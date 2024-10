Après avoir marché devant elles pendant des années, un artiste londonien peint les tours du centre-ville

Avec ses peintures à l’huile à ses pieds et sa toile attachée à un feu de signalisation, un artiste basé à Londres se tient au coin d’une rue du centre-ville, transformant un paysage urbain en œuvre d’art.

Coup de pinceau après coup de pinceau, Radek Vizina a recréé le coin sud-est des rues Dundas et Wellington dans un style réaliste sur toile, un processus qui, selon lui, pourrait prendre encore deux à trois ans.

« C’est juste une hypothèse approximative, n’est-ce pas ? » a-t-il déclaré mardi à CBC News alors que les gens et les véhicules passaient à toute vitesse. « Une fois que j’aurai commencé à entrer dans tous les petits détails des fenêtres, je pourrais passer trois heures… à installer les ampoules fluorescentes à l’intérieur. »

« Ça va paraître flou, mais c’est fait quand c’est imprégné d’une certaine énergie. Juste après avoir travaillé, retravaillé, travaillé, travaillé, retravaillé. Cela prend juste sa propre vie. »

La principale source d’inspiration et le point central de la peinture de Vizina sont City Centre, les deux tours en béton de marque TD qui constituent un pilier de l’horizon de Londres depuis le milieu des années 1970.

Découvrez ce peintre londonien capturant un coin de rue du centre-ville Coup de pinceau après coup de pinceau, Radek Vizina a recréé sur toile un coin du centre-ville de Londres et deux de ses bâtiments les plus connus. Ayant déjà passé plusieurs mois à travailler dessus, il estime que sa réalisation pourrait prendre plusieurs années.

Vizina, ancien chef de cuisine d’un restaurant voisin, a passé des années à parcourir les bâtiments et dit avoir toujours été frappé par leur géométrie et par la façon dont ils apparaissaient sous le soleil du milieu de l’après-midi.

« Chaque jour, rien que le voir, je me dis : ‘Je vais peindre ça un jour.’ Je suppose que ce jour est venu », a-t-il déclaré.

Le peintre londonien Radek Vizina peint au coin des rues Dundas et Wellington, au centre-ville de London, en Ontario, le 25 octobre 2024. (Matthew Trevithick/CBC News)

C’est le dernier paysage urbain qui sera peint par Vizina, dont les œuvres sont présentées à la galerie Jonathan Bancroft-Snell.

Dans le cas du centre-ville, Vizina dit apprécier la complexité géométrique des bâtiments et de ses environs, d’autant plus qu’il travaille sans point de fuite établi.

« Il faut être très précis… il y a très peu de place à l’interprétation », a-t-il déclaré.

« C’est le défi de faire en sorte que cela ressemble à ce qu’il est tout en s’appuyant uniquement sur vos yeux et en réévaluant constamment votre première hypothèse. »

Le peintre londonien Radek Vizina estime qu’il lui faudra encore deux à trois ans pour terminer le tableau, si le temps le permet. (Matthew Trevithick/CBC News)

Née en République tchèque, Vizina est arrivée au Canada lorsqu’elle était enfant et a développé une affinité pour la peinture dès son plus jeune âge. Après avoir étudié la cuisine à l’université, il a ensuite étudié à l’OCAD et à l’Art Students League de New York, a-t-il déclaré.

Peindre au coin d’une rue du centre-ville comporte certains défis, et être à l’aise de travailler devant des inconnus n’est venu que progressivement avec le temps, a-t-il déclaré.

« Vous devez être conscient de ce qui se passe autour de vous… il y a du vent aujourd’hui, alors vous essayez de tracer une ligne droite, et c’est ce que fait la toile », a-t-il déclaré en faisant un mouvement bancal avec son bras. mains.

« Vous êtes toujours à la recherche de conditions météorologiques changeantes. L’environnement est en constante évolution. Cela le rend intéressant, n’est-ce pas ? Cela vous maintient engagé. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il prévoyait de faire du tableau une fois qu’il aurait fini, Vizina a répondu que si c’était une « poubelle », il le brûlerait, ou l’emballerait et le rangerait. S’il l’a aimé, il peut le mettre dans la galerie ou le mettre en vente et « voir ce qui se passe ».

« Nous verrons, nous verrons. »