Après avoir limogé les commissaires de la défense publique, de nouveaux membres nommés

PORTLAND, Oregon (AP) – Le lendemain du jour où la juge en chef de la Cour suprême de l’Oregon, Martha Walters, a limogé les neuf membres de la commission d’État qui supervise la défense publique, elle a déclaré mardi qu’elle nommait quatre nouveaux commissaires et renommait cinq commissaires du groupe précédent.

Walters avait licencié les membres de la commission par frustration que des centaines d’accusés accusés de crimes et qui n’ont pas les moyens de payer un avocat n’aient pas été en mesure d’obtenir des défenseurs publics pour les représenter.

“Ce changement de direction s’est produit rapidement et notre travail commencera aussi rapidement”, a écrit Walters dans une lettre mardi à la nouvelle commission. “Ces problèmes sont trop importants pour être retardés.”

La semaine dernière, lors d’une audience publique, Walters a exhorté la commission à licencier Steve Singer, le directeur exécutif relativement nouveau du Bureau des services de défense publique.

Walters, membre sans droit de vote de la commission, a décrit Singer comme indigne de confiance, inutilement combatif et lent à résoudre la crise de la défense publique de l’État. D’autres ont défendu Singer comme réformant un système brisé depuis longtemps, tout en reconnaissant qu’il peut être abrasif.

Malgré les appels de Walters à son retrait la semaine dernière, la commission est dans l’impasse sur la décision 4-4, avec un membre absent.

Quelques minutes après que Walters ait nommé publiquement la nouvelle commission mardi, la Commission des services de défense publique a annoncé qu’elle tiendrait une session exécutive mercredi pour rencontrer ses avocats et “pour examiner et évaluer les performances professionnelles du directeur exécutif de l’OPDS”.

Walters a refusé les demandes d’interview d’OPB.

“Je pense que c’est précisément parce que la commission a refusé de licencier Steve Singer qu’elle a été licenciée”, a déclaré lundi à l’OPB l’ancien commissaire Mark Hardin, un avocat à la retraite qui a voté contre la destitution de Singer. “C’est à peine un saut.”

Les quatre commissaires qui ont voté pour licencier Singer ont été reconduits, ainsi qu’un membre, Alton Harvey Jr., qui a voté pour garder Singer à la tête du Bureau des services de défense publique. Tous les commissaires sont bénévoles.

Le système de défense publique de l’Oregon est le seul du comté qui repose entièrement sur des sous-traitants : de grandes entreprises de défense à but non lucratif, de plus petits groupes coopérants d’avocats de la défense privés qui contractent des affaires et des avocats indépendants qui peuvent prendre des affaires à volonté.

Mais certains cabinets et avocats privés refusent périodiquement de prendre de nouvelles affaires en raison de la charge de travail. Les faibles taux de rémunération et les retards de paiement de l’État sont également un facteur dissuasif. L’American Bar Association a constaté que l’Oregon ne compte que 31 % des défenseurs publics dont il a besoin.

Le système unique de défenseur public de l’Oregon a subi une telle pression qu’il est au point de rupture. Les accusés criminels de l’Oregon qui se sont retrouvés sans représentation légale en raison d’une pénurie de défenseurs publics ont déposé une plainte en mai alléguant que l’État viole leur droit constitutionnel à un avocat et à un procès rapide.

Walters a déclaré qu’un “changement systémique” est nécessaire et que la commission doit collaborer avec les branches exécutive et législative de l’Oregon et la communauté de la défense publique “pour créer un meilleur système pour les fournisseurs de défense publique”.

