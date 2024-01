Après avoir licencié l’OC Alex Van Pelt et 2 autres personnes, les Browns interviewent l’entraîneur du RB Duce Staley et un candidat DL ; 2 assistants offensifs restent

CLEVELAND, Ohio — Les Browns n’ont pas perdu de temps pour interroger les remplaçants après avoir laissé partir trois assistants offensifs clés mercredi.

Quelques heures après l’annonce de la séparation des Browns avec le coordinateur offensif/entraîneur du quart-arrière Alex Van Pelt, l’entraîneur des porteurs de ballon Stump Mitchell et l’entraîneur des ailiers rapprochés TC McCartney, ils ont interviewé leur premier candidat pour le poste vacant d’entraîneur des porteurs de ballon : Duce Staley, qui a été licencié en novembre. 0,27 par les Panthers avec l’entraîneur-chef Frank Reich.

Quant à Van Pelt, les Browns ont discuté d’une réaffectation avec lui, mais les deux parties ont plutôt décidé de se séparer. Kevin Stefanski a appelé à des jeux pendant les quatre saisons de Van Pelt ici, mais le nouveau coordinateur pourrait avoir cette opportunité, selon la personne qu’il embauchera.

Staley, 48 ans, ancien porteur de ballon de la NFL, a entraîné les porteurs de ballon des Panthers cette saison et a été entraîneur-chef adjoint de Reich. Les Panthers avaient une fiche de 1-10 lorsque Staley, Reich et l’entraîneur des quarts Josh McCown ont été licenciés. Leur attaque a terminé dernière dans la NFL et le match de course s’est classé 20e.

Staley, un choix de troisième ronde en 1997 qui a joué pour les Eagles et les Steelers, a passé la journée à Berea à passer un entretien pour l’ancien emploi de Mitchell. Les Browns sont à la recherche de nouvelles idées, d’une nouvelle énergie et d’une nouvelle direction offensive alors qu’ils se préparent au retour de Deshaun Watson de son épaule fracturée.

Staley a remporté le Super Bowl en tant que joueur avec les Steelers en 2015 et en tant qu’entraîneur avec les Eagles en 2017, lorsqu’ils ont battu les Patriots 41-33 au Super Bowl LII. Le coordinateur défensif des Browns, Jim Schwartz, occupait ce poste à Philadelphie à l’époque. Josina Anderson de CBS Sports a rapporté pour la première fois l’interview de Staley.

Les Browns espèrent le même genre de nouvelle ambiance en attaque la saison prochaine que celle qu’ils ont eue en défense cette saison lorsque Schwartz a remplacé Joe Woods. Les Browns ont terminé la saison n°1 en défense totale, 11e contre la course et n°1 contre la passe.

En attaque, ils ont perdu de nombreux joueurs clés tels que Watson, le porteur de ballon Nick Chubb et les plaqués Jack Conklin, Dawand Jones et Jedrick Wills Jr. Ces quatre derniers ont tous subi des blessures au genou mettant fin à la saison.

Mais ils sont allés 4-1 dans la dernière séquence avec Joe Flacco, qui a lancé 300 verges à chacun de ses quatre derniers matchs, pour aider les Browns à atteindre une fiche de 11-6 et leur troisième place en séries éliminatoires depuis 1999. Mais les Browns, qui menaient la NFL avec 37 cadeaux cette saison, a échoué lors de la ronde des wild card, perdant 45-14 contre les Texans.

Les revirements ont de nouveau fait leur apparition dans ce match, Flacco lançant deux choix six au troisième quart pour mettre les Browns dans un trou de 38-14.

Après avoir observé un coordinateur prometteur comme Bobby Slowik de Houston, qui a fait un travail formidable avec le quart-arrière recrue CJ Stroud, cela a peut-être aidé les Browns à réaliser qu’ils avaient besoin d’une infusion de talents d’entraîneur de ce côté du ballon.

S’ils trouvent un intervenant suffisamment avisé, Stefanski pourrait être prêt à renoncer à ses fonctions.

Les Browns ont terminé 16e en attaque, 12e en course et 19e en passes. L’entraîneur des receveurs Chad O’Shea, qui a produit un Pro Bowler en Amari Cooper, et l’entraîneur de la ligne offensive Bill Callahan restent.

En plus du côté offensif du ballon, les Browns connaîtront au moins un léger remaniement du côté défensif. Ils ont reçu la permission d’interviewer l’entraîneur des secondeurs extérieurs des Titans, Ryan Crow, pour leur poste d’entraîneur de la ligne défensive. Ben Bloom occupait ce poste la saison dernière, mais pourrait être réaffecté s’il reste.

Crow a complété sa sixième saison avec les Titans après sept saisons dans les rangs universitaires. En 2021 et 2022, il a travaillé avec Schwartz, qui était assistant offensif principal au Tennessee sous Mike Vrabel, qui a été licencié la semaine dernière.

Les Browns n’ont pas réussi du point de vue du sac cette saison, Myles Garrett étant en tête avec 14 mais marquant une séquence de cinq matchs sans sac à la fin de la saison, avant d’en décrocher un dernier lors de la semaine 17 contre les Jets. Les 14 étaient deux de moins que son record de club de 16, réalisé lors de chacune des deux saisons précédentes.

Le deuxième sacker était Za’Darius Smith avec 5,5, mais trois sont venus lors de ses cinq derniers matchs. Ogbo Okoronkwo a terminé troisième avec 4,5. Les Browns n’ont pas non plus réussi à limoger CJ Stroud lors de la défaite contre la wild card et n’ont exercé presque aucune pression.

Malgré cela, Garrett est toujours l’un des favoris pour remporter son premier prix de joueur défensif de l’année NFL de l’Associated Press, voté par 50 membres des médias nationaux.

Les Browns, qui amélioreront probablement également leur talent de receveur cette intersaison, espèrent que la nouvelle direction offensive les aidera à progresser en séries éliminatoires la saison prochaine.

Stefanski est à fond sur Watson, qui, selon lui, est toujours l’un des quarts-arrières les plus talentueux de la NFL malgré ses débuts ici marqués par la suspension et les blessures.