison dans les incendies de forêt aux Territoires du Nord-Ouest, cette famille est reconnaissante d’être ensemble pour Thanksgiving

Pour Walter et Beatrice Neadzo, le dîner de Thanksgiving a été différent cette année.

Pendant des années, la famille Neadzo a accueilli sa famille élargie dans sa maison de Behchokǫ̀, dans les Territoires du Nord-Ouest. Mais depuis que cette maison a brûlé lors de l’incendie de forêt qui a frappé Behchokǫ̀ en juillet dernier, la famille de six personnes séjourne dans une caravane de deux chambres à Edzo fournie par le à proximité de la nation Tlicho.

Cette année, ils ont donc célébré la fête pour la première fois chez un autre membre de la famille.

« Cette année [is] très différent pour moi. Mais vous savez, j’essaie d’accepter comment nous sommes maintenant, où nous vivons », a déclaré Béatrice Neadzo. « Tant que nous avons un toit au-dessus de nos têtes, c’est la seule chose qui compte. Et nous sommes tous ensemble. »

Ils ne sont pas les seuls sur le territoire à faire face à cette situation. Les incendies de forêt aux Territoires du Nord-Ouest ont détruit des maisons dans quatre communautés différentes cet été, et de nombreuses personnes sont toujours sans nouvelles conditions de vie permanentes. À Behchokǫ̀, la maison des Neadzo était l’une des quatre propriétés détruites par un incendie de forêt.

Walter et Béatrice ont eux-mêmes construit leur maison à Behchokǫ̀. Cela leur a demandé quatre années de travail acharné, mais c’était quelque chose dont ils étaient toujours fiers. Ils y ont vécu 15 ans avec leurs quatre enfants avant que le bâtiment ne brûle cet été.

En hiver, ils étaient réputés dans la communauté pour avoir les plus belles lumières de Noël de la ville. Walter, avec l’aide de ses quatre filles, commencerait à travailler sur les lumières en octobre. En décembre, Béatrice a déclaré que cela ressemblait à une « maison en canne à sucre ».

Pour leurs familles élargies, leur maison était un « centre » où ils se réunissaient et faisaient la fête. Presque tous les Noëls, Pâques et Thanksgiving se déroulaient chez eux, avec des proches venant les aider à cuisiner et à faire le ménage.

« Là [were] beaucoup de bons souvenirs dans cette maison », a déclaré Walter.

La transition entre leur ancienne maison familiale et la caravane a été particulièrement difficile pour leurs enfants, dont aucun n’avait jamais vécu ailleurs.

Les filles de Walter et Beatrice Neadzo posent devant leur maison pendant les vacances 2021. (Soumis par Béatrice Neadzo)

Lors de l’évacuation, chaque membre de la famille n’a pu apporter qu’un seul sac de biens.

Ils ont perdu un vieil accordéon qui appartenait au grand-père de Walter, décédé au début des années 1970. Béatrice a perdu sa robe de mariée faite maison, qu’elle espérait transmettre à ses filles.

« C’est comme si notre existence passée avait été effacée, parce que tout avait complètement brûlé », a déclaré Walter.

Le soutien communautaire facilite les choses

Un point positif a été le soutien que la famille a reçu de la communauté de Behchokǫ̀. Les membres de la communauté collectent des fonds pour la famille depuis qu’elle a perdu sa maison.

En plus de leur fournir une remorque, le gouvernement tlicho a passé des commandes dans les magasins de la communauté afin qu’ils puissent remplacer certains des produits essentiels perdus dans l’incendie.

« Cela rend tout un peu plus facile », a déclaré Neadzo.

Les Neadzo posent devant leur nouvelle caravane à Edzo. La famille vit dans une caravane de deux chambres depuis que leur maison a brûlé en juillet. (Soumis par Béatrice Neadzo)

À l’heure actuelle, la famille est toujours en train de déposer une réclamation d’assurance pour leur maison et essaie de profiter au maximum de la vie ensemble dans la caravane. Walter espère qu’ils pourront obtenir leur règlement de leur compagnie d’assurance dans le courant du mois de décembre.

Lorsqu’ils commencent à travailler sur une nouvelle maison, ils hésitent entre acheter un mobil-home pour pouvoir y réinstaller plus rapidement ou s’il faut repartir de zéro.

« Nous ne voulons pas nous attarder sur le passé. Nous devons continuer à regarder vers l’avenir. C’est ce que je dis à mes enfants », a déclaré Walter.

« [I’m] je serai juste heureux que nous ayons tout le monde ensemble. C’est ce qui est le plus important. »