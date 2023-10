GREEN BAY, Wisconsin – Sans leur traditionnel boombox d’après-match produisant des airs de célébration, le vestiaire d’après-match des Vikings du Minnesota à Lambeau Field aurait été silencieux dimanche après-midi. Malgré une victoire 24-10 contre les Packers de Green Bay, les joueurs se parlaient à voix basse. Les journalistes se sont rassemblés pour entendre leurs commentaires émouvants.

En fin de compte, a déclaré l’entraîneur Kevin O’Connell, “ils connaissent” l’issue probable de la blessure d’Achille droit du quart-arrière Kirk Cousins. Alors même qu’O’Connell parlait depuis un podium, Adam Schefter d’ESPN rapportait que Cousins ​​​​avait subi une déchirure du tendon d’Achille – une blessure qui, une fois confirmée par l’équipe, mettra fin à sa saison. Les joueurs et les entraîneurs des Vikings ont dû passer au crible les multiples niveaux d’impact du moment.

“Chaque joueur dans notre vestiaire pense à notre leader et à notre gars”, a déclaré O’Connell.

Mais il y a plus que l’état immédiat de Cousins ​​à considérer, notamment son impact sur la compétitivité des Vikings pour le reste de la saison après avoir égalisé leur fiche de 4-4. Vont-ils s’en tenir au cinquième tour Jaren Hall, qui a terminé le match de dimanche, tenter d’acquérir un quart-arrière avant la date limite des échanges de mardi ou peut-être recruter un vétéran disponible tel que Matt Ryan ? Cousins ​​a-t-il joué son dernier match avec les Vikings ?

Examinons les problèmes un par un lors d’une journée qui sera parmi les plus marquantes de l’histoire récente des Vikings.

Si le quart-arrière des Vikings Kirk Cousins ​​​​se déchire le tendon d’Achille, il aura terminé la saison. Carlos Gonzalez/Star Tribune via AP

Quel est le calendrier de guérison de la blessure de Cousins ​​?

En supposant une déchirure complète, Cousins ​​raterait le reste de cette saison. Chaque blessure est différente et Cousins ​​​​aura 36 ans l’été prochain. Mais sur la base d’un calendrier standard de déchirure d’Achille, Cousins ​​​​a une chance d’être prêt pour le début de la saison 2024. — Kévin Seifert

Le Minnesota s’engage-t-il envers Hall comme titulaire à l’avenir ?

Les Vikings n’ont peut-être pas le choix de titulariser Hall lors de leur match de la semaine 9 contre les Falcons d’Atlanta, mais O’Connell n’a pas réussi à s’engager pleinement envers lui dans les instants qui ont suivi le match de dimanche.

“Je pense que dans mon esprit, nous devons examiner potentiellement toutes les options”, a déclaré O’Connell, “y compris la constitution du meilleur groupe possible autour de Jaren.”

O’Connell a noté que le vétéran remplaçant Nick Mullens est éligible pour être activé dès la semaine 10 depuis la réserve des blessés, où il se trouve depuis le 11 octobre en raison d’une blessure au dos. Le vétéran Sean Mannion, qui a débuté les deux matchs que Cousins ​​​​a ratés au cours de son mandat avec les Vikings, fait partie de l’équipe d’entraînement.

“[Mullens] progresse”, a déclaré O’Connell. “C’est pourquoi je ne veux pas m’engager dans un sens ou dans l’autre.” — Seifert

Quels sont les meilleurs traits de Hall et que devons-nous attendre de lui ?

Hall fait preuve de beaucoup de patience dans la poche lors de la lecture des progressions, semblant toujours très à l’aise et en contrôle lors de l’analyse des couvertures défensives. Il a été impressionnant avant le repêchage de 2023 avec son touché en profondeur sur le terrain. Hall a un bras légèrement supérieur à la moyenne et le complète bien avec un placement de balle solide au troisième niveau de la défense.

Si Hall prend le relais, il est capable de gérer l’offensive. Les Vikings ont des receveurs de passes explosifs dans le WR Justin Jefferson (blessé), TE TJ Hockenson et WR Jordan Addison. Donc, simplement garder l’offensive dans les délais et éviter les revirements sera la clé, d’autant plus qu’il ne se démarque pas en tant que coureur. — Jordan Reid

Le quart-arrière recrue des Vikings, Jaren Hall, devrait débuter au cours de la semaine 9. Photo AP/Mike Roemer

Si c’est Hall, qui va le soutenir ?

Tout ce que nous pouvons dire à ce stade, c’est que Hall a terminé le match de dimanche. O’Connell ne s’est engagé sur rien d’autre, y compris si Hall était certain d’être le titulaire lors de la semaine 9.

D’une manière ou d’une autre, les Vikings devront ajouter un troisième quart-arrière pour s’assurer qu’ils puissent avoir des entraînements normaux. Mais la vraie question est de savoir si les Vikings recruteraient quelqu’un – ou acquerraient quelqu’un avant la date limite des échanges de mardi – qui constituerait une amélioration.

Les Vikings, après tout, sont au cœur de la course aux séries éliminatoires de la NFC et ne seraient qu’à un match de la tête de la NFC Nord si les Lions de Détroit perdaient lundi soir contre les Raiders de Las Vegas. — Seifert

Quels QB les Vikings pourraient-ils envisager de récupérer ?

Si les Vikings souhaitent ajouter un vétéran pour démarrer ou soutenir Hall, ils auront plusieurs options d’agent libre ou d’échange à évaluer – mais pas de réponses claires. Commençons par les agents libres.

Carson Wentz s’entraîne dans l’espoir d’une opportunité, mais son profil d’agent libre ne s’est pas amélioré. Joe Flacco est un vainqueur du Super Bowl qui a assez bien joué lors de son dernier passage dans la NFL, mais il n’a pas non plus été un titulaire régulier depuis 2019. Matt Ryan semble à l’aise avec la télévision. Si nous parlons de crises, Colt McCoy a du sens. Il a passé trois ans avec O’Connell à Washington et ils entretenaient de bonnes relations. Cela vaut peut-être la peine d’être appelé.

En ce qui concerne le marché commercial, l’approche des Vikings sera fascinante car ils ne cherchent pas vraiment à acquérir alors qu’ils sont plongés dans une reconstruction compétitive. Mais ils ne sont pas non plus des candidats évidents pour échanger des joueurs. Avec une fiche de 4-4, le Minnesota peut absolument se qualifier pour les séries éliminatoires et remporter la division. Les Vikings ont plusieurs choix de cinquième et sixième ronde en 2024, alors peut-être seraient-ils prêts à s’en séparer pour un quart-arrière de pont.

Les commandants ont reçu des appels pour Jacoby Brissett mais ne sont pas, jusqu’à présent, enclins à l’échanger. Case Keenum est le troisième joueur de Houston et possède de l’expérience dans l’offensive d’O’Connell. Le faire venir serait l’option la moins chère des deux. La blessure à la cheville de Ryan Tannehill complique les choses avec le Tennessee, qui pourrait avoir besoin de lui en seconde période. Il semble peu probable que le Minnesota dépense gros dans un sens ou dans l’autre. — Jérémie Fowler

Qu’est-ce que cela signifie pour les Vikings à la date limite des échanges ?

Indépendamment du fait qu’ils acquièrent un quart-arrière, les Vikings ont au moins un joueur hautement commercialisable qui a suscité un intérêt pour les échéances commerciales. La passeuse Danielle Hunter a enregistré dimanche son 10e sack de la saison, lui donnant deux saisons consécutives de sacs à deux chiffres. Son contrat expirera en mars et les Vikings ont convenu, dans le cadre d’une restructuration estivale, de ne pas utiliser le label de franchise sur lui.

Mais si les Vikings envisagent d’abandonner leur saison après la blessure de Cousins, ils n’ont donné aucune indication dimanche. Les propriétaires Zygi et Mark Wilf n’ont jamais permis à l’équipe de passer en mode reconstruction en cours de saison au cours de leur mandat de 18 saisons, et il est difficile de les imaginer en donner le feu vert maintenant étant donné la position favorable des Vikings dans la NFC. — Seifert

La perte de Cousins ​​affecte-t-elle Jefferson ?

Jefferson doit s’absenter au moins une semaine de plus avant de pouvoir revenir de la réserve des blessés, où il se trouve depuis le 11 octobre en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. O’Connell a déclaré la semaine dernière que “tout avance selon le calendrier que nous avions espéré”, mais il n’a pas précisé s’il pensait que Jefferson serait prêt à revenir dès qu’il serait éligible.

Jefferson et Cousins ​​ont commencé tous les matchs sauf quatre ensemble depuis le début de la saison 2020, représentant 354 des 360 attrapés en carrière de Jefferson. Mais pour le moment, il est peu probable que les répercussions concurrentielles de l’absence probable de Cousins ​​incitent Jefferson à retarder son retour. Comme cela a été le cas tout au long de son rétablissement, les Vikings s’attendront à ce que Jefferson revienne lorsque toutes les parties seront d’accord sur le fait qu’il sera guéri à 100 %. — Seifert

Que signifie la blessure pour l’avenir de Cousins ​​?

Les années restantes du contrat de Cousins ​​seront annulées en mars prochain, après la date limite du 5 mars pour déclarer les joueurs franchisés, lui donnant un voyage garanti en agence libre s’il le souhaite.

Le plan des Vikings était essentiellement de voir comment se déroulait la saison et comment Cousins ​​se comportait, avant de porter un jugement sur son avenir. Du point de vue de la performance, O’Connell a déclaré dimanche que Cousins ​​avait connu « peut-être sa meilleure saison en tant que professionnel ». Dimanche soir, Cousins ​​​​était à égalité en tête de la NFL avec 18 passes de touché, se classait deuxième avec 2 331 verges par la passe et était n°9 au Total QBR (64,4).

Personne ne sait comment les Vikings réagiront de manière compétitive à la perte de leur quart-arrière partant, ce qui déterminerait s’ils sont en mesure de sélectionner un quart-arrière de premier plan lors du repêchage de 2024. Mais la question s’est désormais déplacée.

Ils ne se demanderont plus s’ils doivent ramener un quarterback qui joue le meilleur football de sa vie. Maintenant, ils devront décider s’il est logique de ramener un quart-arrière qui aura 36 ans en août prochain et qui vient de subir la première blessure majeure de sa carrière professionnelle. Cette juxtaposition à elle seule suggère qu’il y a désormais moins de chances que Cousins ​​​​joue la saison prochaine au Minnesota qu’au début de dimanche. — Seifert