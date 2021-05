Après avoir négocié un cessez-le-feu israélo-palestinien, Sissi de l’Égypte cherche à apaiser les tensions avec Biden

Entre 1948 et 1973, l’Égypte a mené quatre guerres avec Israël. Mais sous Sissi, les relations entre l’Égypte et Israël se sont approfondies. Les pays, qui ont signé un traité de paix en 1979, ont travaillé en étroite collaboration sur les questions politiques, économiques et de sécurité. En 2016, l’Égypte, Israël et le Hamas ont formé une alliance improbable pour affronter l’affilié de l’État islamique dans le nord du Sinaï, sans loi, à la frontière avec Gaza, selon des responsables égyptiens et israéliens.