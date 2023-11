Après avoir perdu la majeure partie de son visage et de ses yeux, un homme reçoit la première greffe d’un œil humain entier

NEW YORK — Les chirurgiens ont réalisé la première greffe au monde d’un œil humain entier, un ajout extraordinaire à une greffe de visage – bien qu’il soit beaucoup trop tôt pour savoir si l’homme verra un jour à travers son nouvel œil gauche.

Un accident avec des lignes électriques à haute tension avait détruit la majeure partie du visage et un œil d’Aaron James. Son œil droit fonctionne toujours. Mais les chirurgiens de NYU Langone Health espéraient que le remplacement de celui manquant donnerait de meilleurs résultats cosmétiques pour son nouveau visage, en soutenant l’orbite et la paupière transplantées.

L’équipe de NYU a annoncé jeudi que jusqu’à présent, c’est exactement ce qu’elle faisait. James se remet bien de sa double greffe en mai dernier et l’œil donné semble remarquablement sain.

“Ça fait du bien. Je n’ai toujours aucun mouvement dedans. Ma paupière, je ne peux pas encore cligner des yeux. Mais j’ai des sensations maintenant », a déclaré James à l’Associated Press alors que les médecins examinaient ses progrès récemment.

“Il faut bien commencer quelque part, il doit y avoir une première personne quelque part”, a ajouté James, 46 ans, de Hot Springs, Arkansas. “Peut-être que vous en apprendrez quelque chose qui aidera la prochaine personne.”

Aujourd’hui, les greffes de cornée – le tissu transparent situé devant l’œil – sont courantes pour traiter certains types de perte de vision. Mais la transplantation de l’œil entier – le globe oculaire, son apport sanguin et le nerf optique essentiel qui doit le relier au cerveau – est considérée comme un coup de pouce dans la quête pour guérir la cécité.

Quoi qu’il arrive ensuite, l’opération de James offre aux scientifiques une fenêtre sans précédent sur la façon dont l’œil humain tente de guérir.

“Nous ne prétendons pas que nous allons restaurer la vue”, a déclaré le Dr Eduardo Rodriguez, chef de la chirurgie plastique de l’Université de New York, qui a dirigé la greffe. “Mais il ne fait aucun doute dans mon esprit que nous sommes sur un pas de plus.”

Certains spécialistes craignaient que l’œil ne se ratatine rapidement comme un raisin sec. Au lieu de cela, lorsque Rodriguez a ouvert la paupière gauche de James le mois dernier, l’œil couleur noisette donné était aussi dodu et plein de liquide que son propre œil bleu. Les médecins constatent une bonne circulation sanguine et aucun signe de rejet.

Les chercheurs ont maintenant commencé à analyser des scanners du cerveau de James qui ont détecté des signaux étranges provenant de ce nerf optique très important mais blessé.

Un scientifique qui étudie depuis longtemps comment faire des transplantations oculaires une réalité a qualifié cette chirurgie d’excitante.

“C’est une validation incroyable” des expériences sur les animaux qui ont permis de maintenir en vie des yeux transplantés, a déclaré le Dr Jeffrey Goldberg, président d’ophtalmologie à l’Université de Stanford.

L’obstacle est de savoir comment faire repousser le nerf optique, bien que les études sur les animaux progressent, a ajouté Goldberg. Il a salué « l’audace » de l’équipe de NYU, même en visant la réparation du nerf optique, et espère que la greffe stimulera davantage de recherches.

“Nous sommes vraiment sur le point d’y parvenir”, a déclaré Goldberg.

James travaillait pour une entreprise de lignes électriques en juin 2021 lorsqu’il a été électrocuté par un fil sous tension. Il a failli mourir. Finalement, il a perdu son bras gauche, nécessitant une prothèse. Son œil gauche endommagé était si douloureux qu’il a dû être retiré. Les multiples interventions chirurgicales reconstructives n’ont pas permis de réparer d’importantes blessures au visage, notamment son nez et ses lèvres manquants.

James a suivi une thérapie physique jusqu’à ce qu’il soit assez fort pour accompagner sa fille Allie à une cérémonie de retour au lycée, portant un masque facial et un cache-œil. Il avait néanmoins besoin de sondes respiratoires et d’alimentation, et avait envie de sentir, de goûter et de manger à nouveau des aliments solides.

« Dans son esprit et dans son cœur, c’est lui – donc je m’en fichais, vous savez, il n’avait pas de nez. Mais je me souciais que cela le dérange », a déclaré sa femme, Meagan James.

Les greffes de visage restent rares et risquées. James n’est que le 19ème aux États-Unis, le cinquième que Rodriguez ait joué. L’expérience oculaire a ajouté encore plus de complexité. Mais James pensait que sa situation ne serait pas pire si l’œil donné échouait.

Trois mois après que James ait été inscrit sur la liste d’attente nationale pour une transplantation, un donneur compatible a été trouvé. Les reins, le foie et le pancréas du donneur, un homme d’une trentaine d’années, ont sauvé trois autres personnes.

Au cours de l’opération de James, qui a duré 21 heures, les chirurgiens ont ajouté une autre tournure expérimentale : lorsqu’ils ont assemblé le nerf optique donné à ce qui restait de l’original de James, ils ont injecté des cellules souches spéciales du donneur dans l’espoir de stimuler sa réparation.

Le mois dernier, des picotements annonçaient la guérison des nerfs faciaux. James ne peut pas encore ouvrir la paupière et porte un patch pour la protéger. Mais alors que Rodriguez appuyait sur l’œil fermé, James a ressenti une sensation – bien que sur son nez plutôt que sur sa paupière, probablement jusqu’à ce que les nerfs à croissance lente soient réorientés. Le chirurgien a également détecté des mouvements subtils commençant dans les muscles autour de l’œil.

Puis vint un examen plus approfondi. Le Dr Vaidehi Dedania, ophtalmologiste à NYU, a effectué une batterie de tests. Elle a découvert les dommages attendus dans la rétine sensible à la lumière, à l’arrière de l’œil. Mais elle a dit qu’il semble avoir suffisamment de cellules spéciales appelées photorécepteurs pour convertir la lumière en signaux électriques, une étape dans la création de la vision.

Normalement, le nerf optique enverrait alors ces signaux au cerveau pour qu’il les interprète. Le nerf optique de James n’a clairement pas guéri. Pourtant, lorsque la lumière a été projetée dans l’œil donné lors d’une IRM, l’analyse a enregistré une sorte de signal cérébral.

Cela a à la fois excité et déconcerté les chercheurs, même si ce n’était pas le bon type pour la vision et pourrait simplement être un hasard, a averti le Dr Steven Galetta, président de la chaire de neurologie de NYU. Seul le temps et des études plus approfondies pourront nous le dire.

Pourtant, l’opération marque « un tour de force technique », a déclaré le Dr David Klassen, médecin-chef du United Network for Organ Sharing, qui gère le système national de transplantation. « Vous pouvez apprendre énormément d’une seule greffe » qui pourrait propulser le domaine.

Quant à James, « nous procédons juste un jour à la fois », a-t-il déclaré.

Le département de santé et des sciences d’Associated Press reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.